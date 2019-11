Copyright de l’image Getty Images Image caption Les récents accidents en RDC ont mis en lumière des problèmes de sécurité.

Bien que l'avion soit l'un des moyens de transport les plus sûrs, dans certains pays où la réglementation est inadéquate et le terrain difficile, il peut être mortel.

Deux accidents récents en République démocratique du Congo ont soulevé des inquiétudes quant à la sécurité aérienne dans ce pays.

Le plus récent a eu lieu le 24 novembre dernier. Un avion s'est écrasé dans des maisons de la ville de Goma, dans l'est du pays, tuant 27 personnes.

Mais à quel point est-il dangereux de voler en RDC ? Quelle conclusion peut-on tirer de la comparaison des accidents aériens de ce pays avec ceux des autres parties du monde ?

Quel est le niveau de sécurité de la RDC?

Les données du Réseau de la sécurité aérienne, qui surveille et rassemble des informations sur l'aviation, montrent que la RDC a connu le plus grand nombre d'accidents d'avion en Afrique depuis 1945.

Copyright de l’image Reuters Image caption Des secouristes tentent de sauver des personnes victimes d'un accident d'avion à Goma.

Daniel Kwasi Adjekum, de l'Université du Dakota du Nord, affirme que le taux élevé d'accidents en RDC peut être attribué à divers facteurs, dont la grande taille du pays, son terrain et sa faible réglementation.

Le transport aérien est important parce que seulement quatre des 25 autres capitales provinciales du pays sont accessibles par des routes fiables à partir de la capitale, Kinshasa.

Mais la République démocratique du Congo a des infrastructures aéroportuaires, des équipements de navigation et de surveillance du trafic en mauvais état. Les réglementations techniques et de sécurité sont également faibles dans le pays.

L'utilisation d'avions obsolètes ou vieillissants est l'une des causes des accidents aériens.

Il y a aussi des problèmes avec le personnel naviguant et le personnel de maintenance, qui manquent souvent de supervision et de normes réglementaires strictes à respecter.

Et certains accidents sont dus à des facteurs tels que le mauvais temps, les fortes pluies et les tempêtes pendant la saison des pluies, puisque la RDC se trouve dans la ceinture tropicale.

Quel pays détient le record d'accidents aériens au monde ?

Les États-Unis ont connu le plus grand nombre d'accidents aériens depuis 2010. La Russie, le Canada, le Mexique et l'Indonésie suivent part ordre croissant.

Image caption Les Etats-Unis ont connu le plus d'accidents d'avions dans le monde.

Mais les États-Unis détiennent quelques-unes des liaisons aériennes commerciales les plus achalandées au monde, et le volume élevé du trafic aérien les rendrait plus vulnérables aux risques et à d'éventuelles failles de sécurité.

Image caption La Russie compte le plus grand nombre de morts, 532, depuis 2010, l'Indonésie suit, avec 520 morts.

La Russie compte le plus grand nombre de morts, 532, depuis 2010. Elle est suivie de l'Indonésie, avec 520 morts.

Ces deux pays ont d'importantes opérations aériennes commerciales et le nombre de passagers a fortement augmenté au cours de la dernière décennie. En Russie, le nombre de passagers a presque triplé depuis 2009. En Indonésie, il a plus que quadruplé.

Le nombre de morts en République démocratique du Congo est similaire à celui du Népal, qui a aussi un terrain difficile, des problèmes de réglementation et de sécurité aérienne, et un nombre croissant de personnes qui prennent l'avion.

Le piètre bilan de la RDC en matière de sécurité aérienne signifie qu'elle fait partie des pays dont les compagnies aériennes sont interdites ou soumises à des restrictions au sein de l'Union européenne.

Mais ce n'est pas le seul pays africain sur cette liste.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Cet avion a manqué une piste d'atterrissage en RDC en 2015 et causé des pertes en vie humaine.

La liste comprend 13 autres pays africains, ainsi que certains pays d'Asie et d'Amérique latine.

En République démocratique du Congo, 2007 a été la pire année pour les accidents aériens. Huit crashs en une seule année.

Mais l'accident le plus meurtrier du pays a eu lieu en 1996, lorsqu'un avion de transport Antonov a manqué la piste de Kinshasa et s'est écrasé sur un marché, tuant 237 personnes.

