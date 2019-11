Pourquoi le recensement des populations peut être controversé

Copyright de l’image Reuters Image caption Un agent du recensement dans une famille

Les chiffres du recensement de la population du Kenya ont été publiés, ce qui a suscité la controverse parmi certains groupes qui estiment que les résultats ne sont ni justes ni exacts.

Le recensement montre que la population totale du pays est maintenant 47,6 millions, soit neuf millions de plus qu'en 2009.

Mais certaines régions ont connu une baisse de leur population.

Ces résultats peuvent être extrêmement controversés parce que la taille de la population locale a d'importantes répercussions sur le niveau de financement gouvernemental qu'elle reçoit.

Pourquoi la taille de la population est-elle importante ?

La population du Kenya est composée de nombreux groupes ethniques différents, étroitement liés à des partis politiques concurrents.

Le gouvernement n'a pas encore publié toutes les données sur la composition ethnique du pays, mais l'évolution de la population dans certaines régions à la suite de ce dernier recensement a déjà fait débat.

Les résultats de ces enquêtes peuvent renforcer ou affaiblir les revendications des groupes en matière de représentation politique ou de ressources.

Dans une région des territoires du nord-est limitrophes de l'Éthiopie et de la Somalie, le recensement indique une diminution de la population, ce qui incite les dirigeants politiques locaux qui cherchent à conserver des fonds pour leurs provinces à remettre en question la véracité de l'enquête.

Cette région a une population majoritairement d'origine somalienne.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Un membre du groupe ethnique Somali dans le nord du Kenya

Les chiffres révèlent également un déséquilibre élevé entre les sexes dans la région, avec un nombre beaucoup plus élevé d'hommes que de femmes, ce qui amène certains à penser que cela pourrait être dû à une incidence plus élevée de mortalité féminine ou à un afflux d'hommes seuls qui sont venus travailler dans la région.

"Ces données, qui ont été publiées cette semaine, sont fausses et ne correspondent pas à l'objectif visé ", déclare Aden Duale, un homme politique qui représente une circonscription comptant une importante population somalienne.

Il fait valoir qu'étant donné que les hommes somaliens ont normalement plus d'une femme, on s'attendrait à ce que le nombre de femmes soit plus élevé.

Le bureau kenyan des statistiques a défendu l'exactitude des chiffres.

Qu'est-ce qu'un recensement et comment fonctionne-t-il ?

Un recensement est le moment où un gouvernement recueille de l'information sur sa population.

Il s'agit généralement de données démographiques telles que la population du ménage, la religion et l'appartenance ethnique. Les recensements sont généralement effectués tous les 10 ans.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le recensement du Kenya a lieu tous les 10 ans

Il s'agit d'une entreprise colossale qui consiste à cartographier tous les foyers du pays, puis à leur rendre visite pour recueillir des réponses à une série de questions.

Certains pays abandonnent le stylo et le papier pour un processus numérique, dans lequel les gens remplissent un formulaire en ligne.

Au Kenya, le recensement est effectué par des fonctionnaires qui font du porte-à-porte et enregistrent les informations sur des tablettes électroniques qui les envoient à une base de données centrale.

La collecte d'informations peut parfois s'avérer difficile. Les communautés qui ont peu confiance en leur gouvernement peuvent refuser de révéler des détails personnels.

Comment les gouvernements utilisent-ils l'information ?

Les résultats du recensement peuvent avoir un impact réel sur les citoyens.

Au Kenya, non seulement la répartition des fonds publics est directement liée à la taille de la population régionale, mais il arrive aussi que les limites des circonscriptions soient établies à partir des données de recensement.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le Liban n'a pas eu de recensement complet depuis des décennies.

Plus un pays est divisé, plus le recensement est controversé.

L'Éthiopie a reporté son recensement à deux reprises depuis 2017 en raison de manifestations et de violences ethniques.

Lorsque cela se produira finalement, le résultat sera significatif pour les groupes qui se disputent plus de pouvoirs régionaux - plus le groupe ethnique est grand, plus il se sentira fort dans sa revendication d'autodétermination dans le cadre du système fédéral éthiopien basé sur l'appartenance ethnique.

Le groupe ethnique Sidama du sud de l'Éthiopie, par exemple, fait campagne pour avoir son propre État.

Le Nigeria a une longue histoire de recensements controversés et devait en organiser un autre en 2016, mais le manque de fonds et les problèmes logistiques signifient que cela n'a pas encore eu lieu.

Et au Liban, le quota de représentants au Parlement de certaines régions est lié aux données démographiques du recensement.

Cependant, les questions de démographie y sont tellement controversées qu'il n'y a pas eu de recensement complet au Liban depuis 1932.