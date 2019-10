Copyright de l’image AFP Image caption Un Nigérian pose à côté d'un peu de riz dans son magasin au marché Ajara à Badagry, près de Lagos, le 6 septembre 2019.

Le Nigeria, l'une des puissances africaines, a fermé ses frontières terrestres il y a deux mois pour lutter contre la contrebande, mais cette mesure affecte le commerce dans la région.

Avec la fermeture des frontières, les marchandises pourrissent et des files de camions attendent aux points de contrôle dans l'espoir de voir les routes se rouvrir.

Les fermetures ont été imposées sans avertissement le 21 août dernier, mettant en colère les pays voisins du Nigeria.

Qu'est-ce qui a motivé le mécontentement ?

La colère est motivée par la question du riz. Il semble que le Nigeria en a eu assez du mépris de son interdiction d'importer du riz au-delà de ses frontières terrestres.

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'appétit des Nigérians pour le riz est insatiable - surtout pour le plat de riz jollof.

Les contrebandiers qui importaient du riz du Bénin semblaient faire de gros profits.La plus grande route de contrebande se trouvait entre Cotonou, la plus grande ville du Bénin, et Lagos, la plaque tournante commerciale du Nigeria, qui n'est qu'à quelques heures de route de là.

Selon la Banque mondiale, l'économie béninoise est fortement tributaire de la réexportation informelle et du commerce de transit avec le Nigeria, qui représente environ 20% de son PIB.Environ 80 % des importations béninoises sont destinées au Nigeria, indique la banque.Le Nigeria a interdit l'importation de riz en provenance du Bénin en 2004 et de tous ses voisins en 2016, mais cela n'a pas arrêté le commerce.

Pourquoi le riz est-il si lucratif ?

Le Nigeria n'autorise l'entrée de riz étranger que par ses ports, où il a imposé une taxe de 70% depuis 2013.

L'objectif n'est pas seulement d'augmenter les recettes, mais aussi d'encourager la production locale de riz.

Mais les contrebandiers profitent du fait qu'il est moins cher d'importer du riz dans les pays voisins du Nigeria pour faire prospérer leurs business.

Selon le site nigérian Ships and Ports, en 2014, le Bénin a abaissé ses droits de douane sur les importations de riz de 35% à 7% et le Cameroun les a complètement effacés de 10%.

Le Bénin voisin a alors enregistré une hausse astronomique des importations en provenance de la Thaïlande, deuxième producteur mondial.

A son apogée, chacun des 11,5 millions de Béninois aurait dû consommer au moins 150 kg de riz provenant uniquement de Thaïlande.

Il semble donc assez clair que le riz se frayait un chemin vers le Nigeria pour combler le déficit de production locale d'un pays de près de 200 millions d'habitants.

Et l'appétit des Nigérians pour le riz est presque insatiable dans un pays où le grain est un aliment de base.

Il fut un temps où il était considéré comme un repas élitiste consommé uniquement le dimanche. Mais aujourd'hui, son prix abordable et l'amour du riz jollof en ont fait un plat national.

Est-ce juste une question de riz ?

Les décisions des autorités du Nigéria ne concernent pas que le riz venant du Bénin. Ce pays voisin est également un couloir important pour les voitures d'occasion vers le Nigeria, où l'importation de voitures de plus de 15 ans est interdite.

Copyright de l’image AFP Image caption L'essence en provenance du Nigeria est bon marché car elle est subventionnée - et est introduite clandestinement au Bénin pour être vendue.

Les chiffres officiels sont difficiles à obtenir, mais la compagnie luxembourgeoise BIM e-solutions indique qu'en moyenne 10.000 voitures arrivent chaque mois au port de Cotonou en provenance d'Europe.

Selon les services douaniers nigérians, beaucoup d'entre eux sont passés en contrebande à la frontière.

Les autorités veulent aussi s'attaquer aux contrebandiers qui vont dans l'autre sens. Beaucoup vendent de l'essence nigériane bon marché subventionnée dans les pays voisins.

En juillet, le chef de la compagnie pétrolière nationale du Nigeria, Maikanti Baru, a déclaré que les contrebandiers d'essence sortaient environ 10 millions de litres (deux millions de gallons) du pays chaque jour.

Comment l'Afrique de l'Ouest a-t-elle été affectée?

De nombreuses marchandises entrent par le port de Lagos et sont transportées par route dans toute la région par des centaines de milliers de camions.

Les voisins immédiats du Nigeria, le Bénin, le Niger, le Tchad, le Cameroun ainsi que le Ghana et le Togo ont été touchés par la crise.

La ministre ghanéenne des Affaires étrangères, Shirley Ayorkor Botchwey, a déclaré que les commerçants du pays avaient subi d'énormes pertes parce que leurs marchandises avaient été retenues pendant des semaines à la frontière entre le Nigeria et le Bénin.

Elle a conseillé au gouvernement nigérian de "trouver des moyens d'isoler les problèmes et les pays avec lesquels il a des problèmes, afin que les exportations du Ghana puissent entrer sur le marché nigérian sans être assimilées à tous ces problèmes qui ont surgi".

Au Bénin, le photographe Yanick Folly a posté des images de paniers de tomates, alignés et en décomposition près de la frontière.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le photographe Yanick Folly a posté des images de tomotos pourrissant au Bénin.

Le ministre béninois de l'Agriculture, Gaston Dossouhoui, l'a qualifié de "spectacle pénible" lorsqu'il a visité les marchés de la ville de Grand Popo.

"C'est très difficile pour nos producteurs. C'est un désastre", a-t-il déclaré à l'AFP.

Dans un effort pour apaiser son puissant voisin, le Niger a depuis lors imposé sa propre interdiction d'exportation de riz vers le Nigeria.

Mais ce sont les communautés frontalières, où les commerçants sillonnent souvent les marchés pendant les jours de marché, qui en souffrent.

Tchima Illa Issoufou, journaliste de la BBC Hausa au Niger, a déclaré que les commerçants de deux villes frontalières qu'elle a visitées n'étaient pas en mesure de faire des affaires car la plupart n'étaient pas en mesure de traverser la frontière.

Et une longue file de camions, la plupart des poids lourds de marchandises, se trouve à Maradi, près de la frontière avec le Nigeria.

Le déménagement est-il illégal?

La fermeture de la frontière va à l'encontre d'un accord qui garantit la libre circulation entre les 15 états membres de la Cedeao, la zone de libre échange régional ouest-africain.

Copyright de l’image Getty Images Image caption La frontière béninoise est un passage populaire pour les Nigérians à la recherche de voitures d'occasion.

Cependant, il est légal pour un Etat membre de la Cedeao de restreindre l'importation de certains produits alimentaires et agricoles. En 2004, le Bénin et le Nigeria avaient accepté d'interdire l'importation au Nigeria de 29 produits étrangers.

Pourtant, les actions du Nigeria remettent en question son engagement envers l'accord historique de libre-échange qu'il a signé en juillet et qui jette les bases de la création de la plus grande zone de libre-échange et vise à stimuler le commerce entre pays africains.

Il y a ceux qui décrivent l'attitude protectionniste du président nigérian Muhammadu Buhari comme étant "trumpienne".

Mais Kalu Aja, analyste financier à Lagos, affirme que le fait même que M. Buhari ait signé l'accord de la ZLECA, zone de libre-échange continentale africaine, est la preuve qu'il est différent de son homologue américain Donald Trump.

"Buhari n'est pas protectionniste, mais il cherche à protéger les acquis de l'agriculture locale, en particulier dans le riz ", a-t-il déclaré à la BBC.

"Gardez à l'esprit que les frontières maritimes sont toujours ouvertes, les tarifs n'ont pas augmenté. Trump a supprimé les taxes de régulation avec la Chine, le Canada, etc.

Comment le Nigeria a-t-il été affecté?

Dans l'État de Rivers, dans le sud du pays, certains commerçants de la section du dépôt de riz du marché du Mile 1 à Port Harcourt ont fait leurs bagages et sont rentrés chez eux.

Image caption Le marché de Port Harcourt était populaire auprès des grossistes et des détaillants de riz.

Ils disent que la fermeture dramatique des frontières ne leur a pas donné le temps de faire des réserves.

Et les prix ont aussi augmenté. Le riz étranger se vend maintenant 60 % plus cher, tandis que le riz produit localement a augmenté de près de 100 %.

Mais il y a eu le bon côté des choses.

Le chef des douanes nigérianes, Hameed Ali, a récemment déclaré aux parlementaires que les recettes fiscales avaient augmenté à mesure que les marchandises destinées au Bénin arrivaient dans les ports nigérians.

Un jour de septembre, un montant record de 9,2 milliards de nairas (25 millions de dollars) a été collecté, ce qui n'était "jamais arrivé auparavant", a-t-il dit.

"Après la fermeture de la frontière et depuis, nous avons maintenu une moyenne d'environ 4,7 à 5,8 milliards de nairas par jour, ce qui est beaucoup plus qu'avant".

Que se passe-t-il ensuite?

Personne ne le sait. Le Nigéria n'a pas dit combien de temps il maintiendra les frontières fermées au trafic commercial.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le président Muhammadu Buhari (G) et son homologue béninois Patrice Talon (D) n'ont pas réussi à résoudre l'impasse en août.

En août, le président béninois Patrice Talon a plaidé auprès de M. Buhari, en marge d'un sommet au Japon, en faveur de cette réouverture : "Notre peuple souffre".

Mais le patron des douanes nigérianes aurait déclaré que les frontières resteraient fermées, reprochant aux pays voisins de ne pas faire plus pour éradiquer la contrebande.

Certains désignent la corruption aux postes frontaliers comme le principal coupable de la contrebande, qui met en cause des fonctionnaires nigérians autant que ceux de leurs voisins.

Toutefois, comme les exportations de pétrole brut ne sont pas touchées, les frontières du Nigeria pourraient rester fermées pendant un certain temps.