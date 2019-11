‘J'étais contre la vaccination jusqu'à ce que mon fils attrape la polio’

Copyright de l’image Getty Images Image caption Un simple vaccin peut empêcher un enfant de contracter la polio

Adamu Misa avait l'habitude de chasser les agents de santé de chez lui dans le nord du Nigéria, mais il fait maintenant campagne pour des vaccins après que son fils a contracté la polio.

Son fils Buhari, âgé de huit ans, s'est couché un soir en bonne santé et fort.

Le matin, il avait perdu la capacité de marcher.

Effrayé, son père l'emmène chez un guérisseur traditionnel, qui lui dit qu'un mauvais esprit avait attaqué son fils, et lui applique des herbes.

Ce n'est que lorsqu'un voisin a dit qu'il soupçonnait que Buhari avait la polio qu'il a été conduit à l'hôpital où une intervention médicale immédiate l'a sauvé de tous les effets du virus.

"Il ne peut pas ouvrir complètement ses doigts comme moi", a déclaré M. Misa qui, cinq ans plus tard, est assis sous un arbre dans leur maison près de Yola, dans l'État d'Adamawa, au nord-est du Nigeria.

Il fait maintenant campagne pour la vaccination des enfants, prêtant sa voix et sa présence aux agents de santé locaux qui se heurtent à une forte résistance des gens contre les vaccins dans sa communauté.

"Je l'ai vu sur mon enfant, donc si quelqu'un dit quoi que ce soit contre la vaccination, je lui montrerai un exemple pratique avec mon enfant ", a-t-il déclaré à la BBC.

De nombreux parents du nord du Nigéria, une zone à majorité musulmane, refusent de laisser leurs enfants recevoir les vaccins qui leur sauveraient la vie parce qu'ils croient qu'il y a "un complot occidental" visant à stériliser les femmes et les enfants.

Et ce n'est pas seulement un problème nigérian.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'opposition aux vaccins est actuellement un problème mondial.

Il y a des cas de réticence à accepter le vaccin contre la rougeole dans certaines régions d'Europe et aux États-Unis, le vaccin contre le papillomavirus humain au Japon et en Inde et le vaccin contre la polio dans certaines régions du Pakistan.

"Les rumeurs au village"

Le ministère nigérian de la Santé affirme que les enfants devraient recevoir au moins six vaccins contre des maladies mortelles, dont la polio, dès leur première année.

Un enfant qui en manque un pourrait être en danger.

Dans les hôpitaux locaux de l'État de M. Misa, il y a assez de vaccins mais les agents de santé luttent pour convaincre les parents de laisser leurs enfants les recevoir.

On signale une augmentation du nombre d'anti-vaxxers au Nigeria, en particulier dans le nord du pays.

Ils croient que les vaccins ont été conçus pour contrôler la population du Nigeria.

Avec quelque 200 millions d'habitants, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique et devrait devenir le troisième pays le plus peuplé du monde d'ici 2050.

"Mon père avait 13 [enfants] sans vaccination et je pensais que s'ils pouvaient survivre sans vaccination, les miens aussi," dit M. Misa.

Il a actuellement 10 enfants et prévoit d'en avoir 16 au cours de sa vie, et il était en voyage d'affaires lorsque ses deux premiers enfants sont nés et ont été vaccinés.

Buhari est son troisième enfant.

"Quand je suis revenu, il y avait des rumeurs dans le village selon lesquelles s'ils vaccinent nos enfants, il y a des organisations étrangères qui leur enlèvent quelque chose des veines.

"Alors quand j'ai entendu ça, j'ai dit que je ne laisserai pas mon enfant se faire vacciner."

Ma décision personnelle

Adamu Bawuro est connu par les agents de santé comme un anti-vaxxer pur et dur.

Il a dit que ses enfants n'avaient pas été vaccinés parce qu'il n'en avait pas reçu quand il était enfant et ne voyait donc pas le besoin.

"Ces membres de l'Organisation mondiale de la santé, ils mobilisent les gens, ils font des enquêtes et ainsi de suite".

"Je passe par internet, mais rien au monde ne me le fera accepter. C'est ma décision personnelle ", dit-il.

"Les opinions sur les vaccinations comme celles de M. Bawuro sont totalement infondées", a déclaré Magnus Ogaraku, un médecin de l'État de Kogi, dans le nord du pays.

"Des découvertes scientifiques ont prouvé que les vaccins sont sûrs, efficaces et puissants et augmentent ainsi l'immunité collective dans nos communautés ", a-t-il déclaré à la BBC.

Il a reconnu qu'il y a des cas où le système immunitaire de l'organisme est capable de supprimer certains virus et bactéries, "mais certains d'entre eux peuvent tombés malades dans le passé sans savoir quelle en était la cause réelle".

Le virus qui cause la polio se trouve dans l'eau sale et se transmet dans des conditions généralement insalubres.

Dans certaines régions du Nigéria, la défécation à l'air libre est pratiquée dans des canaux qui sont une source d'eau potable, et c'est l'un des moyens par lesquels un enfant non vacciné peut être infecté.

C'est pourquoi les vaccinations sont fortement encouragées.

Qu'est-ce que la polio ?

La polio, ou poliomyélite, touche principalement les enfants de moins de cinq ans.

C'est une maladie hautement infectieuse causée par un virus.

Elle envahit le système nerveux et peut provoquer une paralysie totale en quelques heures.

Les symptômes initiaux comprennent fièvre, fatigue, maux de tête, vomissements, raideur de la nuque et douleurs dans les membres.

Une infection sur 200 entraîne une paralysie irréversible.

Parmi les personnes paralysées, 5 à 10 % meurent lorsque leurs muscles respiratoires sont immobilisés.

Aujourd'hui, seuls deux pays - l'Afghanistan et le Pakistan - restent endémiques, contre plus de 125 en 1988.

Source : Organisation mondiale de la santé

Le Nigéria n'a enregistré aucun nouveau cas de poliomyélite au cours des trois dernières années et sera déclaré exempt de poliomyélite s'il le reste d'ici mi-2020.

Mais certaines personnes craignent que la maladie ne persiste encore dans des régions reculées où les cas ne sont pas toujours officiellement enregistrés.

Une lutte en cours contre une insurrection militante dans le nord-est du pays, pas très loin du domicile de M. Misa dans l'État d'Adamawa, signifie que certaines communautés sont "inaccessibles aux agents de santé", a déclaré Aliyu Shetima, un agent de santé de l'Unicef.

"J'espère que nous parviendrons à éradiquer la polio, mais dans les domaines que j'ai couverts en tant qu'agent humanitaire, nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir ", a-t-il dit.

Laureta Anaza forme des agents de santé bénévoles et croit que l'influence de la religion et de la tradition est un facteur important.

Son groupe fait du porte-à-porte et assure la liaison avec les chefs religieux et traditionnels pour informer les parents des avantages de la vaccination de leurs enfants.

Bien qu'ils rencontrent encore des anti-vaxxers, ils ont la voix forte de gens comme M. Misa qui les soutiennent maintenant.

"Maintenant, je réalise que mon histoire n'est pas comme celle de mon père, dit-il.

"J'ai une connaissance pratique de la vaccination, donc je peux maintenant convaincre ceux qui doutent."