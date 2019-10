Copyright de l’image Getty Images Image caption Bakery Jatta a signé un accord professionnel avec Hambourg en 2016

L'ancien réfugié Bakery Jatta a été retenu dans l'équipe provisoire du sélectionneur gambien Tom Saintfiet pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations le mois prochain.

La liste des 36 joueurs sera réduite à 23 avant que les Scorpions ne se rendent à Luanda pour affronter l'Angola le 13 novembre et cinq jours pus tard la RD Congo.

L'attaquant de 21 ans, arrivé en Allemagne en tant que réfugié depuis 2016, a fait l'objet d'une enquête plus tôt cette année sur son identité à la suite de questions posées par trois équipes allemandes de deuxième division.

Enquête sur son identité

Les autorités allemandes n'ont pas trouvé de raison d'agir en vertu du droit de l'immigration et les clubs ont retiré leurs objections.

"Il est complètement blanchi maintenant et c'est la raison pour laquelle je l'ai choisi, je n'ai pas pu le choisir plus tôt parce qu'il n'était pas encore blanchi," a déclaré Saintfiet à BBC Sport.

Bubacarr Trawally, Hamza Barry et l'ancien ailier de Swansea Modou Barrow, favoris des fans, sont dans la liste du sélectionneur de la Gambie.

Ce trio a décliné les invitations pour les matches amicaux de juin contre la Guinée et le Maroc et n'a pas été sélectionné lors des deux derniers matches contre l'Angola et Djibouti.

"J'ai hâte de travailler avec eux et je crois qu'ils peuvent jouer un rôle important dans notre équipe", a déclaré Saintfiet à BBC Sport.

Le match à Luanda donnera aux Scorpions l'occasion de se venger après que l'Angola les a éliminés des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 en septembre.

"Nous avons bien joué là-bas, alors il faut maintenant essayer d'obtenir quelque chose. Mais nous ne sommes pas à la hauteur dans le groupe, un rôle qui nous convient", a expliqué l'ancien sélectionneur togolais.

Un autre réfugié convoqué

Copyright de l’image Getty Images Image caption Musa Juwara

Saintfiet a conservé la majorité de ses joueurs qui ont joué contre Djibouti dans son équipe provisoire.

Le milieu de terrain d'Ajaccio, Ablie Jallow, qui a égalisé contre Djibouti à domicile, et le gardien Modou Jobe, qui a sauvé deux tirs au but, sont également présents.

Un autre réfugié, Musa Juwara, qui s'est rendu en Italie via la mer Méditerranée, est l'invité surprise dans l'équipe de Saintfiet.

Le jeune homme a fait ses débuts en Serie A dans l'ancien club Chievo la saison dernière avant de rejoindre Bologne.

Seuls trois joueurs locaux sont sur la liste, Alagie Nyabally, Njine Faye Njie et Hamidou Bojang aux côtés des capitaines Pa Modou Jagne et Omar Colley.

L'équipe provisoire de la Gambie:

Gardiens de but: Modou Jobe (Jeddah FC, Arabie Saoudite), Sheikh Sibi (Virtus Verona, Italie), Baboucarr Gaye (SG Wattenscheid, Allemagne), Alagie Nyabally (GPA)

Defenseurs: Pa Modou Jagne (FC Zürich, Suisse), Ibou Touray (Salford City, Angleterre), Omar Colley (Sampdoria, Italie), Mohammed Mbye (Mjällby, Suède), Bubacarr Sanneh (Göztepe, Turquie), Sulayman Bojang (Kongsvinger IL, Norvège), Ngine Faye Njie (Gamtel), Hamidou Bojang (Real de Banjul), Alieu Jatta (Casa Sports, Sénégal)

Milieu de terrain: Alasana Manneh (Górnik Zabrze, Pologne), Dawda Ngum (FC Roskilde, Danemark), Ebou Adams (Forest Green, Angleterre), Ebrima Sohna (Sans attaches), Sulayman Marreh (KAS Eupen, Belgique), Hamza Barry (Hajduk Split, Croatie), Ablie Jallow (AC Ajaccio, France), Ebrima Colley (Atalanta, Italie), Sheriff Sinyan (Lillestrøm, Norvège), Bun Sanneh (Génération Foot, Sénégal)

Attaquants: Modou Barrow (Denizlispor, Turquie), Assan Ceesay (FC Zürich, Suisse), Bubacarr JOBE (Mjällby, Suède), Ali Sowe (CSKA Sofia, Bulgarie), Bubacarr'Steve' Trawally (Ajman, UAE), Adama Jammeh (Etoile du Sahel, Tunisie), Muhammed Badamosi (FUS Rabat, Maroc), Musa Barrow (Atalanta, Italie), Bakery Jatta (Hamburger SV, Allemagne), Nuha Marong Krubally (Racing Santander, Espagne), Musa Jawara (FC Bologna, Italie), Kalifa Manneh (Carrarese, Italie), Lamin Jallow (Salernitana, Italie)