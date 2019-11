Emilia Clarke: "les scènes de nu dans Game of Thrones étaient difficiles"

Copyright de l’image HBO Image caption Emilia Clark dans la peau de Daenerys Targaryen

Emilia Clarke, la star de la série Game of Thrones déclare qu'elle a trouvé les scènes de nu "difficiles".

S'exprimant sur le podcast de l'acteur Dax Shepard, elle dit qu'elle "pleurait dans la salle de bains" avant certaines scènes - mais ajoute que cela se serait produit "qu'il y ait nudité ou non".

Son rôle de Daenerys Targaryen l'a d'abord obligée à se déshabiller beaucoup.

Elle pense que c'était nécessaire pour l'histoire - mais que le spectacle serait "très différent" s'il était fait aujourd'hui.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Emilia dit que son attitude à l'égard de la nudité est "très différente" maintenant

L'actrice, qui vient de Londres, a eu le rôle quand elle avait 23 ans.

C'était sa première grande percée dans l'industrie du cinéma.

J'ai accepté le poste, puis ils m'ont envoyée les scripts et je les ai lus, et je me suis dit : " Oh, voilà le piège ", a-t-elle dit au podcast.

Lire aussi :

"Mais je venais de finir mon école de cinéma et j'ai entamé ce travail."

"Si c'est dans le scénario, alors c'est clairement nécessaire, voilà ce que c'est et je vais y trouver un sens. Tout va bien se passer."

Copyright de l’image Getty Images

Elle a ajouté : " j'avais déjà été deux fois sur un plateau de tournage et je suis maintenant sur un plateau de tournage complètement nu avec tous ces gens, et je ne sais pas ce que je suis censée faire."

"Je ne sais pas ce qu'on attend de moi, je ne sais pas ce que tu veux et je ne sais pas ce que je veux."

"Qu'il y ait de la nudité ou non, j'aurais passé la première saison à penser que je n'ai pas le droit d'exiger quoi que ce soit. Je n'ai pas le droit d'avoir besoin de quoi que ce soit."

"Peu importe ce que je ressens, je vais aller pleurer dans la salle de bains, puis je reviendrai et on fera la scène et tout ira bien."

Copyright de l’image Getty Images Image caption Emilia et Jason lors de la première de la saison trois en 2013

Elle indique que son partenaire dans le film, Jason Momoa, qui joue le rôle du mari violent et seigneur de la guerre, l'a aidée à traverser les dures périodes de la première saison.

Et, malgré le fait qu'elle pense que nous vivons dans une "époque de changement pour la nudité", elle n'a pas voulu changer la façon dont elle a été filmée entre 2009 et 2010.

"J'ai eu tellement de gens qui m'ont dit tant de choses sur la nudité de Khaleesi dans le spectacle. Mais les gens ne se seraient pas souciés d'elle si vous n'aviez pas vu qu'elle avait été maltraitée. Il fallait donc que tu le voies."

Cette vidéo peut vous intéresser :

Media playback is unsupported on your device Make-up Artist: tout savoir sur ce métier tendance

Emilia est maintenant en vedette dans la comédie romantique Last Christmas.

Elle déclare qu'elle s'est maintenant "battue sur le plateau" pour savoir si la nudité est nécessaire.

"Les choses sont très, très différentes. Je suis beaucoup plus à l'aise avec ce que j'aime faire."