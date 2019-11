‘J'ai été kidnappé et maintenant, je ne voyage plus qu'en train’

Image caption Manir Awal Addo refuse de prendre la route après son enlèvement.

Pour éviter les célèbres bandes de kidnappeurs nigérians, des milliers de voyageurs prennent chaque jour le train entre la capitale, Abuja, et la ville de Kaduna.

Mannir Awal Addo, un commerçant d'Abuja qui rend visite chaque week-end à sa famille à Kaduna, a été enlevé sur l'autoroute Abuja-Kaduna en début d'année et détenu pendant cinq jours.

Il a déclaré à la BBC qu'il avait payé 1,300 $ (769.095 FCFA) à ses ravisseurs pour sa liberté : "Ce fut une expérience traumatisante".

Enfant, il a été affecté par la polio et dit qu'il ne pouvait pas s'enfuir lorsque des ravisseurs avaient attaqué le véhicule dans lequel il se trouvait.

"Depuis, honnêtement, je n'utilise plus le transport en voiture parce que j'ai peur du voyage par la route. C'est mieux pour moi de prendre le train à cause de sa sécurité".

Par la route, le trajet de 150 km entre les deux villes est moins cher et plus court, mais c'est devenu une question de vie ou de mort car des dizaines de voyageurs sont enlevés le long de l'autoroute - et beaucoup sont tués.

Lorsque, grâce à un prêt chinois de 500 millions de dollars (295.844.470.998 FCFA), la ligne de chemin de fer reliant Abuja à Kaduna a été ouverte en 2016, les gens l'ont davantage utilisée pour la nouveauté, étant donné que la plupart du système ferroviaire du pays est une relique de l'ère coloniale.

La bagarre pour les billets

Mais aujourd'hui, il est difficile d'obtenir un billet pour les quatre allers-retours quotidiens, avec 5 000 voyageurs qui s'y rendent chaque jour.

La demande est forte car neuf policiers armés sont à bord des six wagons du train.

Un billet aller simple est vendu environ 4 $ (2.366 FCFA) en classe économique et 8 $ (4.733 FCFA) en classe affaires - et il y a habituellement de longues files d'attente pour l'obtenir.

De nombreux passagers manquent des voyages réguliers en raison de l'énorme demande.

De nombreux fonctionnaires qui travaillent dans la capitale vivent à Kaduna.

En août, les utilisateurs ont affiché des images de passagers se disputant des billets de train dans une gare.

Des fonctionnaires ont également été accusés de thésauriser des billets et de les vendre à des prix exorbitants dans le cadre d'un stratagème de racket, ce qui a incité le gouvernement à dire qu'il envisage d'automatiser ce processus.

Ceux qui ont des billets mais qui ne trouvent pas de places assises ont la possibilité de se tenir debout pour le trajet de deux heures pour le même tarif.

Lorsque j'ai rejoint 600 passagers lors du départ de 09 : 45 en provenance d'Abuja, plus de 50 étaient debout dans le wagon où je me trouvais.

D'autres ont été entassés dans les espaces entre les voitures et près des toilettes.

C'est un choix que beaucoup sont heureux de faire plutôt que d'utiliser ce qui a été surnommé la route la plus dangereuse du Nigeria.

L'autoroute est bordée de chaque côté par d'épaisses rangées d'acacias et de baobabs, offrant une excellente couverture aux bandes armées embusquées le long du trajet.

Les kidnappeurs au Nigeria ne sont pas difficiles.

Ils enlèvent à la fois des riches et des pauvres, recueillant souvent des rançons allant jusqu'à 150.000 $ (88.767.003 FCFA) et aussi peu que 20 $ (11.835 FCFA) - tuant parfois ceux dont les familles ne paient pas.

"Il fut un temps, la route comptait 10 enlèvements par jour et 20 groupes différents opéraient sur la route", explique le commandant de police Abba Kyari, qui dirige une unité spéciale de lutte contre les ravisseurs.

Les chiffres réels risquent d'être plus élevés, car certaines familles, comme celle de M. Addo, choisissent de ne pas informer les autorités et décident de négocier directement avec les ravisseurs.

Un passager du train et étudiant de troisième cycle, Idris Mohammed, qui avait l'habitude de voyager par la route jusqu'à Kaduna pendant les week-ends, est heureux de payer plus cher pour sa sécurité car "les routes sont trop dangereuses maintenant".

Pourquoi les gens ne vivent pas à Abuja ?

Pour la plupart des fonctionnaires qui travaillent dans la capitale, des loyers annuels aussi élevés que 15.000 $ (8.876.298 FCFA) sont tout simplement trop chers.

Beaucoup d'entre eux vivent dans le nord de Kaduna, la plaque tournante commerciale du nord du Nigeria, où le logement est moins cher.

Ville cosmopolite, Kaduna est très différente d'Abuja.

Kaduna est une ville aux intérêts divergents, mais aux tensions latentes sur des questions ethniques, politiques et religieuses.

En revanche, Abuja est une ville administrative au rythme lent.

Devenue capitale du Nigéria en 1991, elle est passée d'un petit village à un lieu de résidence pour de nombreux diplomates et travailleurs d'ONG étrangères.

Elle a été choisie comme capitale en raison de sa situation centrale - ce qui signifie que beaucoup de gens viennent d'ailleurs dans le pays pour y travailler, alors les fins de semaine, elle se vide.

Et les voyageurs quotidiens et hebdomadaires assez bien équipés sont des cibles de choix pour les ravisseurs.

Les gares routières souffrent

Mais la popularité des trains est une mauvaise nouvelle pour les bus.

Malgré le fait que les bus chargent au moins six fois moins que les trains, beaucoup de grandes gares routières, qui étaient autrefois pleines de passagers et de bagages, sont maintenant vides.

Un fonctionnaire du syndicat des transporteurs m'a dit que la sécurité que les trains pouvaient assurer était la raison principale.

Beaucoup de ceux qui utilisent encore la route le font en voiture particulière et partent en milieu de matinée ou en début d'après-midi.

Ceux qui voyagent par la suite font confiance aux nombreux postes de contrôle de la police le long de la route pour tenter de dissuader les ravisseurs.

Bien que la police ait enregistré quelques succès contre les ravisseurs, y compris l'arrestation en 2017, dans le sud-ouest de Lagos, d'un chef de bande présumé d'un enlèvement, certaines personnes s'interrogent encore sur le sérieux des agences de sécurité dans la lutte contre ce problème.

Pour l'instant, le train est un havre de paix - et le seul problème de sécurité récent concerne le bétail.

En septembre de l'année dernière, les escortes de la police armée ont tiré en direct en l'air pour disperser des villageois à la périphérie de Kaduna qui s'étaient rassemblés pour attaquer un train après que 50 vaches aient été écrasées en traversant la voie.

Les voyages en train sont également devenus un point de rencontre pour les riches et les pauvres du Nigéria et ils rassemblent parfois les membres de communautés rivales - qui fuient maintenant toutes un ennemi commun, les ravisseurs.

Lorsque mon train arrive enfin à la gare de Rigasa à Kaduna, quelques passagers lèvent les bras et murmurent une prière : ils n'avaient pas rendez-vous avec la mort sur la route.