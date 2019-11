Mettre en lumière la faim par la photographie

Trois photographes participent à une nouvelle exposition en plein air à Londres, mettant en lumière la malnutrition en République Centrafricaine, au Soudan du Sud et au Liberia.

Chris de Bode (Pays-Bas), Abbie Trayler-Smith (Royaume-Uni) et Nora Lorek (Suède) utilisent différents styles de récits visuels, notamment en s'inspirant de natures mortes hollandaises du 17e siècle.

L'exposition baptisée Free From Hunger (Libérés de la faim) est produite par l'organisation caritative internationale Concern Worldwide et Panos Pictures.

Voici une sélection d'images légendées par les photographes.

Soudan du Sud, par Abbie Trayler-Smith

Copyright de l’image Abbie Trayler-Smith

"Kasima avec son déjeuner quotidien de kudra et de chèvre".

Copyright de l’image Abbie Trayler-Smith

"Tonj, 12 ans, avec son repas de ragoût d'arachides et de sorgho chez lui à Aweil, au Soudan du Sud".

Copyright de l’image Abbie Trayler-Smith

"Eunice et son mari ont cinq enfants et vivent à Aweil, au Soudan du Sud".

Copyright de l’image Abbie Trayler-Smith

"Calaso, 15 ans, avec sa nièce Yasmiin, 9 mois".

République Centrafricaine (RCA), par Chris de Bode

Pour raconter l'histoire de la vie des gens en RCA après les violences interconfessionnelles, De Bode a créé une photo de natures mortes de nourriture et de biens dans chaque endroit qu'il a visité.

Il s'est inspiré du style esthétique des natures mortes hollandaises du 17e siècle pour saisir "la fragilité et l'insécurité de la vie quotidienne des femmes et des enfants vivant en RCA".

Copyright de l’image Chris de Bode/Panos Pictures

Le photographe a rencontré Marie, 40 ans, mère de jumeaux de 15 mois, Moise et Dorcas.

Dorcas s'est rétablie d'une grave malnutrition après avoir été admise dans une clinique gérée par l'organisation non gouvernementale britannique Concern - mais maintenant Moise est traitée pour malnutrition et diarrhée dans la même clinique.

De Bode a photographié "une table dans la maison de Marie, avec des feuilles d'amarante, un pot plein de bois de termite, un livre de cantiques et une houe".

"Le bois de termite est utilisé comme remède traditionnel contre les maux d'estomac, qu'elle utilise pour soigner ses enfants", dit-il.

"Les feuilles d'amarante sont l'un des légumes verts les plus consommés en Afrique subsaharienne".

"Ils poussent rapidement, tolèrent la sécheresse et peuvent être cultivés sans qu'il soit nécessaire d'acheter des semences coûteuses".

"Marie a choisi le recueil de cantiques pour représenter sa foi".

Copyright de l’image Chris de Bode/Panos Pictures

Mère de sept enfants, Natalie, 35 ans, et son mari Beni, 39 ans, ont reçu des semences, des outils et une formation de Concern qui leur permet de reconstruire leur vie après avoir fui leur village pendant le conflit. À partir des graines, ils ont récolté les arachides et les feuilles de courge indiquées sur le tableau.

"Une table dans la maison de Natalie, avec une machette, une radio, un talisman de pieds de poulet, une boîte d'allumettes, des feuilles de courge et des arachides suspendues dans un sac", dit De Bode. "La radio est un de leurs biens précieux. Ils représentent une part importante de la vie rurale pour les communautés qui n'ont pas accès à la télévision ou à Internet - mais ils ne peuvent les utiliser de façon intermittente que lorsqu'ils sont en mesure d'acheter des piles."

Copyright de l’image Chris de Bode/Panos Pictures

De Bode explique sa photo de la table de l'agent de santé nutritionnelle de la clinique Gbandengue : "Sur la table, un carnet de santé, un stéthoscope, un drapeau de la RCA, un tampon officiel à l'encre, des stylos et une photo de Selefio Stanislas, l'ancien directeur de l'établissement, qui est décédé récemment".

Copyright de l’image Chris de Bode/Panos Pictures

"Un bol en métal sur une table, dans la maison de Nadine, avec des noix de palme, des champignons, de la purée de manioc et des avocats. Tous les articles ont été achetés au marché local ce jour-là pour faire un repas familial.

"Nadine est une maman Lumière dans sa communauté, ce qui signifie qu'elle transmet ses compétences et ses connaissances à d'autres femmes et encourage les mères à emmener leurs enfants au centre de santé voisin dès les premiers signes de malnutrition ou de maladie".

Le Liberia, par Nora Lorek

Copyright de l’image Nora Lorek/ Panos Pictures

Mère de cinq enfants, Handful Bowein, 30 ans, et son fils Israel, deux ans.

"Quand Israël avait 18 mois, il ne pesait que 4,4 kg et était incapable de marcher parce qu'il souffrait de malnutrition sévère", dit Lorek.

"Une infection qui s'était développée après la naissance de son premier enfant signifiait que Handful ne pouvait allaiter aucun de ses enfants".

Copyright de l’image Nora Lorek/Concern/Panos Pictures

Mary Wrobone, 46 ans, est membre d'une association d'épargne et de crédit et d'un groupe de mères.

"Grâce à la formation qu'elle a reçue dans le groupe des mères, elle est en mesure de montrer comment préparer un repas pour un enfant malade ou mal nourri", dit Lorek.

"Ces démonstrations culinaires montrent aux mères comment préparer des repas nutritifs et diversifier leur alimentation avec des légumes et des fruits disponibles localement, comme la papaye, la banane et l'ananas".

Copyright de l’image Nora Lorek/ Panos Pictures

Patience Darway, 35 ans, enceinte de sept mois et mère de cinq enfants, a dit à Lorek : "J'ai appris de nouvelles choses avec mes amis cette année. Le plus important est de savoir comment allaiter correctement mon nouveau-né et d'inclure les légumes dans le régime alimentaire familial".

"Mon potager est très utile. Avant, je devais acheter des légumes. Maintenant, je prends dans le jardin. Ça veut dire que je peux dépenser de l'argent pour d'autres besoins".

Copyright de l’image Nora Lorek/ Panos Pictures

"Orphélie [huit ans] est en première année d'école primaire."

Jimmy [25 ans] est membre du groupe de mères de Wrobone Town et de l'association d'épargne et de crédit.

"Lorsque le père de Jimmy est tombé malade l'an dernier, elle a eu recours à l'association communautaire d'épargne et de crédit, empruntant de l'argent pour embaucher des ouvriers pour cultiver la terre de sa famille".

"Elle a aussi pu démarrer une petite entreprise de vente de produits surgelés et même commencer à travailler sur une nouvelle maison".