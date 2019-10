''Le selfie qui révèle que j'étais un bébé volé''

Image caption Les résultats des tests ADN prouvent incontestablement que Miché Solomon et Zephany Nurse, le bébé enlevé à l'hôpital Groote Schuur en 1997, étaient la même personne.

En avril 1997, une femme vêtue d'un uniforme d'infirmière est sortie d'un hôpital du Cap en portant un bébé de trois jours pris à la maternité, où était la mère de l'enfant. Ce n'est que par hasard, 17 ans plus tard, alors qu'elle était au lycée Zwaanswyk de Cape Town, que l'enfant volée, Miché Solomon, a découvert sa véritable identité.

Et ce jour de janvier 2015, Miché était entourée d'autres élèves qui lui parlaient avec enthousiasme de la nouvelle fille, Cassidy Nurse, qui avait trois ans de moins qu'elle et lui semblait.

Au début, Miché n'y croyait pas beaucoup.

Mais quand les deux filles se sont rencontrées plus tard dans le couloir, Miché dit qu'elle a senti une connexion instantanée qu'elle ne pouvait expliquer. "J'avais presque l'impression de la connaître. C'était si effrayant, je ne comprenais pas pourquoi je me sentais comme ça", dit-elle.

Malgré la différence d'âge, Miché et Cassidy ont commencé à passer beaucoup de temps ensemble, se considérant comme des sœurs.

Copyright de l’image Mpho Lakaje Image caption Miché Solomon aujourd'hui

Quand on demandait à Miché et Cassidy si elles étaient des sœurs, elles plaisantaient : "On ne sait pas - peut-être dans une autre vie !"

Puis un jour, les deux filles ont pris un selfie ensemble et l'ont montré à leurs amies. Certains ont demandé à Miché si elle était sûre qu'elle n'avait pas été adoptée. "Non ! Ne soyez pas folles !" leur répondit-elle, avec insistance.

Miché et Cassidy, rentrées chez elles, montrent la photo à leur famille. Lavona, la mère de Miché, qui appelait sa fille "Princesse" et l'emmenait au centre commercial et au cinéma, a dit à quel point les deux filles se ressemblaient.

Michael, le père de Miché, affirme avoir reconnu la nouvelle amie de sa fille - le père de Cassidy avait un magasin d'électricité où il se rendait parfois pour faire ses courses.

Mais les parents de Cassidy, Celeste et Morne Nurse, ont regardé intensément la photo. Ils ont dit à Cassidy qu'ils avaient une question pour Miché. Et lorsque les deux filles ont rencontré Cassidy, elle a répondu : "Êtes-vous né le 30 avril 1997 ?" Et Miché a demandé pourquoi la question était posée. Et Cassidy d'assurer à Miché qu'elle ne la harcelait pas, qu'elle voulait juste savoir quand elle était née. Et Miché a répondu qu'était née le 30 avril 1997.

"J'étais assise là, en état de choc"

Quelques semaines plus tard, Miché a été convoquée au bureau du proviseur du lycée, où deux travailleurs sociaux l'attendaient. Ils ont raconté à Miché l'histoire d'une petite fille de trois jours, Zephany Nurse, qui avait été enlevée à l'hôpital Groote Schuur de Cape Town, 17 ans auparavant. Une fille qui n'avait jamais été retrouvée.

Miché a écouté le déroulement de l'histoire, se demandant pourquoi ils lui racontaient cela. Ensuite, les travailleurs sociaux ont expliqué qu'il y avait des preuves suggérant qu'elle pourrait être l'enfant enlevé il y a 17 ans.

Pour mettre les choses au clair, Miché a expliqué qu'elle n'était pas née à l'hôpital Groote Schuur, mais dans un autre hôpital situé à environ 20 minutes de voiture du Cap. C'est ce qu'il y avait sur son certificat de naissance, dit-elle. Mais les travailleurs sociaux ont répondu qu'il n'y avait aucune trace de sa naissance sur la pièce d'état civil.

Image caption Lavona Solomon photographiée à la maison avec le nouveau-né Miché

Estimant toujours que tout cela doit être une terrible erreur, Miché a accepté un test ADN.

"J'avais tellement confiance en la mère qui m'a élevée. Elle ne me mentirait jamais, surtout sur qui je suis et d'où je viens. J'ai donc décidé que le test ADN serait négatif", dit Miché.

Mais les choses ne se sont pas passées comme elle l'espérait. Les résultats des tests sont sortis le lendemain et ont prouvé incontestablement que Miché Solomon et Zephany Nurse, le bébé enlevé à l'hôpital Groote Schuur en 1997, étaient la même personne.

"J'étais assise là, en état de choc. Ma vie était hors de contrôle", dit Miché.

L'histoire du bébé volé, devenu aujourd'hui une jeune femme au bord de l'âge adulte, retrouvée par hasard près de deux décennies plus tard, a fait la une des journaux en Afrique du Sud et dans le monde. Ce qui a changé immédiatement la vie de Miché.

On lui a dit qu'elle ne pourrait pas rentrer chez elle - il lui faudrait encore trois mois pour atteindre 18 ans et pouvoir légalement prendre ses propres décisions. En attendant, elle devait rester en planque.

Puis Miché a reçu des nouvelles plus dévastatrices. Lavona Solomon, la femme qu'elle croyait être sa mère, a été arrêtée. "Ça m'a brisée. J'avais besoin d'elle. J'avais besoin de lui demander : "Pourquoi ? Que se passe-t-il ?" J'étais si bouleversée que je n'étais plus la même", se souvient-elle.

Image caption Miché, huit mois, avec Michael, qui passait depuis 17 ans pour son père.

Miché était présente lorsque le mari de Lavona, Michael - l'homme qu'elle considérait comme son père - a été interrogé par la police.

"Je pouvais voir le stress qu'il y avait sur son visage, je pouvais voir le sang dans ses yeux et j'avais vraiment peur", dit Miché.

La police voulait savoir si l'homme avait pris part au vol du bébé.

"Mon père est doux et il est doux. Mais c'est mon roc, c'est mon héros, c'est mon père (…). Mon père a dit : 'Non, je n'ai pas fait ça. Miché est ma fille - comment ne pourrait-elle pas être ma fille ? Je ne faisais pas partie de tout ça.'"

La police n'a jamais obtenu la preuve que Michael Solomon savait que Miché avait été volée à ses parents biologiques. M. Solomon a donc été libéré.

Il soutient que Lavona était enceinte. On pense qu'elle a caché une fausse couche et a ensuite simulé le reste de sa grossesse, avant de voler Zephany Nurse, de la ramener chez elle et de prétendre qu'elle avait donné naissance au bébé.

Lavona Solomon, elle, a été placée en garde à vue, en attente de son procès pour enlèvement d'enfant. Il lui est également reproché d'avoir frauduleusement prétendu être la mère de Miché.

"Ils m'ont serrée dans leurs bras et se sont mis à pleurer"

Bien que Celeste et Morne Nurse aient eu trois autres enfants, ils n'avaient jamais cessé de chercher leur premier-né, Zephany. Ils célébraient son anniversaire chaque année - même après leur divorce.

Mais pendant tout ce temps, leur enfant volé grandissait non loin d'eux. La maison des Salomon n'est qu'à cinq km de celle des infirmières qui ont assisté sa mère lors de l'accouchement. La petite Miché courait sur le terrain en face de la maison des infirmières, tandis que Michael Solomon jouait au soccer.

Maintenant, Miché a été réunie avec ses parents biologiques dans un poste de police, en présence de travailleurs sociaux. "Ils m'ont serrée dans leurs bras et se sont mis à pleurer", dit Miché avec gêne.

Ses parents étaient ravis de rattraper le temps perdu. Mais ils passaient pour des étrangers pour elle. Les autres - qu'elle a toujours aimés, Michael et Lavona Solomon - étaient dévastés. Mme Solomon, elle, étant derrière les barreaux.

L'histoire de Miché est racontée dans le livre ''Zephany : Deux mères. Une fille par Joanne Jowell''