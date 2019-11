Copyright de l’image Getty Images Image caption (Illustration: des femmes attendent d'être enregistrées avant le vote)

Les Namibiens sont appelés aux urnes ce mercredi pour des élections générales.

Près d'un million et demi d'électeurs votent pour élire leur président et les 104 députés qui siègeront à l'Assemblée nationale.

Parmi les quatre principaux candidats à la présidentielle figure Hage Geingob, le président sortant, âgé de 78 ans.

Hage Geingob et son Organisation du peuple du Sud-Ouest africain (Swapo) veulent conserver le pouvoir.

Esther Muijangue, chef de l'Organisation démocratique de l'unité nationale, est la seule femme candidat à la présidence et c'est la première candidate à la présidence dans ce pays.

Elle est l'une des voix les plus critiques de la situation économique et promet de "rétablir la dignité" des Namibiens si elle est élue.

Malgré un sous-sol riche en ressources naturelles, dont l'uranium, des fonds marins riches en poissons et en diamants, et l'essor de son tourisme, la Namibie est plongée depuis plusieurs années dans la récession.

La chute des cours des matières premières et une sécheresse persistante depuis plusieurs saisons ont fait reculer son produit intérieur brut deux ans de suite (2017 et 2018) et le chômage frappe un tiers (34%) de sa population.