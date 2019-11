Copyright de l’image Getty Images Image caption Rihanna a lancé une pétition en faveur de Rodney Reed afin de prévenir son exécution

Le frère d'un homme condamné à mort au Texas dit que la famille travaille "sans relâche" pour lui éviter l'exécution.

Rodney Reed a passé 21 ans dans le couloir de la mort pour le meurtre de Stacey Stites. Sa date d'exécution est le 20 novembre.

Il se dit innocent et ses avocats estiment que de nouvelles preuves démontrent qu'il n'a pas tué la jeune fille de 19 ans.

Kim Kardashian West, Rihanna et Gigi Hadid l'ont tous soutenu.

Son frère Rodrick a déclaré à Radio 1 Newsbeat (BBC) qu'il espérait que ce genre de soutien de la part de célébrités ferait une différence.

L'affaire est devenue virale depuis que les stars ont commencé à tweeter à son sujet.

Kim K a tweeté plusieurs fois sur l'affaire Rodney Reed.

Mais cette histoire remonte à 1996.

Qu'est-il arrivé à Stacey Stites ?

Copyright de l’image CBS Austin Image caption Rodney Reed a dit qu'il avait des relations secrètes avec Stacey Stites

La jeune fille de 19 ans était attendue au travail tôt le matin du 23 avril.

Elle n'est jamais arrivée à l'épicerie de Bastrop, au Texas.

En quelques heures, le camion qu'elle conduisait a été retrouvé abandonné.

Cet après-midi-là, son corps a été découvert. Elle avait été étranglée avec sa propre ceinture.

Les enquêteurs ont trouvé une très petite quantité de spermatozoïdes - trois au total - dans son vagin.

Le sperme venait d'un jeune homme noir, Rodney Reed.

La police avait son ADN dans son dossier parce qu'il avait fait l'objet d'une enquête - mais avait été déclaré non coupable - dans une autre affaire d'agression sexuelle.

Il prétendait avoir une relation secrète avec Stacey.

Elle était fiancée à un autre homme, mais le frère de Rodney, Rodrick, raconte que la liaison a duré des mois et que "tout le quartier, toute la famille" le savait.

Il dit : "Je les ai vus chez ma mère, ils sont venus chez moi une fois."

Les preuves contre Rodney Reed

L'analyse de l'arme du crime n'a jamais révélé de trace d'ADN. Aucune empreinte de Rodney Reed n'a été trouvée sur le camion que Stacey conduisait.

L'accusation portée contre lui reposait principalement sur son sperme.

Il a dit qu'il avait eu des relations sexuelles consensuelles avec Stacey la veille de sa mort.

Des témoins experts ont dit au procès pour meurtre que cela ne pouvait pas être vrai.

Ils ont soutenu que les spermatozoïdes ne pouvaient pas avoir survécu dans le corps de Stacey pendant si longtemps.

Au contraire, ils pensaient qu'elle avait été violée peu de temps avant d'être assassinée.

C'était suffisant pour qu'un jury entièrement blanc condamne Rodney Reed.

Il a été condamné à mort.

Copyright de l’image Facebook/Reed Justice Initiative Image caption Rodrick Reed et sa famille en visite chez Rodney Reed en prison

Des années dans le couloir de la mort

Rodrick Reed dit qu'il n'a jamais douté de l'innocence de son frère.

Sa voix est sereine lorsqu'il l'explique : "Je suis sûr à 100% que mon frère n'a pas fait ça. Mon frère est comme mon meilleur ami."

Il n'y a qu'une différence d'âge d'un an entre eux. Rodney a 51 ans.

Rodrick dit qu'il ne sait plus combien de fois il lui a rendu visite en prison, mais la sécurité est stricte.

"Je n'ai pas touché mon frère depuis 22 ans et demi. Nos parents non plus, ce sont des visites sans contact physique", explique-t-il.

Loin de la prison, c'est une bataille juridique qui est en cours.

Il dit : "Je me bats contre ça depuis toutes ces années, tu sais ?"

"Vous n'imaginez pas à quel point c'est dur. C'est quelque chose qu'on ne peut vraiment exprimer avec des mots."

De nouveaux éléments de preuve

Une date a été fixée pour la mort de Rodney Reed. Il doit être exécuté le 20 novembre.

Rodrick Reed dit que c'est un "cauchemar dont on ne peut se réveiller".

Il dit que son frère est "debout sur la base de la vérité et il a la foi".

Mais en même temps, il dit : "Il a peur. Peur comme de l'enfer. Parce que cette date est réelle."

"L'idée qu'ils envisageraient même de lui enlever la vie alors qu'il n'a rien fait de mal - rien d'autre qu'une relation consensuelle avec une fille blanche."

Copyright de l’image Texas Department of Criminal Justice Image caption Rodney Reed

Les avocats de Rodney Reed se battent pour changer cela et ont soumis de nouvelles preuves.

La preuve porte en partie sur les affirmations des experts du procès initial selon lesquelles le sperme ne pouvait survivre plus d'un jour après les rapports sexuels.

L'un de ces experts médicaux, le Dr Roberto Bayardo, a publié une déclaration sous serment expliquant qu'il est maintenant conscient que le sperme peut rester intact pendant des jours après la mort.

Ainsi, dit-il, rien ne prouve que Stacey Stites et Rodney Reed aient eu autre chose que des rapports sexuels consensuels.

Le "Projet Innocence" représente Rodney et dit que tout cela signifie que la principale preuve reliant Rodney Reed à la mort de Stacey Stite était totalement fausse.

Des aveux en prison ?

Stacey était fiancée - elle devait épouser un ancien policier blanc appelé Jimmy Fennell.

Mais maintenant, des témoins ont fait des déclarations au sujet de la relation du couple.

Une femme parle de lui en disant que si sa petite amie le trompait un jour, il l'étranglerait.

Un vendeur d'assurance se souvient de Jimmy Fennell qui menaçait de tuer Stacey Stites s'il l'attrapait en train de "déconner" avec lui.

Une autre déclaration vient d'un ancien policier.

Il se souvient que Jimmy Fennell a regardé le corps de Stacey Stites à ses funérailles et lui a dit qu'elle avait obtenu ce qu'elle méritait.

Jimmy Fennell a ensuite passé des années en prison pour avoir enlevé et agressé sexuellement une autre femme. Il a été libéré en 2018.

L'un des nouveaux témoins est un homme qui était en prison avec lui.

Arthur Snow était le chef d'un gang de prisonniers suprématistes blancs.

Il affirme que Jimmy Fennell lui a dit que sa fiancée avait couché avec un homme noir dans son dos.

Dans une déclaration sous serment, il dit : "Vers la fin de la conversation, Jimmy a dit avec assurance : "J'ai dû tuer ma fiancée qui aimait les noirs".

Copyright de l’image CBS Austin Image caption Jimmy Fennell

Que dit Jimmy Fennell ?

Son avocat, Bob Phillips, dit qu'il n'y a " absolument pas une once de mérite " dans cette confession.

Il a dit qu'Arthur Snow est un "criminel de carrière" qui "essaie de sauver son propre scalp".

Il qualifie aussi les autres nouveaux témoins de "ridicules" et se demande pourquoi ils ont attendu si longtemps avant de se manifester.

Il soutient qu'il est "absolument faux" que Stacey Stites ait eu une liaison avec Rodney Reed.

Il demande : "Où sont les mots d'amour ? Où sont les photos ?

"Où est une preuve corroborant autre que des gens qui sortent du bois 20 ans après les faits ?"

Soutien des célébrités

Kim Kardashian West, qui veut devenir avocate, a twitté plusieurs fois sur cette affaire.

Beaucoup d'autres célébrités se sont également exprimées.

Rihanna encourage ses abonnés à signer une pétition.

Rodrick Reed dit qu'il "prie pour que cela fasse une différence" en attirant l'attention sur cette affaire.

Il explique : "Plus nous recevons le soutien de célébrités, plus le monde regarde ça."

"Et nous essayons d'amener le monde à jeter un regard le cas de mon frère, alors ces gens ici à Bastrop auront peur de lui enlever la vie."