L'opposition rejette les résultats au Mozambique

Copyright de l’image Getty Images Image caption La Renamo demande la reprise des élections générales au Mozambique

Le principal parti d'opposition du Mozambique, la Renamo, appelle la population à rejeter les résultats des élections générales.

Considérée comme la principale formation de l'opposition, elle exige l'organisation d'un nouveau scrutin en lieu et place du scrutin du 15 octobre dernier entaché selon elle de nombreuses irrégularitésLe chef de la Renamo, Ossufo Momade a exigé le "rétablissement de la vérité électorale déniée au peuple mozambicain en raison des graves irrégularités qui ont entaché le processus".

Les principales missions internationales d'observateurs ont émis elles aussi de nombreuses réserves sur la régularité du scrutin.

La Commission électorale qui publie depuis vendredi dernier des résultats partiels, donne une très large avance au président sortant Filipe Nyusi et au parti au pouvoir, le Frelimo.

Sept morts dans une attaque revendiquée par l'EI au Mozambique

Le cyclone Kenneth fait 38 morts au Mozambique

Lundi soir, son site internet a crédité M. Nyusi de 74% des suffrages après dépouillement de deux tiers des bureaux de vote, contre à peine 20% à Ossufo Momade, son principal adversaire.

La campagne électorale a été marquée par de nombreux incidents violents alimentés par des accusations de fraudes au profit du régime lancées par l'opposition et la société civile

Le gouvernement et la Renamo avaient signé en août un accord de paix et de désarmement. Accord censé mettre un point final aux affrontements, récurrents depuis plus de quarante ans entre pouvoir et rébellion armée.