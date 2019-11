Comment le Nigeria et son président sont tenus en otage

Copyright de l’image Force de police nigériane Image caption Des kidnappeurs présumés portant des armes à feu ont été arrêtés la semaine dernière par la police.

La fastueuse cérémonie d'investiture de Muhammadu Buhari ne masquera pas les énormes défis auxquels le président nigérian de 76 ans doit faire face au cours de son second mandat - en particulier l'affaire en plein essor des enlèvements contre rançon.

Même l'un des proches du président - un dirigeant traditionnel de Daura, dans le nord du Nigeria - est actuellement détenu après avoir été arrêté devant sa maison au début du mois par des hommes armés.

En mars, un religieux musulman bien connu de Kano, qui avait fait campagne pour M. Buhari avant sa réélection, a été détenu pendant 12 jours par des ravisseurs qui demandaient 833 000 dollars (492.986.465 FCFA) pour sa libération.

"Huit jeunes hommes ont été affectés à notre garde. Ils fumaient des cigarettes et de la marijuana et soufflaient la fumée dans la hutte, abusant et menaçant de nous tuer puisque notre peuple ne se souciait pas d'apporter la rançon à temps. Ils ont proféré toutes sortes de menaces ", a déclaré Ahmed Sulaiman au Daily Trust, ajoutant que sa liberté avait été garantie dans le cadre d'un échange de prisonniers.

Les gangs enlèvent des personnes riches et pauvres à l'échelle du pays, recueillant souvent des rançons pouvant atteindre 150 000 dollars (88.767.003 FCFA) - et tuant parfois des personnes enlevées dont les familles ne paient pas.

Avant un match de Coupe du Monde l'an dernier, le footballeur du Nigéria et de Middlesbrough John Mikel Obi avait appris que son père avait été enlevé pour la deuxième fois et menacé de mort.

"Je pensais qu'après le match, je découvrirais probablement qu'ils avaient décidé de le tuer", a-t-il déclaré. Il aurait payé 28 000 dollars (16.571.176 FCFA) pour la libération de son père.

Une grande autoroute reliant la capitale Abuja à la ville de Kaduna est devenue si célèbre pour les enlèvements que de nombreux voyageurs choisissent de prendre le train, même si le service à destination de Kaduna est limité et que les racketteurs vendent des billets pour les passagers à des prix élevés.

Un haut dirigeant politique du parti au pouvoir et sa fille ont été enlevés sur l'autoroute en avril, et leur chauffeur a été abattu sur les lieux. Des proches ont dit à la BBC qu'une rançon avait été payée pour les libérer.

La peur de l'agriculture

Ce qui a commencé il y a une quinzaine d'années dans le sud du delta du Niger avec l'enlèvement de travailleurs du secteur pétrolier, s'est répandu dans tout le pays, sous la forme d'un stratagème lucratif. Les syndicats se sont également inspirés des livres de Boko Haram en utilisant les tactiques des militants islamistes pour attaquer des communautés entières sur des motocyclettes, s'en allant avec leurs dirigeants.

Lorsque M. Buhari a prêté serment en 2015, il avait promis de s'attaquer à l'insurrection de Boko Haram qui a détruit la vie de centaines de milliers de personnes dans le nord-est du pays au cours de la dernière décennie.

Le pouvoir des militants a diminué au cours des quatre dernières années, mais ils sont toujours actifs. Dans le nord-est du pays, beaucoup sont encore sans abri ou en captivité, dont plus d'une centaine de filles enlevées dans une école de Chibok en 2014.

Aujourd'hui, les niveaux élevés d'insécurité ailleurs, en particulier dans les États de Zamfara, Kaduna et Katsina, dans le nord-ouest du pays, font que beaucoup se sentent terrorisés.

Le gouverneur de Katsina, l'État d'origine de M. Buhari, a déclaré à la BBC qu'il craignait une grave crise alimentaire plus tard cette année parce que la peur d'être kidnappé empêchait de nombreux agriculteurs d'accéder à leurs champs.

Les principaux défis pour le président Buhari

Insécurité: La recrudescence des enlèvements et des meurtres commis par des bandits, en particulier dans le nord-ouest du pays, ainsi que la résurgence d'une faction Boko Haram affiliée au groupe de l'État islamique sont ses plus grands casse-têtes.

Economie: Dépendant du pétrole pour 70% des revenus du gouvernement, la fluctuation des prix rend le pays vulnérable. La Banque mondiale a prédit une croissance léthargique de 2,2% cette année - mauvaise nouvelle avec un taux de chômage supérieur à 20% et près de la moitié de la population vivant dans l'extrême pauvreté.

Corruption: Le président a fait quelques efforts au cours de son premier mandat pour combattre la corruption, qui a vu des dizaines de milliards de dollars s'écouler de l'Échiquier. Mais il a été largement critiqué pour ne pas avoir pris de mesures contre certains de ses associés.

Infrastructures: Malgré les milliards de dollars injectés dans de nombreux projets de construction, la Securities and Exchange Commission a estimé que le déficit d'infrastructure du Nigeria atteindra 878 milliards de dollars d'ici 2040, ce qui rendra difficile la prospérité des entreprises.

Le mois dernier, le Sénat a déclaré que plus de 4 000 Nigérians et étrangers étaient actuellement détenus par des ravisseurs. Toutefois, certains députés ont admis qu'il s'agissait d'une estimation et que le décompte réel était peut-être plus élevé.

Le chef de la police Mohammed Adamu a déclaré qu'entre janvier et avril de cette année, au moins 685 personnes ont été enlevées dans tout le pays, dont 365 dans le nord-ouest.

Opération Puff Adder

Image caption Le spécialiste en sécurité est convaincu que le chômage est largement tributaire de la situation actuelle.

Entre-temps, le porte-parole de la police, Frank Mba, a déclaré à la BBC que des officiers étaient surveillés après des allégations selon lesquelles des agents de sécurité auraient été impliqués dans le commerce lucratif des enlèvements - bien qu'il n'y ait aucune information crédible pour étayer de telles accusations.

Il a déclaré que la vague d'enlèvements avait diminué grâce à l'opération Puff Adder, une initiative récente visant à cibler les meneurs. Il a ajouté que 93 kidnappeurs présumés avaient été arrêtés au cours des deux dernières semaines.

Le fil Twitter de la police nigériane est plein de messages sur la répression. Toutefois, nombreux sont ceux qui s'indignent de la situation et estiment que le problème n'est pas pris au sérieux - un point de vue apparemment soutenu par des titres tels que celui-ci paru dans le Premium Times de la semaine dernière : "27 Nigérians ont été enlevés dans quatre États en 48 heures".

Une blague que le président Buhari a faite à propos du chef de la police, en réponse à une question sur les enlèvements a également mal tourné sur les réseaux sociaux. "Je pense qu'il perd du poids, donc je pense qu'il travaille très dur."

"C'est comme si nous représentions une blague pour ce président", a répondu un utilisateur de twitter.

Nnamdi Obasi, analyste de la sécurité au sein de l'International Crisis Group, pointe du doigt les multiples échecs de la gouvernance.

"Le chômage massif a créé une armée croissante de jeunes chômeurs, vulnérables au recrutement dans l'industrie criminelle", a-t-il dit, ajoutant que les zones rurales du nord étaient particulièrement vulnérables.

"De graves lacunes dans les secteurs de la sécurité et de l'état de droit ont créé une culture croissante de l'impunité, qui encourage de plus en plus les gangs et les criminels.

"La corruption persistante des hommes politiques à tous les niveaux a eu un effet corrosif sur l'ensemble de la société, favorisant un système de valeurs dans lequel la fin justifie les moyens ", a-t-il ajouté.

Qui est Muhammadu Buhari?

Né en 1942 dans une famille musulmane du nord de l'État de Katsina

Ancien soldat, qui a dirigé un régime militaire dans les années 1980, dont on se souvient pour sa rigueur - les fonctionnaires en retard ont dû faire des sauts de grenouilles en public.

A remporté l'élection présidentielle de 2015, le premier candidat de l'opposition à battre un candidat sortant, avec la promesse de vaincre la corruption et les insurgés de Boko Haram.

J'ai dit à ma femme qu'elle avait sa place dans la cuisine après s'être plainte dans une interview de la BBC au sujet de son gouvernement.

Après une longue absence pour cause de maladie, il a dû nier les rumeurs selon lesquelles il avait été remplacé en public par un sosie.

En effet, le gouvernement affirme que ses tentatives pour faire face à la crise ont été contrecarrées par certains dirigeants locaux, qui fournissent des renseignements aux bandits pour une réduction des profits.

De nombreux trafiquants de bétail ont également été victimes d'enlèvements, en particulier à Zamfara.

La semaine dernière, un gouverneur d'un des États touchés a déclaré à la BBC que les personnes prises en flagrant délit d'enlèvement ou de vol de bétail seraient condamnées à mort.

"Deuxièmement, les tribunaux devraient accélérer les procédures judiciaires pour poursuivre les milliers de kidnappeurs présumés en attente de jugement au fil des ans, et rendre publiques les condamnations."

Mais à plus long terme, l'amélioration de l'économie et la lutte contre la corruption sont essentielles, a-t-il dit.

Après son épreuve de kidnapping, M. Sulaiman a convenu que le seul moyen de mettre fin à la crise était d'offrir aux ravisseurs une meilleure alternative : "Le gouvernement devrait négocier avec leurs dirigeants et leur fournir ce qu'ils prétendent manquer en matière d'agriculture et d'élevage."