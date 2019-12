Stalkerware : Le logiciel qui espionne votre partenaire

Copyright de l’image AFP Image caption Ce sont des "logiciels potentiellement nuisibles"

Amy déclare que tout a commencé quand son mari semblait connaître des détails intimes sur ses amies.

"Il lâchait des bribes dans les conversations. Des choses vraiment intimes qu'il n'aurait pas dû savoir. Si je lui demandais comment il savait ces choses, il répondrait que je le lui ai dit et m'accuserait de les avoir oubliées", dit-elle.

Amy - ce n'est pas son vrai nom - commence aussi à se demander comment il semblait savoir où elle était tout le temps.

"Parfois, il disait qu'il me voyait dans un café où je rencontrais mes amis et qu'il ne faisait que passer par hasard. J'ai commencé à tout remettre en question et à ne faire confiance à personne, même à mes amis", dit-elle.

Pendant des mois, ces incidents se sont accumulés, transformant un mariage violent en un cauchemar qui s'est terminé de façon effrayante après un voyage familial à Halloween.

"Nous avions visité un champ de citrouilles et passions un des rares bons week-end. Notre fils de six ans jouait par terre et il était si heureux ", dit Amy.

"Mon mari m'a passé son téléphone pour me montrer une photo qu'il avait prise à la ferme et en une fraction de seconde, j'ai vu une alerte apparaître sur son écran: "le rapport quotidien sur le Mac d'Amy est prêt à être vu". J'ai senti ce frisson me traverser et j'ai arrêté de respirer pendant une minute. J'ai dû m'excuser et faire semblant d'avoir besoin des toilettes. Je devais être là pour mon fils et faire comme si je n'avais rien vu. Dès que j'ai pu, je suis allé à la bibliothèque pour utiliser l'ordinateur et chercher les logiciels espions qu'il avait utilisés. C'est là que tout a pris son sens après des mois à penser que je devenais folle."

Copyright de l’image Getty Images Image caption Ces logiciels sont souvent installés à l'insu des propriétaires de téléphone

Stalkerware - aussi connu sous le nom de spouseware - sont de puissants logiciels de surveillance généralement vendus ouvertement en ligne.

Sur un appareil, tous les messages peuvent être lus, l'activité à l'écran enregistrée, les positions GPS suivies et les caméras utilisées pour espionner ce qu'une personne fait.

Selon la société de cybersécurité Kaspersky, le nombre de personnes qui ont découvert de tels logiciels sur leurs appareils a augmenté d'au moins 35% au cours de l'année dernière.

Les chercheurs de Kaspersky affirment que leurs technologies de protection ont détecté des logiciels de traque sur 37 532 appareils jusqu'à présent cette année.

Et David Emm, chercheur principal en sécurité, affirme qu'il ne s'agit là que de la "pointe d'un très gros iceberg".

"La plupart des gens protègent régulièrement un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau, peu d'entre eux protègent en fait un appareil mobile ", dit-il.

"Ces informations reviennent des installations de notre produit sur les smartphones donc ce chiffre ne se rapproche même pas de ce que le total serait."

Les conclusions de Kaspersky indiquent que la Russie est le pays avec les plus hauts niveaux d'activité en matière de logiciels harceleurs.

L'Inde, le Brésil, les États-Unis et l'Allemagne complètent le top cinq, le Royaume-Uni se classant huitième avec 730 détections.

Une autre entreprise de sécurité affirme qu'il existe des mesures pratiques que les gens peuvent prendre s'ils soupçonnent qu'ils sont déjà espionnés.

"Il est toujours recommandé de vérifier quelles applications se trouvent sur votre téléphone et d'effectuer un scan antivirus si nécessaire et s'il y a des applications sur votre appareil que vous ne reconnaissez pas, il vaut la peine de rechercher en ligne les critiques et de les supprimer", explique Jake Moore, de Eset.

"En règle générale, si vous n'utilisez pas une application, supprimez-la", conseille M. Moore.

Une fois qu'Amy a réalisé que son ordinateur avait été compromis, elle a développé une profonde méfiance à l'égard de la technologie, qu'elle ne fait que surmonter.

Les organismes de bienfaisance affirment qu'il s'agit d'une réaction psychologique courante à un tel traumatisme.

Jessica était une autre victime de harceleur.

Son ex-mari l'espionnait régulièrement dans le microphone de son téléphone et jouait à des jeux d'esprit en répétant des phrases spécifiques qu'elle et ses amis avaient utilisées dans des conversations privées.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Stakerware est souvent utilisé pour localiser les victimes et lire leur messages

Cela fait des années qu'elle l'a quitté, mais elle laisse toujours son téléphone verrouillé dans la voiture quand elle voit ses amis.

Gemma Toynton, de l'organisme caritatif Safer Places, dit qu'elle voit beaucoup cet effet à long terme dans ses cas.

"Ça réduit la confiance de quelqu'un", dit-elle.

"Cela leur fait voir un téléphone ou un ordinateur portable comme une arme, parce que c'est à cela qu'ils l'ont utilisé.

"La technologie est devenue, dans leur esprit, comme un filet autour d'eux et beaucoup de gens se méfient de l'utilisation d'Internet.

"Ça a vraiment un impact sur toute ta vie. Le fait que ce harceleur soit de plus en plus fréquent est une réelle préoccupation."

Amy, qui vient des États-Unis, est maintenant divorcée et vit à des milliers de kilomètres de son ex-mari.

Elle a obtenu une ordonnance restrictive l'empêchant d'entrer directement en contact avec elle et il est légalement autorisé à communiquer la logistique concernant la garde de leur fils par lettre écrite seulement.

J'ai testé l'un des produits de consommation les plus populaires, qui coûte 140 £ pour trois mois de surveillance.

Je l'ai acheté en ligne et je l'ai installé sur mon téléphone de travail.

Cela m'a pris environ une heure et j'ai utilisé l'assistance en direct 24 heures sur 24 offerte par l'entreprise lorsque j'ai rencontré des problèmes.

Les sociétés de logiciels espions font de la publicité pour leurs services en tant que produits de "surveillance des employés" ou de "contrôle parental".

Dans de nombreux pays, y compris le Royaume-Uni, l'utilisation de logiciels espions sur un conjoint sans son autorisation est illégale, de sorte que de nombreux sites Web des entreprises sont parsemés d'avertissements déconseillant cette pratique.

Cependant, certains de ces mêmes sites Web proposent des liens vers des articles, apparemment écrits par des associés, qui recommandent le logiciel comme outil d'espionnage pour "tromper les épouses et les maris".

Mise à l'épreuve

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les hackers utilisent les empreintes digitales des victimes pour accéder aux téléphones afin d'installer le logiciel.

Lors d'un chat en direct avec l'entreprise dont je testais le produit, je leur ai directement dit : "Je veux l'installer sur le téléphone de ma femme, ce sera secret ?"

Le représentant du service à la clientèle a répondu : "l'application commencera à fonctionner en mode furtif juste après l'installation. Je serai ravi de vous aider."

J'ai également téléchargé cinq des meilleurs produits de cybersécurité sur le mobile infecté et j'ai effectué un scan gratuit.

Tous ont donné des alertes pour des "logiciels potentiellement nuisibles".

Le Crown Prosecution Service affirme qu'il n'existe pas de lois spécifiques relatives à l'utilisation de logiciels de harcèlement criminel, mais que toute activité criminelle de ce type peut être poursuivie par un certain nombre de moyens, dont la Protection from Harassment Act 1997.

Amy déclare qu'il faudrait faire plus pour légiférer contre l'utilisation de ces technologies.

"Ils doivent cesser de se cacher derrière un déni plausible", dit-elle.

"Il y a un clin d'oeil quand ils envoient ce petit avertissement qui dit : "nous n'approuvons pas le fait que tu espionnes ta femmes. Mais ils savent ce que font leurs clients. Ce logiciel cause de vrais dommages", conclut-elle.