Dr Keb : ce que l’on sait de la disparition du rappeur malien

il y a 26 minutes

Partis en tournée pour une série de concerts dans la région de Tombouctou le 29 juillet, le rappeur malien Amadou Kébé dit Dr Keb et son équipe sont introuvables, selon leurs proches. Ils devaient rentrer à Bamako le 02 août dernier mais jusqu'aujourd'hui, ils ne donnent pas signe de vie.

15 jours d'attente interminables pour la famille, les amis et les fans de Dr Kébé et de deux autres membres de son groupe, Ousmane Coulibaly, alias Dr Bacozy, et Alfousseiny Touré, dit Dr Alouss.