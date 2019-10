Comment le colonialisme a façonné le "body shaming"

Copyright de l’image Getty Images Image caption Selon les chercheurs, la phobie de l'obésité est depuis longtemps liée aux notions racialisées de beauté.

Bien avant que les publicités de mode ne commencent à célébrer les types de corps maigres, la phobie de l'obésité était une caractéristique de la pensée colonialiste.

Le colonialisme recourait à de nombreuses idées pour justifier la domination d'autres peuples, et l'un des plus durables était le mythe entourant les races obèses et les races dites inférieures.

Sabrina Strings est professeur adjointe de sociologie à l'Université de Californie, Irvine, et auteur de "La peur du corps noir : Les origines raciales de la phobie de l'obésité".

Selon elle, les écrivains, les journalistes et les commentateurs de l'époque coloniale assimilaient les colonies avec sauvagerie, paresse et faiblesse morale.

Inconsciemment, la rondeur dans la société occidentale s'était souvent heurtée à une attitude plus gentille, à une époque où la taille des pays impérialistes s'élargissait également.

Curviligne et belle

Lorsque Strings a commencé son enquête, elle avait imaginé que c'était au milieu du XXe siècle - après l'ère hollywoodienne de Marilyn Monroe et d'autres icônes aussi voluptueuses - que le corps voluptueux avait perdu la faveur des goûts européens et américains.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Marilyn Monroe, l'une des sex-symboles les plus reconnues du 20e siècle, est souvent décrite comme voluptueuse

Mais Strings a été surpris de constater que les préférences se sont déplacées vers des corps minces bien avant cela.

"Au début du XXe siècle, nous avons des magazines comme Cosmopolitan qui disent aux femmes qu'il est important de maintenir ce qu'elles appellent la tempérance à la table, a-t-elle dit à la BBC.

Ces publications encourageaient les femmes à suivre un régime "non seulement parce qu'il convient aux protestants anglo-saxons, mais aussi parce que c'est une preuve de supériorité raciale ", dit-elle.

"Ils ne veulent pas se retrouver dans une association inconvenante avec les races dites inférieures."

Désirs non civilisés

Selon l'historien américain Christopher E. Forth, le moment charnière du sentiment anti-obésité a été encore plus tôt - à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle - alors que la passion pour les corps plus grands était de plus en plus liée à des désirs et plaisirs non civilisés.

Les écrivains de la Grande-Bretagne et de la France impériales considéraient que les cultures non occidentales "admiraient de façon perverse ce qu'ils pensaient que tout Européen qui se respectait lui-même rejetterait comme étant malsain, peu attrayant et franchement dégoûtant", dit Forth.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les notions occidentales de l'Orient combinent les vices gras et charnels

Les voyageurs européens en Afrique du Nord et de l'Ouest ont décrit comment les femmes étaient engraissées pour le mariage "comme des dindes" au point où leur mobilité était réduite.

Les Turcs, les Esquimaux, les Aborigènes australiens, ainsi que les Chinois et les Indiens étaient tous dépeints comme obèses de diverses façons, leur corpulence s'expliquant par des facteurs culturels.

On craignait que les Européens qui se rendaient dans ces régions ne deviennent obèses eux aussi.

Un récit typique de 1883 affirmait que "au-delà des limites énergétiques de l'Europe, l'exercice physique après l'âge de la virilité est considéré comme l'un des accidents désagréables de la pauvreté".

Entre-temps, les Européens en surpoids étaient souvent considérés comme des victimes de facteurs indépendants de leur volonté, tels que le climat ou des facteurs héréditaires, ou d'erreurs telles que le manque d'exercice.

'L'art de l'engraissement'

Les racines de ces notions de beauté racialisée remontent encore plus loin.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les écrivains coloniaux croyaient qu'au-delà de l'Europe énergétique, être maigre était réservé aux pauvres.

Les Grecs et les Romains de l'Antiquité appréciaient la "dureté" de leur propre corps masculin - ils pensaient que les autres nationalités semblaient molles, gonflées ou efféminées en comparaison.

Et le botaniste vénitien Prospero Alpini, lors d'un voyage en Egypte au XVIe siècle, a fait remarquer que les femmes égyptiennes pratiquaient "l'art d'engraisser" en prenant des bains chauds et en s'injectant des drogues pour devenir "douces" et "indolentes".

Ce qui offensait Alpini, dit Forth, n'était pas tant la graisse en soi, mais ce qu'il considérait comme "un "art de l'engraissement" délibéré et durable tiré presque entièrement par la convoitise des hommes pour les grandes femmes".

Mais l'excès de graisse n'était pas non plus une caractéristique indésirable dans la société européenne, bien sûr.

Dans l'art de la Renaissance, les courbes étaient admirées et les peintures représentant des femmes blanches grassouillettes célébraient la beauté du corps curviligne.

Signe de prospérité

L'expansion des empires britannique et français a entraîné une augmentation de la consommation.

Le commerce mondial s'est développé, tout comme le tour de taille.

Les hommes britanniques ont acquis une réputation d'hommes corpulents, et les touristes étrangers qui venaient en Grande-Bretagne espéraient "espionner un gros Anglais légendaire qui se promenait dans la rue", explique Forth.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les écrivains coloniaux voyaient dans les colonies des corps curvilignes comme un signe de faiblesse morale à une époque où la taille s'élargissait également dans la métropole.

Mais à partir des années 1850, les stéréotypes de l'image de soi en France et en Grande-Bretagne sont représentés par ce sportif mince et puissant.

Dans les sociétés européennes, on entend souvent dire que les gens dans ces sociétés sont "les plus rationnels, les plus modérés et, par conséquent, qu'ils mangent moins et qu'ils sont plus minces", explique M. Strings.

"Et puis il y a les races inférieures et particulièrement les Africains, qui sont sensuels. Ils adorent le sexe, la nourriture, et par conséquent, ils sont gros."

'Deux masses de gelée'

"Ce n'est qu'avec la traite négrière et l'essor de la science raciale que ces peuples non occidentaux ont été considérés comme socialement distincts en termes de classe et que de nombreuses différences physiques et de tempéraments ont été constatées entre les nombreuses races ", a expliqué Strings.

Et comme l'Occident a commencé à considérer les autres races comme un sujet d'étude, ils ont aussi commencé à les considérer comme un sujet de divertissement - ou même de ridicule.

L'un des exemples les plus connus de la honte corporelle raciale concerne la "race Hottentot" - les Khoikhoi d'Afrique australe - qui vénèrent les grosses fesses de leurs femmes.

Selon un récit, "lorsque la femme marchait, elle avait l'apparence la plus ridicule qu'on puisse imaginer, chaque pas étant accompagné d'un mouvement frémissant et tremblant comme si deux masses de gelée étaient attachées derrière".

Copyright de l’image Getty Images Image caption Sarah Baartman était une Hottentot d'Afrique du Sud qui a défilé autour de "freak shows" (monstre de foires) à Londres et à Paris à la fin du 18ème siècle.

Sarah Baartman, également surnommée "la Vénus Hottentot", est devenue célèbre à la fin du XVIIIe siècle.

Elle a été emmenée en Europe apparemment sous de faux prétextes par un médecin britannique, et a défilé dans des "freak shows" à Londres et à Paris, avec des foules invitées à la regarder et même à toucher "son gros derrière".

Baartman mourut en 1815 mais son cerveau, son squelette et ses organes sexuels restèrent exposés dans un musée parisien jusqu'en 1974, vestiges de l'exploitation coloniale et du racisme.

'Les yeux du spectateurs'

Strings croit que la fatalité "n'est pas universellement louée ou condamnée" mais son sens est "attaché à la race de son possesseur".

La race n'est pas le seul facteur qui façonne la honte corporelle.

D'autres incluent la religion et la classe sociale.

Le fait que les protestants fassent preuve de retenue à l'heure des repas est un exemple.

Et les "classes dites supérieures" en sont venues à cultiver des tailles minces, considérées comme le luxe d'une classe sociale qui n'avait pas à survivre avec une alimentation riche en amidon.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le corpulent Anglais "se dandinant dans la rue" a fait naître les fantasmes des touristes étrangers, dit Forth.

Au fil du temps, l'obésité est devenu synonyme de noirceur ou de sauvagerie, et la minceur est devenue la forme corporelle la plus favorable pour les femmes anglo-saxonnes.

Ainsi, si la honte corporelle existait avant l'époque du colonialisme européen, elle a contribué à cimenter les idées sur l'esthétique physique, la supériorité raciale et l'infériorité.

Coupable d'être obèse

De telles idées peuvent sembler moins à la mode aujourd'hui, mais elles ont laissé une marque, dit Strings.

Les femmes noires, en particulier, continuent d'éprouver une honte corporelle disproportionnée.

Aux États-Unis, M. Strings affirme que de nombreuses personnes ne vont pas voir un médecin parce qu'elles croient que tout problème de santé sera attribué à leur poids.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Vous pourriez être l'une des joueuses de tennis les plus adulées de l'histoire et faire encore face à la honte corporelle.

Même Serena Williams - l'une des joueuses de tennis les plus talentueuses de l'histoire - a parlé de la question, une fois de plus en parlant à ses critiques : "Je pourrais perdre 20 livres (9 kg) et j'aurai toujours ces nichons[seins] et ce cul, et c'est comme ça."

Bien que les problèmes de santé liés à l'obésité soient légitimes, Strings critique l'utilisation de l'indice de masse corporelle (IMC) comme mesure du poids santé, affirmant qu'il aide à stigmatiser les personnes obèses.

Elle croit que les vrais problèmes - y compris la disponibilité d'aliments nutritifs pour tous - ne sont toujours pas réglés.

"Au lieu d'une campagne plus vaste pour rendre les aliments nutritifs accessibles, pour rendre l'eau potable accessible, nous trouvons trop souvent un récit qui blâme les individus pour ce qu'ils choisissent de manger.