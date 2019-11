Copyright de l’image Adam Blackman

Un père qui a failli mourir de grippe une semaine avant le premier anniversaire de son fils incite les gens à se faire vacciner à temps.

L'hiver dernier, Adam Blackman ne s'est pas donné la peine de se faire vacciner et a attrapé la grippe.

Le virus a déclenché une crise d'asthme mortelle. Il a passé plus d'un mois à l'hôpital en convalescence.

Il dit qu'il a " appris à la dure " à quel point la grippe est dangereuse et pourquoi les gens devraient se faire vacciner.

Les virus qui causent la grippe peuvent muter et changer chaque année, vous devez donc vous faire vacciner chaque année pour être protégé.

M. Blackman, 47 ans, de Sussex Est, au Royaume Uni, dit qu'il a largement sous-estimé les risques de la grippe.

Bien que de nombreuses personnes qui l'attrapent se rétablissent en l'espace d'environ une semaine, la grippe peut être mortelle pour d'autres personnes, surtout celles qui appartiennent à des groupes à risque.

Selon Asthma UK, le rhume et la grippe sont les causes les plus fréquentes des poussées d'asthme.

Dans le cas de M. Blackman, cela a entraîné une pneumonie et un collapsus pulmonaire, ce qui signifie qu'il a dû être mis dans le coma pendant une semaine à l'hôpital.

"J'ai de l'asthme et mon corps n'arrivait tout simplement pas à le supporter ", dit-il.

"J'ai cru que j'allais mourir avant l'arrivée de l'ambulance."

"C'était presque catastrophique pour moi, mais mes amis et ma famille étaient aussi en danger."

"Mon beau-frère qui souffre d'asthme est tombé malade peu de temps après et s'est retrouvé à l'hôpital.

"J'ai appris à mes dépens que la grippe peut mettre ma vie en danger."

"J'ai été relié à une machine de survie et mis en isolement pour que la grippe ne se propage pas."

"Compte tenu de la contagiosité de la grippe, j'exhorte tout le monde à se faire vacciner contre la grippe pour qu'ils n'aient pas à vivre l'enfer que j'ai traversé.

"Je ne prendrai pas le risque encore une fois et j'ai déjà reçu le vaccin contre la grippe."

"J'exhorte tous ceux qui souffrent d'asthme à le faire aussi le plus tôt possible.

"Ça pourrait te sauver la vie."