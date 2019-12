Copyright de l’image Getty Images Image caption Les sécheresses, les faibles pluies et les catastrophes naturelles ont contribué à la pénurie alimentaire.

Le Zimbabwe est au bord de la famine causée par l'homme, a averti un fonctionnaire de l'ONU.

Plus de 60 % des 14 millions d'habitants du pays sont considérés comme étant dans une situation d'insécurité alimentaire, selon les résultats.

L'hyperinflation, la pauvreté, les catastrophes naturelles et les sanctions économiques figurent parmi les causes identifiées.

Les femmes et les enfants étaient "les plus durement touchés par la crise", 90 % des enfants âgés de six mois à deux ans ne consommant pas suffisamment de nourriture.

Hilal Elver, rapporteur spécial de l'ONU sur le droit à l'alimentation, a présenté ses conclusions à l'issue d'une visite de 11 jours dans le pays.

"Je ne saurais trop insister sur l'urgence de la situation au Zimbabwe", a-t-elle dit, ajoutant que la crise continue de s'aggraver.

Elle a indiqué que beaucoup de gens qu'elle avait rencontrés ne pouvaient se permettre qu'un repas par jour et que la plupart des enfants qu'elle avait vus souffraient d'un retard de croissance et d'insuffisance pondérale.

"Les histoires déchirantes que j'ai entendues de grands-mères, de mères ou de tantes résilientes essayant désespérément de sauver leurs enfants de la famine, au milieu de leurs difficultés quotidiennes, resteront avec moi."

La malnutrition chronique est endémique dans tout le pays, dans les zones rurales et urbaines.

Les sécheresses et les conditions météorologiques irrégulières ont nui à la production agricole, tandis que l'inflation galopante a exacerbé les problèmes.

Mme Elver a déclaré que les Zimbabwéens à qui elle s'est adressée "ont expliqué que même si la nourriture est généralement disponible dans les supermarchés, la faiblesse de leurs revenus combinée à une inflation qui a grimpé à plus de 490 % les a mis dans une situation d'insécurité alimentaire".

Elle a identifié d'autres causes de la crise, notamment la corruption généralisée et les sanctions économiques.

Elle a également noté que le Zimbabwe figurait parmi les quatre pays les plus touchés par l'insécurité alimentaire, avec les pays ravagés par des conflits.

Mme Elver a indiqué que ses premières conclusions seront suivies d'un rapport plus détaillé l'année prochaine, mais a appelé à une "réforme immédiate".

"Des mesures pourraient être prises au niveau national pour respecter, protéger et remplir les obligations du Gouvernement en matière de droits de l'homme, et au niveau international, en mettant fin à toutes les sanctions économiques", a-t-elle dit.

"Le peuple zimbabwéen extraordinairement résistant ne mérite rien de moins."

