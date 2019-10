Copyright de l’image Getty Images Image caption L'habilleuse de la reine Angela Kelly (à l'extrême droite) et la monarque ont un intérêt commun pour la mode.

Les secrets de la garde-robe de la Reine ont été révélés dans un nouveau livre écrit par l'une des plus proches collaboratices de Sa Majesté la Reine Elisabeth II.

Angela Kelly a dévoilé, dans un récit, ses années de coulisses comme couturière et styliste officielle de la Reine. Fait inhabituel, le revers de la médaille : La reine, le buffet et l'armoire sont autorisés par la monarque."La Reine a personnellement donné sa bénédiction à Angela pour qu'elle partage le lien sans pareil qui l'unit au monde", écrit-elle dans cet ouvrage dont des extraits intéressants sont publiés en série cette semaine dans le magazine des célébrités, Hello.

1. La Reine a quelqu'un qui essaie ses chaussures à sa place.

Dans son livre, Mme Kelly, qui habille la Reine depuis 2002, confirme qu'elle emploie un assistant royal pour porter ses nouvelles chaussures."La souveraine a très peu de temps pour elle-même, même pas pour porter ses propres chaussures, et comme nous chaussons la même pointure, alors c'est logique que quelqu'un d'autre s'en charge."2. Sa Majesté a demandé cette emblématique uniforme de James Bond

Copyright de l’image Reuters Image caption Moment emblématique où un acteur jouant le rôle de la Reine a sauté d'un hélicoptère lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2012 à Londres.

Mme Kelly note que l'offre de sa Majesté d'apparaître dans un sketch aux côtés de James Bond, de Daniel Craig, a été examinée par la Reine pendant seulement "cinq minutes" avant d'être acceptée.

"Elle a été très amusée par l'idée et a accepté immédiatement. J'ai alors demandé si elle voulait prendre la parole. Sans hésitation, Sa Majesté a répondu : Bien sûr que je dois dire quelque chose. Après tout, il vient à mon secours ", se souvient Mme Kelly.

La styliste se rappelle avoir demandé à la souveraine si elle voulait dire : "Bonsoir, James," ou "Bonsoir, M. Bond". La Reine avait choisi ce dernier, connaissant les films de Bond. Mme Kelly a aussitôt annoncé la bonne nouvelle au réalisateur Danny Boyle. "Je crois qu'il a failli tomber de sa chaise quand j'ai dit que la seule condition de la Reine était qu'elle puisse prononcer cette phrase emblématique : "Bonsoir, M. Bond.""

3. L'apparition de la Reine au Royal Ascot ne concerne pas que les chevaux.

Copyright de l’image Getty Images Image caption La couleur du chapeau de la reine au Royal Ascot inspire une vague de paris

L'apparition annuelle de la Reine au Royal Ascot est un évènement très attendu. Il n'y a pas que les chevaux que le public surveille, les gens parient sur la couleur de son chapeau.

Après avoir appris qu'un tel pari avait été établi, Mme Kelly s'est mise d'accord avec le patron d'une société de pari sur une heure de fermeture pour les mises afin d'éviter que la vraie couleur soit identifiée avant.

Mme Kelly a écrit : "J'ai eu une réunion avec le propriétaire de Paddy Power au cours de laquelle nous avons convenu que les paris sur la couleur du chapeau de la reine seraient fermés à un certain moment pour éviter toute tricherie, mais ces jeux ont permis aux gens de continuer à deviner la couleur du chapeau de la reine et peut-être même gagner un peu d'argent".

4. Accueillir Michelle Obama avec une accolade était un " instinct naturel ".

Media playback is unsupported on your device Michelle qualifie Donald Trump de prédateur sexuel

Les informations selon lesquelles la Reine a "abandonné" le protocole royal lorsqu'elle a étreint l'ancienne première dame des Etats-Unis Michelle Obama en 2009 étaient loin d'être exactes, selon Mme Kelly.

"En réalité, c'était un instinct naturel pour la Reine de montrer de l'affection et du respect pour une autre grande dame, et il n'y a vraiment aucun protocole qui doit être respecté", a-t-elle écrit.

Elle explique que "lorsque l'affection se fait sentir ou que l'hôte d'une visite d'État va guider sa Majesté dans ses démarches, il s'agit vraiment de bonté humaine, et c'est quelque chose que la Reine accueillera toujours avec chaleur.

"Toute personne proche de sa Majesté n'est pas une menace et on lui fait certainement confiance", rassure l'habilleuse.

5. Il y a un secret inhabituel derrière la robe royale de baptême

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le prince Louis porte la réplique de la robe de baptême du Vicomte Severn de 2008

Mme Kelly révèle comment le thé "fort" du Yorkshire a contribué à recréer une réplique de la robe royale de baptême qui a été utilisée pour la première fois pour le baptême de James, Vicomte Severn, en 2008.

"Pour s'assurer qu'il avait l'air authentique, nous l'avons teint dans du thé du "Yorkshire", a écrit Mme Kelly à propos de cette pièce.

"Nous avons placé chaque morceau de dentelle dans un petit bol de la cuisine des Dressers, rempli d'eau fraîche et d'un sachet de thé, et l'avons laissé environ cinq minutes, vérifiant régulièrement jusqu'à ce que la couleur soit parfaite", se souvient la styliste.