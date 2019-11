Copyright de l’image Gloria Yusuff

Trouver un logement décent et abordable est un problème courant auquel les jeunes sont confrontés dans de nombreux endroits.

Mais dans le centre en plein de Lagos, c'est presque impossible car les propriétaires exigent un an de loyer à l'avance.

Pour les appartements de deux chambres à coucher avec électricité, près du principal quartier d'affaires de la ville sur l'île Victoria, on m'a demandé entre 11 000 $ (6.466.267 FCFA) et 22 000 $ (12.932.150) d'avance.

En général, un logement à revenu moyen ou élevé peut coûter entre 5 000 $ (2.939.152 FCFA) et 40 000 $ (23.513.218 FCFA) par année.

Ce sont des sommes d'argent que peu de gens ont à leur disposition.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Il y a une pénurie de petits appartements préférés des jeunes locataires.

Une des raisons de la cherté du loyer est le prix élevé du coût du terrain et de la construction à Lagos.

De plus, il y a une pénurie du type de petites propriétés que les gens qui débutent sur le marché locatif ont tendance à préférer.

Une nouvelle façon de louer

Le système de paiements initiaux convient aux propriétaires, mais certaines innovations pourraient commencer à aider les locataires.

Bankole Oluwafemi, un jeune entrepreneur en technologie, a réussi à obtenir un appartement de style loft dans une rue résidentielle sereine de Lekki, un quartier assez riche.

C'est une avancée par rapport à une maison qu'il partageait avec d'autres jeunes professionnels.

Certaines personnes ont recours à des réseaux de prêts informels pour obtenir de l'argent - auprès des parents ou pour épargner tout en restant chez des parents, et certaines entreprises offrent des prêts à leurs employés.

Mais M. Oluwafemi a réussi à se payer l'endroit avec l'aide d'un site de location numérique appelé Fibre.

La plateforme en ligne permet aux utilisateurs de louer des propriétés en quelques clics.

Les locataires ont la possibilité de payer mensuellement ou trimestriellement, ce qui ne semble pas extraordinaire dans de nombreuses régions du monde, mais qui pourrait changer le marché ici.

Image caption L'analyste immobilier fait remarquer le pouvoir dictatorial des bailleurs à Lagos.

Après avoir obtenu son diplôme universitaire, M. Oluwafemi a déménagé à Lagos en 2011, mais il n'a pas été en mesure d'avancer le loyer de deux ans que les propriétaires de l'époque étaient en droit de demander.

Incapable de trouver un appartement abordable dans un état habitable, il dormait sur le sol d'une chambre avec 10 autres personnes.

Lorsqu'il a cofondé une entreprise de technologie, il a décidé de dormir dans son bureau pour éviter de louer une maison et les coûts associés.

'Nous ne tenons rien pour acquis'

"Vivre à Lagos exige non seulement d'être locataire, mais aussi, à bien des égards, d'être votre propre gouvernement local et de fournir votre propre infrastructure ", explique M. Oluwafemi en riant.

Il fait référence au fait qu'en plus du coût du loyer, de nombreux locataires doivent également payer leur eau et leur électricité, ce qui peut être difficile à organiser et coûteux en raison du carburant nécessaire aux générateurs.

"La start-up Fibre n'est pas seulement arrivée à payer mensuellement et avec la flexibilité, mais ces appartements sont livrés avec un standard minimum de qualité. Les gens tiennent ces choses pour acquises partout ailleurs dans le monde, mais nous vivons au Nigeria."

Bien que le gouvernement nigérian ait introduit une législation en 2011 limitant le droit des propriétaires de demander ou de recevoir plus d'un an de loyer de la part des locataires potentiels, elle s'est avérée difficile à appliquer.

Selon l'analyste immobilier Dolapo Olumidire, Lagos est en grande partie un marché de propriétaires.

"Ils ont le pouvoir de dicter ce qu'ils veulent aux locataires, dit-il.

"Ils peuvent dire: 'ce sont mes conditions. Si tu n'aimes pas va voir ailleurs."

Longue liste d'attente

Demi Ademuson et Obinna Okwodu ont cofondé Fibre il y a trois ans et se sont associés à des propriétaires et des promoteurs pour offrir des logements de qualité.

Poussée par le désir d'introduire une certaine facilité et flexibilité dans la location, la plateforme remet en question un système qu'ils disent inhospitalier pour les jeunes.

Image caption Obinna Okwodu est cofondateur de Fibre

"Il s'agit d'un obstacle très important pour les personnes d'accéder tout simplement au logement," dit M. Okwodu.

"Si tu penses à quel point le logement est fondamental, ça n'a pas de sens que pour quelque chose d'aussi fondamental tu sois obligé de sauter à travers tant d'obstacles."

Avec 200 clients qui louent des propriétés et 5 000 personnes sur sa liste d'attente, le travail de Fibre ne représente qu'une infime fraction du marché, mais il offre une solution de rechange.

Ils reconnaissent également qu'ils sont partis du haut de gamme du marché, mais qu'ils commencent à élargir leur base de clients potentiels.

Le concept fonctionne, mais M. Okwodu dit que c'était au départ un défi de persuader les propriétaires d'accepter des paiements mensuels.

L'entreprise assume l'entière responsabilité financière en cas de défaut de paiement des locataires - un élément essentiel du service qui a permis de gagner la confiance des clients.

Les propriétaires aiment les paiements forfaitaires

Toutefois, de nombreux propriétaires n'ont aucun intérêt à recevoir des paiements par versements mensuels.

Deborah Nicol-Omeruah, agent immobilier à Lagos, peut voir comment recevoir des paiements mensuels peut fonctionner pour les propriétaires avec des hypothèques, mais elle préfère le système actuel.

Copyright de l’image Reuters Image caption Certains Lagosiens qui ont un emploi sur l'île doivent faire face à un trajet tortueux depuis le continent.

"Une somme forfaitaire vous permet d'utiliser l'argent pour des dépenses importantes. Par exemple, si tu as des frais de scolarité à payer."

Il est important de noter, dit Mme Nicol-Omeruah, que 12 mois de loyer à l'avance réduisent le risque de défaut de paiement.

"Quand vous avez un client qui paie chaque mois, il y a la tracasserie de le pourchasser pour les paiements. S'il s'agit d'un locataire présentant un risque élevé de défaut de paiement, vous pourriez lui courir après tous les mois.

"Avec le système actuel, il n'y a qu'un seul point par an où vous devez poursuivre votre locataire pour paiement."

Le succès de Fibre a inspiré d'autres entrepreneurs à lancer des plateformes similaires, mais elles sont encore trop petites pour avoir un impact majeur sur le marché de la location.

Beaucoup de gens n'ont pas d'autre choix que de partager une chambre ou de rester chez des parents.

'Huit heures de trajet'

Uche Okoronkwo, présentatrice de télévision, est restée chez un oncle dans une banlieue loin de l'île lorsqu'elle est arrivée à Lagos.

Cependant, ses huit heures de trajet quotidien entre son domicile et son lieu de travail sur l'île - où se trouvent de nombreuses entreprises - ont été une punition.

"Faire la navette entre le continent et l'île, c'est l'enfer. Je me suis réveillé à quatre heures du matin pour monter dans un okada [moto-taxi] et faire la queue pour prendre l'autobus à 4 h 30 pour arriver au travail à huit heures.

"Ensuite, je rentrais chez moi à 22 ou 23 heures parce que si vous ne quittez pas l'île avant 16 heures, vous êtes coincé dans les embouteillages. Cela n'avait aucun sens de continuer à le faire. Il n'y avait pas de qualité de vie."

Mme Okoronkwo a décidé de s'installer sur l'île, mais, faute de logements abordables, elle a loué un espace appelé "quartiers des garçons" ou "QG" - un petit bâtiment dans un complexe contenant une chambre et une salle de bains, qui est traditionnellement utilisé comme lieu de travail du personnel domestique.

"C'était petit et terrible", dit-elle. "La plomberie n'était pas bonne. Il n'y avait pas de source d'eau. J'ai dû acheter un réservoir [d'eau] et le faire remplir tous les mois, puis vous devez compter sur un générateur pour l'électricité."

Image caption Le coût élevé des terrains et de la construction est répercuté sur les locataires à Lagos.

Le secteur de l'immobilier manque de contrôle de qualité, selon l'analyste de l'industrie M. Olumidire, qui a noté que seuls quelques promoteurs sont prêts à investir le montant nécessaire pour s'assurer qu'un haut niveau de construction est atteint.

Malgré cela, il se réjouit de voir un nombre croissant de promoteurs construire des appartements d'une et deux chambres à coucher pour les jeunes professionnels.

Selon lui, cela permettra de corriger le déséquilibre entre ce que les consommateurs exigent et l'offre sur le marché.

De plus, à mesure que de plus en plus d'entreprises semblables à Fibre lancent leurs activités au Nigeria, elles éliminent graduellement les obstacles à la location.

Ces plateformes en ligne fonctionnent actuellement à petite échelle, mais au fur et à mesure qu'elles se développent, elles ont le potentiel de perturber le marché de la location et de faciliter l'accès à la propriété.