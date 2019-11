Pourquoi l'Égypte et l'Éthiopie se disputent le Nil?

Copyright de l’image Reuters Image caption Le barrage de la Grande Renaissance est en cours de construction sur l'affluent du Nil Bleu en Ethiopie.

L'Éthiopie est en train de construire le Grand barrage Renaissance qui, une fois achevé l'année prochaine, sera la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique.

Sa construction a commencé en 2011 sur l'affluent du Nil Bleu dans les hautes terres du nord de l'Ethiopie d'où jaillissent 85% des eaux du Nil.

Cependant, le méga-barrage a provoqué entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan une querelle que les États-Unis veulent aider à régler par des négociations.

Le président américain Donald Trump a déclaré aux ministres éthiopiens, égyptiens et soudanais qu'il "coupera le ruban" lors de l'inauguration du controversé barrage de la Grande Renaissance, une fois achevé, a déclaré un ministre éthiopien.

Pourquoi est-ce litigieux ?

Au centre du différend se trouvent des plans pour remplir le méga barrage, car l'Égypte craint que le projet ne permette à l'Éthiopie de contrôler le débit du fleuve.

Les centrales hydroélectriques ne consomment pas d'eau, mais la vitesse à laquelle l'Ethiopie remplit le réservoir du barrage affectera le débit en aval.

Plus il faudra de temps pour remplir le réservoir, moins il y aura d'impact sur le niveau du fleuve.

L'Éthiopie veut le faire en six ans.

La construction du plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique suscite des conflits

"Nous avons un plan pour commencer à remplir la prochaine saison des pluies, et nous commencerons à produire de l'électricité avec deux turbines en décembre 2020 ", a déclaré le ministre éthiopien de l'Eau Seleshi Bekele en septembre.

Mais l'Egypte a proposé une période de 10 ans, ce qui signifie que le niveau du fleuve ne baissera pas de façon spectaculaire, surtout dans la phase initiale de remplissage du réservoir.

Les pourparlers à trois entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie au sujet de l'exploitation du barrage et du remplissage de son réservoir n'ont pas progressé en quatre ans - et maintenant les États-Unis essaient de faire de la médiation.

Pourquoi l'Egypte est-elle si bouleversée ?

L'Egypte dépend du Nil pour 85% de son eau. Il a historiquement affirmé qu'avoir un débit stable des eaux du Nil est une question de survie dans un pays où l'eau est rare.

Un traité de 1929 (et un traité subséquent en 1959) a donné à l'Égypte et au Soudan des droits sur presque toutes les eaux du Nil. Le document de l'époque coloniale donnait également à l'Égypte un droit de veto sur tout projet des pays en amont qui aurait une incidence sur sa part des eaux.

L'Éthiopie dit qu'elle ne devrait plus être liée par ce traité vieux de plusieurs décennies et a commencé à construire son barrage au début du printemps arabe en mars 2011 sans consulter l'Égypte.

Le président égyptien Abdul Fattah al-Sisi aurait déclaré en septembre que ce projet n'aurait jamais démarré si l'Égypte n'avait pas été distraite par les troubles politiques.

La principale préoccupation des Egyptiens est que si le débit d'eau baisse, cela pourrait affecter le lac Nasser, le réservoir plus en aval, derrière le barrage d'Assouan en Égypte, qui produit la majeure partie de l'électricité du pays.

Cela pourrait également impacter le transport sur le Nil en Egypte si le niveau de l'eau est trop bas, sans parler des moyens de subsistance des agriculteurs qui dépendent de l'eau pour l'irrigation.

Le Nil traverse la ville égyptienne d'Assouan à environ 920 km au sud de la capitale Le Caire.

Pourquoi l'Éthiopie veut-elle un si grand barrage ?

Le barrage de 4 milliards de dollars US (plus de 2.371 milliards FCFA) est au cœur des rêves industriels et manufacturiers de l'Éthiopie. Une fois terminé, il devrait être en mesure de produire 6 000 mégawatts d'électricité.

L'Éthiopie connaît une grave pénurie d'électricité, 65% de sa population n'étant pas raccordée au réseau.

L'énergie produite sera suffisante pour connecter ses citoyens et vendre le surplus aux pays voisins.

L'Éthiopie considère également le barrage comme une question de souveraineté.

Le projet de barrage ne dépend pas de financements extérieurs, mais d'obligations d'État et de fonds privés.

Le pays a critiqué ce qu'il considère comme une ingérence étrangère en la matière.

Le barrage sur le Nil que l'Ethiopie va inaugurer

Qui d'autres en bénéficieront ?

Les pays voisins, dont le Soudan, le Sud-Soudan, le Kenya, Djibouti et l'Érythrée, sont susceptibles de bénéficier de l'électricité produite par le barrage.

Beaucoup de ces pays ont d'énormes déficits d'énergie.

Pour le Soudan, l'avantage supplémentaire est que le débit du fleuve serait régulé par le barrage, ce qui signifie qu'il serait le même toute l'année.

Habituellement, le pays souffre de graves inondations en août et septembre.

L'Ethiopie espère que le barrage sera terminé en 2021

Le différend pourrait-il mener à une guerre ?

Certains craignent que les pays ne soient entraînés dans un conflit si le différend n'est pas réglé.

En 2013, il a été fait état d'un enregistrement secret montrant des politiciens égyptiens proposant une série d'actes hostiles contre l'Ethiopie au sujet de la construction du barrage.

Le président Sisi aurait également déclaré que l'Égypte prendrait toutes les mesures nécessaires pour protéger ses droits sur les eaux du Nil.

Le mois dernier, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a déclaré aux députés que "aucune force" ne pouvait empêcher l'Ethiopie de construire le barrage.

Le fait que les États-Unis soient intervenus montre la gravité de la situation et la nécessité de sortir de l'impasse.

Que s'est-il passé pendant les pourparlers ?

Les trois parties sont convenues de poursuivre les pourparlers aux États-Unis et de parvenir à un règlement définitif du différend d'ici au 15 janvier 2020.

En cas d'échec, ils ont dit qu'ils pourront demander conjointement une médiation supplémentaire.

La réunion a également convenu que les États-Unis et la Banque mondiale participeraient aux futures négociations en qualité d'observateurs.