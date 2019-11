Copyright de l’image AFP Image caption Le souriant "Exécuteur" est réputé être un homme qui tue facilement

Bosco Ntaganda a un beau sourire, selon ceux qui l'ont rencontré - mais sous le sourire se cache un opérateur impitoyable qui mérite bien ses surnoms "Exécuteur Tango" ou "L'Exécuteur".

Le général Ntaganda a été inculpé pour la première fois en 2006 par la Cour pénale internationale (CPI) pour avoir recruté des enfants soldats pendant la guerre sanglante de cinq ans en République démocratique du Congo.

Il a été transféré à La Haye après sa reddition à l'ambassade des États-Unis au Rwanda en mars 2013.

Lire aussi

Sa reddition a été décrite par certains analystes comme un acte d'autoprotection, motivé par le danger dans lequel il se trouvait après avoir perdu une lutte de pouvoir au sein de son groupe rebelle M23.

D'autres accusations de viol, de meurtre, de persécution fondée sur des motifs ethniques et de ciblage délibéré de civils ont été ajoutées en mai 2012 à la suite de témoignages présentés lors du procès de son coaccusé et ancien patron, le chef de guerre Thomas Lubanga - la première personne reconnue coupable par le tribunal deux mois auparavant.

Un témoin a affirmé qu'étant enfant, il s'était battu aux côtés de "L'Exécuteur" - disant qu'il était un homme qui "tuait facilement les gens".

Ntaganda a été condamné pour 13 chefs d'accusation de crimes de guerre et cinq chefs de crimes contre l'humanité.

Il s'agit notamment de meurtres, de viols et d'esclavage sexuel commis pendant le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo en 2002 et 2003.

Ntaganda a nié toutes les 18 chefs d'accusation.

Qui est 'Le Terminator'

Né en 1973, il a grandi au Rwanda.

S'est enfui en RDC alors qu'il était adolescent après avoir attaqué des membres de son ethnie, les Tutsis.

2006 : Inculpé par la CPI pour avoir recruté des enfants soldats

Responsable des troupes qui ont perpétré le massacre de Kiwanji en 2008 sur 150 personnes

2009 : Intégré dans l'armée nationale congolaise et admis au grade de général

2012 : Défections de l'armée, déclenchant une nouvelle rébellion qui force 800 000 personnes à quitter leur foyer.

2013 : Se rend à l'ambassade des États-Unis à Kigali, après s'être séparé de son groupe rebelle

Ntaganda est "tout aussi dangereux que le chef rebelle ougandais Joseph Kony", selon le procureur en chef de la CPI, Fatou Bensouda.

"Ne pas arrêter Bosco, lui permettre de marcher librement, comme s'il n'avait commis aucun crime, est inacceptable."

Impunité et luxe

"Mais c'est exactement ce qui s'est passé pendant plusieurs années, le président Joseph Kabila refusant de l'arrêter - au nom de la paix en RD du Congo", a-t-elle dit.

Ainsi, l'ancien général de l'armée devenu rebelle est resté libre dans la ville orientale de Goma, jouissant d'une vie d'impunité et de luxe, consommant du bon vin, des repas et jouant des parties de tennis.

La population locale n'a pas eu cette chance.

Ils accusent Ntaganda et ses soldats d'une série de viols, de pillages et d'assassinats - dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu et dans le district d'Ituri, au nord-est de la RDC.

Vous pourriez être intéressé par :

Bosco Ntaganda est né en 1973 à Kiningi, une petite ville sur les contreforts de la chaîne des Virunga au Rwanda, célèbre pour ses gorilles.

Adolescent, Ntaganda s'est enfui à Ngungu, dans l'est de la RDC, à la suite d'attaques contre d'autres Tutsis du Rwanda.

Il y a fréquenté l'école secondaire, mais n'a pas obtenu son diplôme.

En 1990, à l'âge de 17 ans, il a rejoint les rebelles du Front patriotique rwandais dans le sud de l'Ouganda.

Il s'est battu, sous le commandement du chef du FPR - aujourd'hui président du Rwanda - Paul Kagame, pour mettre fin au génocide.

Après que les troubles du Rwanda se sont propagés en RDC, il a commencé à basculer entre la lutte contre les rébellions et le service dans les armées nationales - rwandaises et congolaises.

Copyright de l’image AFP Image caption Ntaganda a été filmé à Kiwanji le jour du massacre de 2008.

En 2002, il a rejoint les rebelles de l'Union des patriotes congolais dans le district de l'Ituri - et a passé les trois années suivantes comme chef des opérations militaires de Thomas Lubanga.

C'est pour des atrocités commises en Ituri qu'il a été condamné par la CPI.

Ntaganda s'est ensuite joint à un autre groupe rebelle - le CNDP - sous la direction de Laurent Nkunda, un important courtier du pouvoir dans l'est du pays qui, comme Ntaganda, avait commencé sa carrière militaire dans la force rwandaise qui a mis fin au génocide.

Avec l'appui du Rwanda, il a ensuite renversé le Général Nkunda et pris la direction du CNDP.

Bien qu'il soit recherché par la CPI pour des crimes de guerre présumés, en vertu d'un accord de paix conclu en 2009, Ntaganda a rejoint l'armée nationale et a été promu général.

Il était basé à Goma, où il dirigeait jusqu'à 50 000 soldats, dont beaucoup d'anciens rebelles qui lui étaient personnellement fidèles.

Selon une enquête de l'ONU, Ntaganda s'est construit un empire commercial lucratif au Nord-Kivu et au Sud-Kivu - il aurait perçu des impôts sur les mines contrôlées par les soldats sous son commandement, les marchés au charbon de bois et les points de contrôle illégaux.

Impitoyable

À un moment donné, Ntaganda gagnait environ 15 000 dollars par semaine (8.909.494 FCFA) à un poste frontière, selon un rapport du Groupe d'experts de l'ONU pour 2011.

On pense aussi qu'il possède une usine de farine, un hôtel, un bar et un ranch à bétail près de Goma.

Anneke van Woudenberg, chercheuse de Human Rights Watch, a rencontré "Le Terminator" à plusieurs reprises.

"Il n'est pas un orateur articulé ou persuasif", dit Mme van Woudenberg.

Mais, mesurant un peu plus de 1,80 m, il a une certaine présence et du charisme - et aime porter des chapeaux en cuir de style cow-boy.

Mais c'est soncaractère impitoyable qui l'a vraiment impressionnée.

"C'est quelqu'un qui ne fera jamais face à ses crimes. Il nie toujours et trouve excuse après excuse pour justifier ce qu'il a fait."

La liste de ses crimes présumés est longue - et les Congolais disent que "Le Terminator" est considéré comme un homme qui dirige depuis le front et qui participe personnellement aux opérations militaires.

En novembre 2008, des journalistes internationaux l'ont filmé commandant et ordonnant ses troupes dans le village de Kiwanja, à 90 km au nord de Goma, où 150 personnes ont été massacrées en une seule journée.

Il a également commandé des troupes accusées d'avoir tué, en raison de leur appartenance ethnique, au moins 800 civils dans la ville de Mongbwalu, dans le district d'Ituri, après qu'elles eurent pris le contrôle des riches mines d'or dans la région en 2002.

Début avril 2012, il a quitté l'armée congolaise- quittant Goma, emmenant avec lui jusqu'à 600 soldats lourdement armés.

Le 11 avril, M. Kabila a finalement demandé son arrestation, mais il a déclaré qu'il ne livrerait pas Ntaganda à la CPI.

Plus tard dans l'année, le groupe rebelle M23 de Ntaganda s'est emparé de Goma avant d'accepter de se retirer.

Des mois de combats ont forcé quelque 800 000 personnes à fuir leur foyer.

Mais dans des circonstances inexpliquées et sous une pression internationale intense, les rebelles se sont dispersés.

Ntaganda a perdu face aux loyalistes de son rival, le colonel Sultani Makenga, et craignant apparemment la mort, il s'est rendu à l'ambassade des États-Unis à Kigali, d'où il a été transféré à La Haye, où il a finalement fait face à la justice pour ses crimes.

Voir aussi: