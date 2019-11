Comment s'acheter une popularité sur Instagram

Image caption Edwin Lane se présente comme un expert préparation de pâtes

Mon dernier post Instagram est en ligne depuis moins d'une heure, et il a déjà été aimé plus de 1 000 fois.

Je suis très fier de la photo - ce sont les pâtes que j'ai mangées pour le déjeuner - des penne avec un ragoût de lentilles - prises d'en haut avec un filtre, et c'est maintenant mon poste Instagram le plus populaire de tous les temps.

Mais la vérité, c'est que trois des 1 003 "J'aime" viennent de vraies personnes. Les 1000 autres sont faux.

Image caption A picture of Edwin's lunch with more than 1,000 likes

J'ai eu les faux "J'aime"d'un gars appelé Dries Depoorter - un artiste belge qui fait de l'art basé sur la technologie.

Sa dernière installation s'appelle Quick Fix - un distributeur automatique qui multiplie les "J'aime" et "followers" sur votre compte Instagram pour quelques euros à la fois.

"En gros, j'ai des milliers de faux comptes, et ils peuvent vous suivre ou aimer votre dernier message ", me confie-t-il.

"Ce que vous devriez apprendre, c'est que les chiffres sur votre écran ne sont pas toujours réels."

Les faussaires

Dries crée de faux comptes et faux "J'aime" dans le cadre de son travail d'art moderne - il ne le fait pas pour l'argent. Mais beaucoup d'autres personnes le font à but lucratif.

Partout sur Internet, il y a une industrie florissante de la fausse popularité sur Instagram.

Copyright de l’image Dries Depoorter Image caption Dries Depoorter et son appareil "Quick Fix" distributeur de "J'aime" et de "followers" sur Instagram.

Une recherche rapide sur Google fait apparaître des dizaines de sites offrant la possibilité d'acheter autant de "followers" et de "J'aime" que vous êtes prêts à payer.

J'ai trouvé une offre de vente de 1000 nouveaux "followers" en vente pour $10-15 (£7.70-11.60).

Et c'est un problème pour l'industrie du marketing d'influence qui a explosé sur des plateformes comme Instagram ces dernières années.

Les grandes marques paient aujourd'hui des "instagrammers" influents d'énormes sommes pour promouvoir leurs produits auprès de leurs "followers" dans une industrie dont la valeur est estimée à des milliards de dollars par an.

La question est de savoir s'ils gaspillent leur argent, du moment où certains des "followers" ne sont pas réels.

"Nous avons constaté que 20 à 30 % des personnes influentes gonfleront artificiellement leurs popularité d'une manière ou d'une autre, qu'il s'agisse d'acheter de faux "followers", de faux "J'aime", de faux commentaires ou même de faux nombres de vue de "story"", explique Andrew Hogue, chercheur et développeur de IG Audit, un outil en ligne utilisé pour estimer le nombre de faux "followers" dans les profils sur Instagram.

Faites de moi un influenceur

J'ai découvert le monde des faux Instagram lorsque j'ai essayé de devenir moi-même un influenceur Instagram pour Business Daily sur BBC World Service.

Pour des conseils, je me suis adressé à Harry Hugo, co-fondateur de Goat, une agence de marketing d'influence à Londres qui met en relation des marques avec des influenceurs.

"Vous devriez avoir au moins 5 000 "followers"", a-t-il déclaré.

Les influenceurs avec des millions de "followers" peuvent demander des dizaines de milliers de dollars pour une seule publication. Même ceux qui ont un nombre de "followers" plus petit peuvent aussi vivre de ça, sur certains marchés - je voulais voir à quel point ce serait facile.

"Avec 5 000 Followers, on commence à être invité gratuitement à des évènements. Et de temps en temps, vous pourriez recevoir 50 à 100 livres par message."

Le conseil de Harry est de trouver un créneau de marché et d'organiser tous mes messages autour de cela.

En parcourant mon compte Instagram actuel, nous décidons de nous concentrer sur les pâtes. J'aime le manger, j'aime le faire à la maison, et Harry me dit qu'il pourrait être un créneau intéressant pour les marques alimentaires.

Alors j'ai créé un nouveau compte, @londonpastaguy, et j'ai commencé à poster.

Image caption Le compte Instagram d'Edwin dédié aux pâtes alimentaires

Au début, j'ai vu des progrès modestes - quelques "J'aime" dans la communauté des amateurs de pâtes sur Instagram, et des amis et collègues m'ont témoigné leur sympathie.

Mais c'était assez lent.

"Tu dois être actif", me dit Harry Hugo de Goat. "Tu dois construire une marque. Tu as besoin de monter une affaire. Ce n'est pas seulement claquer des doigts et ça marche - il faut vraiment y passer des heures."

Le faux

Mais pour ceux qui ne veulent pas mettre dans les heures il y a beaucoup de raccourcis disponibles.

Il m'a fallu quelques minutes pour trouver un site offrant 1 000 adeptes pour 15 $.

J'ai payé avec une carte de crédit, et quelques minutes plus tard mon téléphone s'est allumé avec des notifications sans arrêts de nouveaux "followers"- presque 500 immédiatement, et 300 autres progressivement au cours des jours suivants.

Les faux profils sont relativement faciles à repérer. Les noms sont générés par ordinateur et les images des profils sont génériques.

Image caption Le téléphone d'Edwin s'est allumé avec des centaines de nouveaux "followers" en quelques minutes.

Il existe des outils en ligne comme l'IG Audit d'Andrew Hogue qui utilisent des algorithmes pour les éliminer.

Mais M. Hogue dit que le faux est de plus en plus sophistiqué.

Des agences offrent maintenant l'accès à des "groupes d'influenceurs" qui aiment et commentent les messages des uns et des autres afin de les rendre plus populaires.

Au moins un site Web offre d'automatiser ce processus moyennant des frais mensuels. Donc, même si les profils sont réels, les commentaires sont générés par ordinateur, donc faux.

L'achat ou la vente de faux profils constitue une violation des conditions générales d'Instagram.

J'ai demandé à Instagram quelle proportion des profils qu'ils estimaient être faux, mais ils ne m'ont rien dit. Ils disent qu'ils utilisent la technologie pour bloquer des millions de comptes et qu'ils continueront à identifier et à supprimer les faux adeptes, les "J'aime" et les commentaires.

Mais la persistance de faux profils est un défi pour le modèle de marketing de l'influenceur.

Le marketing d'influenceurs n'est plus une activité marginale - cette année, le géant des cosmétiques Este Lauder a déclaré qu'il prévoyait de consacrer les trois quarts de son budget marketing aux influenceurs des médias sociaux.

Andrew Hogue dit qu'il faut s'attaquer au problème des faux comptes pour éviter qu'il ne ralentisse cette croissance du markéting d'influenceur. C'est juste le signe d'une industrie qui est encore jeune.

"Ce qui est en jeu, c'est que les marques se font arnaquer en ce moment même. Si entre 20 et 30 % des influenceurs gonflent leurs statistiques, il y a 30 % de chances que lorsque vous investissez dans un influenceur, que ceci soit un échec total."

"Ce n'est pas juste pour les marques ou les influenceurs - ceux qui le font pour de vrai devraient être payés leur juste part."