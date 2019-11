Copyright de l’image Getty Images Image caption Club Africain a battu l'Etoile du Sahel pour remporter la Coup de Tunisie en 2018

Les supporters du Club Africain de Tunis ont donné plus de 450 000 dollars US (350 000 livres sterling) en une seule journée de mardi pour sauver le club en difficulté financière - y compris un fan non-voyant qui a choisi de renoncer aux médicaments, pour lesquels qu'il avait économisé, afin d'aider son équipe chérie.

Le Club Africain, deuxième plus ancien club tunisien et l'une des équipes les plus connues d'Afrique, s'est vu déduire six points et a été sanctionné financièrement en raison du non-paiement de salaires des anciens joueurs.

Afin d'aider le club, créé en 1920, la Fédération tunisienne de football (FTF) a mis en place un comité de gestion de crise pour éviter à l'équipe de nouvelles sanctions.

En octobre, la FTF a ouvert un compte bancaire pour que les fans puissent donner de l'argent pour aider à rembourser la dette; ce qui permis de mobiliser 600 000 $US jusque-là.

Ce total ainsi que les contributions de mardi, qui ont été recueillies sur une période de 24 heures, ont permis au club d'amasser plus d'un million de dollars US pour une dette totale que la fédération estime à près de 6 millions de dollars US.

Au cours de la campagne de 24 heures, les enfants sont arrivés avec des tirelires et le supporter non-voyant a remis ses économies. Il a été remercié en retour avec une chemise dédicacée.

Copyright de l’image Other Image caption Des supporters donnant leur contribution pour aider le Club africain à régler ses dettes

Copyright de l’image Other Image caption Vieux et jeunes ont participé à la campagne de dons.