Des millions de personnes seront exposées au risque d'inondations côtières dues à l'élévation du niveau de la mer induite par le réchauffement climatique à la fin de ce siècle.

C'est la conclusion d'une nouvelle étude menée par Climate Central, une organisation américaine à but non lucratif.

190 millions de personnes vivront dans des régions qui devraient se trouver en 2100 en dessous du niveau actuel de la ligne des marées hautes.

Aujourd'hui, le groupe estime qu'environ 110 millions de personnes occupent actuellement ces terres, protégées par des murs, des digues et d'autres défenses côtières.

Les recherches de Climate Central, publiées dans la revue Nature Communications, ont cherché à corriger les biais dans les ensembles de données précédemment utilisés pour déterminer la distance à laquelle les côtes intérieures seront inondées.

Le plus célèbre de ces ensembles de données provient d'une mission de navette spatiale.

En 2000, l'orbiteur Endeavour a utilisé un instrument radar pour cartographier les hauteurs du globe.

Ce modèle 3D de la planète est devenu l'une des principales bases de données d'observation de la Terre la plus utilisée de l'histoire.

Mais l'équipe de Climate Central, composée de Scott Kulp et Benjamin Strauss, affirme que le précédent modèle souffre de biais qui, à certains endroits, donnent l'impression que le terrain est plus haut qu'il ne l'est réellement aujourd'hui.

Ce problème se produit particulièrement dans les endroits où la végétation est dense, comme les forêts, le radar a tendance à voir la canopée des arbres, et non le sol.

Kulp et Strauss ont utilisé des informations plus modernes et à plus haute résolution provenant d'instruments aéroportés (laser) pour entraîner un ordinateur à apporter des corrections au modèle numérique d'élévation (MAN) de la navette.

Lorsque ce nouveau CoastalDEM est utilisé en tandem avec les statistiques démographiques et les dernières prévisions concernant l'élévation du niveau de la mer, il devient évident que beaucoup plus de personnes entrent dans un avenir précaire.

L'amélioration des données d'élévation montre que même avec des réductions modérées des émissions de gaz à effet de serre, six pays asiatiques (Chine, Bangladesh, Inde, Vietnam, Indonésie et Thaïlande), où vivent aujourd'hui 237 millions de personnes, pourraient faire face à des menaces annuelles d'inondations côtières d'ici à 2050.

C'est environ 183 millions de plus que les estimations basées sur les données altimétriques actuelles.

Nouvelle estimation par rapport à l'ancienne estimation

China - 93 million contre 29 million Bangladesh - 42 million contre 5 million India - 36 million contre 5 million Vietnam - 31 million contre 9 million Indonesia - 23 million contre 5 million Thailand - 12 million contre 1 million

L'équipe a produit une carte interactive qui illustre la différence entre les estimations fondées uniquement sur les données héritées de la navette et les altitudes retravaillées.

Et il est possible de voir sur cette carte comment les circonstances changent en fonction de la façon dont le monde parvient à limiter le réchauffement climatique, qui fait monter le niveau des océans en réchauffant les mers et en faisant fondre la glace stockée en Antarctique et au Groenland.

Dans un avenir pessimiste où les émissions resteront élevées, CoastalDEM estime que jusqu'à 630 millions de personnes vivent aujourd'hui sur des terres qui devraient connaître des inondations annuelles d'ici à 2100.

Pour 2050, ce chiffre est de 340 millions, alors qu'on estime à 250 millions le nombre de personnes qui vivent déjà dans cette situation difficile.

En général, les estimations de la population mondiale exposée au risque d'inondation côtière dérivée du modèle CoastalDEM sont trois fois plus élevées que les valeurs produites en utilisant uniquement les informations de la navette.

"Nous estimons qu'un milliard de personnes occupent aujourd'hui des terres situées à moins de 10 m au-dessus des lignes de marée haute actuelle, dont 250 millions à moins d'un mètre", explique l'équipe à Nature Communications.

Le niveau de la mer a augmenté de plus de 3 mm par an à l'échelle mondiale au cours des dernières décennies, et une accélération de cette tendance est maintenant observable.

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a déclaré le mois dernier dans un rapport spécial sur les océans que le niveau moyen des mers pourrait augmenter de 1,1 m d'ici 2100, dans le pire scénario de réchauffement.

Kulp et Strauss soulignent certaines limites dans leur analyse.

Œuvres d'art : La navette spatiale Endeavour a réalisé une carte 3D de la surface de la Terre en 2000.

Par exemple, il suppose une population statique dans laquelle la croissance et la migration futures ne sont pas prises en compte.

L'amélioration des défenses côtières ne l'est pas non plus.

Sur une base régionale, l'analyse de Climate Central sera moins surprenante lorsque des levés lidar côtiers sont déjà utilisés pour évaluer les risques d'inondations futures.

Mais sa valeur est significative pour les endroits qui ne bénéficient pas d'une telle couverture.