"Je suis remonté dans le camion, j'ai conduit jusqu'à une aire de repos et je l'ai grattée. Et puis j'ai gagné un million de livres."

Jamie Heavens, un couvreur de toiture de Bournemouth, au Royaume-Uni, a eu de la chance sur une carte à gratter de la Loterie nationale quand il avait 22 ans.

Et si vous - ou l'un de vos amis- dites ne voulez pas être à sa place, vous mentez.

Mais il faudra décider à quoi le dépenser - choisir les compagnons avec qui partager et ceux qu'il faudra décevoir.

Sans parler de toutes ces histoires horribles très réelles de gens qui disent que s'enrichir aussi vite ne les rendait pas heureux, cela ruinait leur vie.

Alors, c'est comment de gagner gros ? En vaut-il la peine ?

À l'occasion du 25e anniversaire de la toute première Loterie nationale, en Grande Bretagne, nous avons appelé Jamie pour le savoir.

Jamie travaille toujours. Il nous a parlé sur FaceTime depuis l'arrière de sa voiture.

"Je me rendais au travail et mon oncle m'a demandé de remplir le camion de carburant ", raconte Jamie, qui a toujours en mémoire la plupart des petits détails de la journée.

"La première station-service n'acceptait pas les cartes d'essence, alors je suis passé à la suivante."

"J'ai fait la queue, j'ai réalisé que j'avais pris la mauvaise saveur Lucozade( boisson non-alcoolisée), j'y suis retourné et j'en ai choisi une autre - et puis le type devant a acheté la même carte à gratter que moi."

Quelques minutes plus tard, Jamie a pu remercier ce "type devant" pour le fait qu'il tenait une carte gagnante dans sa main."

"Je n'y croyais pas au début. J'ai gratté les chiffres et ça disait que j'avais gagné un million de livres. Je pense que la seule autre fois où je me suis sentie plus épatée, c'est quand mon fils est né."

Mais il avait une décision à prendre.

"Je n'ai pas pu sonner à la Loterie Nationale parce que les lignes téléphoniques ne s'ouvrent qu'à neuf heures, alors j'ai pensé que j'irais travailler.

"J'ai trouvé le boulot. Pas de signal."

Ce n'est que lorsque Jamie était au sommet d'un toit qu'il a reçu un signal, a téléphoné à la ligne d'assistance et a reçu la confirmation qu'il était millionnaire (en livres sterling).

"Tu ne t'en rends pas compte avant que l'argent n'arrive sur votre compte. Il y a un sentiment de soulagement que tu peux aller faire ce que tu veux faire."

Mais après quelques extravagances (une voiture et un mariage), Jamie insiste sur le fait qu'il a été très raisonnable avec son argent.

"Les gens pensent que je suis riche et que je peux aller acheter ce que je veux tous les jours. Mais ce n'est pas comme ça."

"Je vis une vie confortable maintenant. Je dirige ma propre entreprise, j'ai ma propre famille, mais ce n'est pas une question de savoir si je veux cette voiture de 70 000 £, je vais simplement aller la dépenser."

"Je suis toujours conscient de l'argent. Je mène une vie quotidienne normale, je me paie un salaire normal et ma femme va travailler deux jours par semaine."

"Nous avons acheté quelques propriétés, nous n'avons pas d'hypothèque sur elles. L'argent te rend plus à l'aise, mais ça ne devrait pas changer ta façon de vivre ta vie."

Jamie a "aidé" quelques-uns de ses amis et des membres de sa famille avec de l'argent."

Maintenant âgé de 25 ans, il admet que les choses auraient pu être différentes s'il avait gagné plus d'argent, mais dit qu'il est "chanceux" que sa victoire ne semble pas avoir changé sa relation avec ses compagnons.

Ils lui achètent encore à boire quand ils sont au pub.

"Je pense que les gens respectent le fait que, oui, j'ai gagné beaucoup d'argent - mais le gars est toujours en train de travailler dur."

Et, si vous vous demandez, il achète toujours des cartes à gratter.

"Ouais, ouais, ouais si quelqu'un en achète un devant moi, je m'y mets aussi."

"La femme n'arrête pas de me harceler : "Arrêtez de dépenser de l'argent à la loterie parce que tu ne vas plus gagner encore".

"Je lui dis, attends une minute, tu disais la même avant, mais regarde où on en est maintenant !"