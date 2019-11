Copyright de l’image Gary Lyon Image caption Gary et Tamra Lyon

L'homme d'affaires australien Gary Lyon continue de trouver "bizarre" d'avoir perdu son poste de cadre supérieur pour être tombé amoureux d'une jeune collègue.

Il s'est finalement marié à Tamra depuis 12 ans et ils ont une fille de 11 ans, Charlotte.

Aujourd'hui, M. Lyon et son épouse ont leur propre entreprise à Brisbane et il dit qu'il serait parfaitement heureux si deux de ses employés tombaient amoureux l'un de l'autre.

"Ça ne me dérangerait pas du tout," dit-il, "tant que ça n'affecte pas leur travail."

M. Lyon a contacté la BBC après avoir lu que McDonald's a licencié son directeur général Steve Easterbrook suite à une relation avec un(e) employé(e).

Le géant américain de la restauration rapide a déclaré que la relation était consensuelle, mais M. Easterbrook avait "violé la politique de l'entreprise" et fait preuve de "mauvais jugement".

La question a mis en lumière les difficultés auxquelles le personnel peut être confronté s'il rencontre l'amour au travail, surtout si l'un est plus âgé que l'autre.

Lire aussi :

'Le couperet est tombé'

Dans le cas de M. Lyon, il a été directeur des opérations dans une entreprise de fabrication de portes et fenêtres.

Il a rencontré la future Mme Lyon lorsqu'elle a rejoint son équipe en tant que coordinatrice de projet.

Au bout de trois ou quatre mois, ils se sont retrouvés à une réception de bureau.

"Je l'ai toujours aimée et elle m'a fait savoir qu'elle m'aimait bien aussi", dit-il. "C'est parti de là."

À l'époque, il avait 41 ans et elle 14 ans de moins. Ils ont d'abord gardé la relation secrète, mais ils ont fini par faire savoir qu'ils formaient un couple.

"Vous ne croyez pas que c'est un problème pour les autres, mais il s'avère que c'est le cas, et vous ne voyez pas pourquoi, parce que cela n'a pas d'impact sur votre travail ", dit-il.

"Vous passez beaucoup de temps avec les gens au travail, alors vous apprenez à bien les connaître."

Après que le couple s'est fréquenté pendant environ trois mois, M. Lyon a été convoqué et, comme il le dit : "Ensuite, le couperet est tombé."

Il a perdu son travail, elle a gardé le sien.

"Elle était plutôt bouleversée, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut juste avancer."

Copyright de l’image Gary Lyon Image caption Gary et Tamra Lyon ont eu une fille de 11 ans du nom de Charlotte

M. Lyon dit qu'il n'y avait pas de règlement intérieur clair en place concernant les relations amoureuses avec les collègues.

Il décrit cette décision comme "très arbitraire" et dit qu'elle représente "une vision très archaïque du monde".

"Faut-il interdire aux managers de sortir avec des subordonnés ? Non, si la relation est consensuelle ", dit-il.

"Vous ne pouvez pas choisir où vous trouvez l'amour, alors pourquoi pénaliser les deux parties en virant l'une d'elles ?"

Passions humaines

Selon diverses études, entre un quart et un tiers de toutes les relations à long terme commencent au travail.

Mais, bien sûr, toutes les liaisons entre collègues ne sont pas à long terme.

Certains sont des flirts, des aventures, des aventures d'un soir - peu importe comment vous voulez les appeler.

Un certain nombre de cas très médiatisés nous rappellent à quel point la vie peut être difficile lorsque les passions humaines entrent en collision avec la culture d'entreprise:

- Le PDG du fabricant de puces Intel, Brian Krzanich, a démissionné en juin 2018 parce qu'il avait enfreint les règles de l'entreprise en ayant une relation consensuelle avec un employé.

- Le patron du site de réservation de voyages Priceline.com, Darren Huston, a démissionné en avril 2016 après qu'une enquête a révélé sa relation avec un employé.

- Mais en octobre 2009, Andrew Moss, le patron d'Aviva, a conservé son emploi malgré le fait qu'il ait admis avoir eu une liaison potentiellement compromettante avec une employée qui était mariée à un de ses cadres supérieurs. Il a finalement quitté le cabinet en mai 2012.

Dans le même temps, les allégations de harcèlement sexuel contre Harvey Weinstein, producteur de films, ont amené les services des ressources humaines à se méfier de toute activité sexuelle entre employés, en particulier aux États-Unis.

Toutefois, Ben Willmott, chef des politiques publiques dans un institut spécialisé sur les personnels et le développement, affirme que seule une minorité d'employeurs ont des politiques spécifiques et autonomes sur les relations au travail.

"La plupart des employeurs ont tendance à adopter une approche différente", dit-il.

"Ils auront des politiques sur la dignité et le respect au travail et sur la prévention de l'intimidation et du harcèlement sexuel, et établiront des politiques claires pour traiter les plaintes concernant les comportements inappropriés".

M. Willmott souligne qu'en vertu de la loi britannique sur les droits de l'homme, les employés ont droit à la vie privée et à une vie familiale, de sorte que les entreprises doivent trouver un équilibre.

"Si votre approche est très normative, elle peut laisser entendre que vous ne faites pas confiance à vos employés pour agir en tant qu'adultes sur le lieu de travail ", dit-il.

Copyright de l’image AFP Image caption L'interdiction des relations n'est probablement pas pratique pour les employeurs

Avances amoureuses

Bien sûr, il y a un risque de conflit d'intérêts si le personnel n'est pas prudent.

"Si l'une des parties à la relation est responsable de l'évaluation, de la révision des salaires, des possibilités de promotion et même de la répartition du travail de l'autre, il y a risque de favoritisme et de parti pris de la part des membres de l'équipe ", explique Rebecca Thornley-Gibson, associée au cabinet d'avocats DMH Stallard, à Londres.

"Il peut aussi y avoir des problèmes où l'employé subalterne se sent incapable de dire non à des avances amoureuses, ce qui crée un risque réel de plaintes ultérieures pour harcèlement sexuel contre le gestionnaire et l'employeur".

L'interdiction des relations n'est probablement pas pratique pour les employeurs, dit-elle, mais il faudrait envisager d'avoir des politiques visant à minimiser les retombées de la relation.

"Pour ce faire, il faudra mettre en place et communiquer des politiques en milieu de travail sur la conduite au travail, l'égalité et la diversité, avec une tolérance zéro claire à l'égard du harcèlement sexuel, et exiger des employés qu'ils déclarent les relations qui sont susceptibles de donner lieu à un conflit potentiel".