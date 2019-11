Copyright de l’image Getty Images Image caption Troy Deeney joue pour Watford depuis 2010

Les insultes racistes doivent être combattues avec une politique d'"un coup" plutôt qu'avec le protocole en trois étapes de l'UEFA, déclare le capitaine de Watford Troy Deeney.

Le règlement de l'instance dirigeante européenne stipule qu'un match ne peut être abandonné que si les supporters ont été avertis deux fois auparavant.

"Nous enseignons aux enfants maintenant que vous avez trois chances avant d'être sanctionné", a dit l'attaquant Deeney, âgé de 31 ans.

S'adressant à BBC Radio 4, M. Deeney a déclaré qu'il avait été victime d'abus racistes dans les stades et sur "chacune" de ses publications sur des médias sociaux.

"Je dois chaque fois supprimer au moins six à dix commentaires", ajoute l'Anglais.

"C'est plus sur des photos de vos enfants, des photos de votre partenaire. Les gens mettent "tu es noir, tu es tel...", "tu es un singe, avec un emoji", "ceci, cela ou des bananes et des choses comme ça".

"C'est très difficile à 'ignorer".

Deeney a déclaré qu'après la victoire de Watford en demi-finale de la FA Cup contre les Wolves en avril, il a dû supprimer des commentaires sur ses comptes de médias sociaux parce que le "flot d'insultes" était continue".

"C'est à ce moment-là que tu te dis: qu'est-ce que je vais faire ? Vais-je me lever et me disputer ou vais-je prendre position ?" a-t-il ajouté.

"Je suis très conscient qu'il y a beaucoup d'enfants qui regardent ce que nous faisons, et si nous ne changeons pas, ils vont finir par le prendre pour une situation normale."

Parmi les récents incidents racistes dans le football, on peut citer des joueurs anglais victimes d'abus de la part de supporters lors d'un match de qualification pour l'Euro 2020 contre la Bulgarie à Sofia, le 15 octobre.

Le match a été arrêté deux fois par l'arbitre selon le protocole existant de l'Uefa, mais l'Angleterre a choisi de continuer à jouer.

"Est-ce une bonne façon d'aborder le problème ?" a dit Deeney au sujet du système de l'Uefa. "Allons-nous dire maintenant que c'est bon de le faire trois fois ?"

La Bulgarie a été condamnée à une amende de 65 000 livres sterling et à jouer deux matches à huis clos - avec une des suspensions en sursis pour deux ans - pour les abus commis.

L'organisation caritative anti-discrimination Kick It Out a déclaré qu'elle était "déçue mais pas surprise" et Deeney pense que des sanctions plus sévères sont nécessaires parce que des amendes de ce montant ne pousseront pas les nations à "agir correctement pour régler ce problème".

Deeney fait partie de la campagne "Nous" de Watford, qui tente de s'attaquer au racisme dans le football et donne aux supporters un moyen d'identifier les auteurs d'abus sur les médias sociaux.