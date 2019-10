Europa Ligue: Nicolas Pepe sauve Arsenal

Copyright de l’image Getty Images Image caption Nicolas Pepe, auteur de deux buts, a sauvé Arsenal d'une défaite contre Vitoria Guimaraes

La troisième journée des rencontres entrant dans la cadre de l'Europa Ligue 2019-2020, a été disputée jeudi soir sur différents stades européens.

L'ivoirien Nicolas Pepe, le joueur le plus cher de l'histoire d'Arsenal, a marqué deux des trois buts des "Gunners" contre le Vitoria Guimaraes battu 3-2.

Le club anglais reste donc seul en tête du groupe F avec trois points d'avance sur l'Eintracht Francfort, qui a disposé du Standard de Liège (2-1).

Dans le GROUPE A : Le FC Séville (ESP) a disposé de Dudelange (LUX) 3 -0.

Et avec le nul entre Qarabag et l'Apoel, le club espagnol caracole en tête de la poule et dispose de cinq points d'avance sur son dauphin.

GROUPE B :

Le Dynamo et Copenhague entretiennent le suspense. Avec leur résultat nul (1-1), les deux équipes ont conservé les deux premières places du groupe suivis de très près par le club suédois de Malmö qui a difficilement battu Lugano (2-1).

GROUPE C :

Bâle a réussi un joli coup. En s'imposant sur la pelouse de Getafe(1-0). Dans l'autre match, Krasnodar a pris ses trois premiers points en gagnant à Trabzonspor (2-0).

GROUPE D : En gagnant de justesse (1-0) contre Rosenborg , le Sporting de Lisbonne, se relance.

Le club portugais s'est replacé au deuxième rang de la poule D, à seulement un point du PSV, accroché sur sa pelouse par Linz (0-0).

GROUPE E : l'équipe de Rennes a été devancé sur la victoire par les roumains du CFR Cluj 0 - 1.

Dans l'autre match Celtic (Ecosse) a disposé de la Lazio Rome (ITA) 2 -1

Rennes occupe la dernière place du groupe à six points du Celtic.

Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les 16 eme de finale.