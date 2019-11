Basil Okpara Junior, l'enfant de neuf ans qui a inventé plus de 30 jeux mobiles

Copyright de l’image Enlightenmentafric Image caption Basil Okpara Junior rêve d'une carrière scientifique.

Il a inventé Scratch 2, un jeu de cache-cache mis au point à l'aide d'une application de programmation gratuite. Cette invention permet aux utilisateurs de créer des jeux, des animations et des histoires sur Internet et en dehors.

Jusqu'à présent, Basil Okpara Junior l'a utilisé pour générer plus de 30 jeux mobiles.

Scratch 2 inclut une batte programmée pour se cacher. Le joueur obtient un point à chaque fois qu'il attrape la chauve-souris lorsque celle-ci sort de sa cachette.

"J'ai appris à construire des jeux dans un camp d'entraînement. Maintenant, je construis pendant les moments où je m'ennuie", a-t-il dit à la télévision CNN.

En mars, son père l'a inscrit à un camp de formation de cinq jours destiné aux enfants dont l'âge varie entre cinq et 15 ans.

Lire aussi :

Un robot parle d’intelligence artificielle

Des robots réceptionnistes au Japon

Le camp, organisé par Codefest International, a été mis en place pour permettre à des enfants comme Basil d'accéder aux technologies émergentes comme la robotique.

En grandissant, le garçon avait l'habitude de jouer à beaucoup de jeux mobiles, selon son père, Basil Okpara Senior.

"Je lui ai acheté une tablette quand il avait quatre ans parce que j'ai vu qu'il prenait toujours des téléphones pour jouer à des jeux. Il jouait beaucoup à Candy Crush et Temple Run", a déclaré son père à CNN.

Mais l'intérêt de Basil pour la création de ses jeux s'est accru à l'âge de sept ans, après qu'il a été grondé pour avoir passé tout son temps à jouer.

Copyright de l’image The Herald (Nigeria) Image caption L'intérêt de Basil Okpara Junior pour la création de ses jeux s'est accru à l'âge de sept ans.

"Il y a eu ce jour où il était sur la tablette, comme d'habitude, il était tellement emporté par le jeu qu'il jouait que je me suis fâché contre lui", a dit son père.

"Contrarié, je lui ai dit : 'Vous jouez toujours à des jeux, ne pouvez-vous pas penser à construire vos propres jeux pour que d'autres puissent jouer les vôtres aussi ?' J'étais en colère en le lui disant. Mais je ne savais pas qu'il le prenait au sérieux", a ajouté son père.

Depuis lors, Basil s'est mis à fabriquer ses propres jeux, demandant à ses parents de lui acheter un ordinateur portable et de lui payer des cours de construction de jeux.

Basil, qui rêve d'une carrière scientifique, a mis au point un jeu appelé ''Mosquito Mash'', qui est disponible sur Google Play Store.

Lire aussi :

Concours de robotique au Sénégal

Chine : le jeu vidéo enseigné à l'école

Etudiant en physique biomédicale à 12 ans

Basil Okpara Junior est, peut-être, l'une des icônes de la jeunesse africaine à la pointe de l'innovation. Deux jeunes Nigérians âgés de 12 ans ont récemment été récompensés pour avoir utilisé des codes de construction de robots pouvant aider à résoudre les tâches ménagères.

En mai, Acrobot, une équipe de lycéennes ghanéennes, a remporté le concours Robofest 2019 en programmant des robots pour empiler des boîtes.

Et les investissements des géants technologiques comme Google et Microsoft étant en hausse en Afrique, Basil et ses pairs sont en voie de devenir de futures stars du codage.