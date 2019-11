Comment l'art cubain a alimenté les luttes de libération en Afrique

Copyright de l’image Lázaro Abreu Padrón Image caption Une affiche Ospaaal intitulée "Après Emory Douglas", 1968 montrant des femmes portant un foulard avec des bébés et des armes à feu.

Une exposition d'affiches et de magazines de propagande cubains à Londres montre le soutien que Fidel Castro a apporté aux mouvements de libération africains pendant la guerre froide.

Les œuvres d'art ont été produites pour l'Organisation de solidarité des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine (Ospaaal) créée par Fidel Castro.

Cette organisation est née lors de la Conférence tricontinentale, organisée à La Havane en 1966, pour combattre l'impérialisme américain.

"De nombreux pays africains étaient représentés au sein de la délégation, y compris des mouvements de libération.

Et Castro s'est lié avec quelques dirigeants, en particulier Amílcar Cabral de Guinée-Bissau", a déclaré à la BBC Olivia Ahmad, commissaire de l'exposition à la Maison de l'illustration.

Copyright de l’image Olivio Martínez Viera Image caption Amílcar Cabral sur l'affiche "Journée de solidarité" avec les peuples de Guinée-Bissau et du Cap-Vert, 1974

Cabral a mené la lutte contre le régime colonial portugais en Guinée-Bissau et dans les îles du Cap-Vert, mais a été assassiné en 1973, un an avant que la Guinée-Bissau ne devienne indépendante.

Mme Ahmad indique que d'autres conférences tricontinentales étaient prévues, mais qu'elles n'ont jamais eu lieu, de sorte que le service de publication d'Ospaaal est devenu un moyen important de rester en contact et de partager des informations - et des affiches ont été pliées et placées dans ses publications.

Ernesto "Che" Guevara, le révolutionnaire le plus connu d'Amérique latine, était "probablement le plus représenté dans toute la production d'Ospaaal", dit-elle.

"Mais certains de ces dirigeants africains sont célébrés de la même manière et commémorés."

Copyright de l’image Alfredo G Rostgaard Image caption Che Guevara représenté dans une affiche de 1969

Guevara s'est rendu en 1965 dans ce qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo pour une mission ratée visant à fomenter une révolte contre le régime pro-occidental quatre ans après l'assassinat du héros congolais de l'indépendance, Patrice Lumumba.

L'assassinat de Lumumba, quatre mois après son élection au poste de Premier ministre démocratique élu du pays, a été largement imputé aux agences de renseignement américaines et britanniques.

Copyright de l’image Alfredo Rostgaard Image caption Patrice Lumumba sur l'affiche "Journée de solidarité avec le Congo, 1972"

"Les portraits sont particulièrement intéressants parce qu'ils ont toutes ces influences pop art que l'on ne s'attendrait pas à voir, alors ils célèbrent les gens, mais d'une manière vraiment festive - plutôt que d'avoir une sorte d'esthétique socialiste-réaliste," dit Mme Ahmad.

Les œuvres présentées dans l'exposition "Designed in Cuba : Cold War Graphics" (Conçus à Cuba: graphiques de la guerre froide) ont été produites par 33 designers, dont beaucoup étaient des femmes - qui ont réalisé certaines des images les plus durables.

Une affiche sur la Guinée-Bissau montrant une femme tenant une mitrailleuse est de Berta Abelenda Fernandez, "l'une des femmes qui a réalisé certains des dessins les plus emblématiques pour Ospaaal", dit Mme Ahmad.

Copyright de l’image Berta Abelénda Fernández Image caption Journée de solidarité avec le peuple de Guinée-Bissau et du Cap-Vert, 1968

C'est l'un des motifs récurrents - les femmes armées - qui montrent qu'elles jouent un rôle actif et le magazine Tricontinental a reçu " beaucoup de contributions de femmes et d'articles sur les femmes aussi sur les fronts de la guérilla ", dit Mme Ahmad.

Copyright de l’image Ospaaal Image caption Une couverture du magazine Tricontinental en 1995

Castro a joué un rôle majeur en Angola, contrairement aux opérations secrètes de Cuba en Afrique dans les années 1960, où il a vu une occasion d'exercer sa solidarité internationale pour faire une différence à l'échelle mondiale.

Avant l'indépendance de l'Angola par rapport au Portugal en 1975, Castro a envoyé des forces spéciales d'élite et 35 000 soldats pour soutenir le mouvement marxiste MPLA afin d'empêcher les troupes sud-africaines d'apartheid d'installer des mouvements pro-américains au pouvoir.

Copyright de l’image José Lucio Martínez Pedro Image caption Journée de solidarité avec l'Angola en 1972

Selon Alex Vines du Think tank Chatham House, au moins 4 300 Cubains seraient morts dans des conflits en Afrique, dont la moitié en Angola où la guerre civile n'a pris fin qu'en 2002.

Les affiches portant des messages de solidarité aux combattants de la libération l'ont généralement fait "en utilisant des métaphores visuelles audacieuses ou des propositions visuelles assez simples", explique Mme Ahmad.

Ils avaient tendance à avoir des légendes au bas de l'écran, généralement en quatre langues - anglais, espagnol, français et arabe - "pour les aider à être plus universels parce qu'ils étaient destinés à la circulation plutôt qu'à être vus à Cuba", dit-elle.

Copyright de l’image Gladys Acosta Ávila Image caption Semaine internationale de solidarité avec les peuples d'Afrique, 1970

Ospaaal a supervisé une énorme opération d'édition, qui impliquait beaucoup de papier et d'encre.

Olivio Martínez Viera, un designer qui était chez Ospaaal depuis presque le début, a dit qu'il y avait souvent des pénuries de matériel qui les obligeaient à être très créatifs.

Copyright de l’image Olivio Martínez Viera Image caption Journée mondiale de solidarité avec le peuple mozambicain, 1973

Viera "parle avec beaucoup d'affection de cette époque, d'Ospaaal comme d'un véritable espace d'expérimentation et de liberté pour créer ces métaphores visuelles vraiment directes comme le Mozambique", un poignard s'enfonçant dans une main dans le vide, dit Mme Ahmad.

Une grande partie de la production d'Ospaaal a été consacrée à la lutte contre le pouvoir des minorités blanches en Afrique du Sud, qui n'a pris fin qu'en 1994, lorsque le leader anti-apartheid Nelson Mandela a été élu président.

Copyright de l’image Berta Abelénda Fernández Image caption Journée de solidarité avec le peuple sud-africain, 1968

Le livre de Teishan Latner, "La Révolution cubaine en Amérique", montre une publicité satirique pour South African Airways incluse dans le numéro de juillet-août 1968 de Tricontinental, promettant "des vacances inoubliables au pays de l'APARTHEID, où les Africains sont massacrés, où les prisons débordent de patriotes luttant contre le racisme blanc, où des milliers de Noirs travaillent comme esclaves dans les mines d'or, où des kilomètres de terres servent à établir des camps de concentration".

Les images sur les affiches Ospaaal étaient tout aussi émoussées :

Copyright de l’image Rafael Morante Boyerizo Image caption Afrique du Sud - Contre l'apartheid, 1982

Après l'emprisonnement de Mandela par les autorités de l'apartheid en 1964, il était illégal de le photographier ou de republier une photo de lui en Afrique du Sud.

Cette affiche est sortie en 1989, un an avant sa libération après 27 ans de prison.

Copyright de l’image Alberto Blanco González Image caption Nelson Mandela, 1989

Les artistes qui ont produit les affiches étaient principalement basés à La Havane et essayaient de comprendre le contexte politique en utilisant souvent des photos de presse, explique Mme Ahmad.

Copyright de l’image Víctor Manuel Navarrete Image caption La Namibie vaincra ! 1977

"Ils sont très graphiquement intéressants... essayant de sympathiser avec tous ces messages géopolitiques. Je pense que la plupart d'entre eux sont des succès et que certains d'entre eux sont un peu douteux."

On ne sait pas sur quoi certaines des sculptures stylisées étaient basées.

"Je pense qu'ils essaient simplement de relater la lutte contemporaine dans une longue histoire ", explique Mme Ahmad.

Copyright de l’image Jesús Forjans Boade Image caption Journée de solidarité avec le Zimbabwe, 1969

Ospaaal a fermé cette année en disant que son travail était terminé.

"Je pense que le contexte de ces mouvements internationaux a vraiment changé, alors vous pouvez comprendre pourquoi ", dit Mme Ahmad.

Mais, selon le conservateur, le travail d'Ospaaal et la diversité de sa production ont été impressionnants et sa capacité à résumer des messages complexes de manière attrayante.

"Il est également intéressant de voir ce qui est essentiellement de la propagande exécutée avec humour et souvent légèreté ", dit-elle.

Copyright de l’image Lázaro Abreu Padrón Image caption Vive le Zimbabwe libre, 1980

Avec l'aimable autorisation de "The House of Illustration" (La maison d'illustration) à Londres. Droits d'auteur : Ospaaal, La Collection Mike Stanfield