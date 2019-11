Lutte contre le terrorisme: "La stratégie adoptée n’a pas donné les résultats escomptés"

La situation sécuritaire au Mali et dans les pays voisins le Burkina Faso et le Niger est de plus en plus inquiétante.

Les groupes terroristes n'hésitent pas à s'attaquer à des camps militaires faisant des dizaines de morts parmi les soldats chargés de la sécurité de la population.

L'approche militaire employée jusqu'ici dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme n'a-t-elle pas montré ses limites?

Ecoutez l'analyse du Dr Bakary Sambe, enseignant-chercheur au Centre d'étude des religions de l'université Gaston Berger de Saint Louis au Sénégal.

Il répond aux questions de Raliou Hamed-Assaleh.