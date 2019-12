South African Airways va subir une restructuration

Copyright de l’image Getty Images

Le ministre sud-africain des entreprises publiques a déclaré que South African Airways (SAA) va subir une restructuration radicale pour assurer sa viabilité financière.

M. Pravin Gordhan a déclaré qu'il n'y a pas d'autre solution pour la compagnie aérienne publique en difficulté qui a subi des pertes cumulées de plus de 2 milliards de dollars US au cours des 13 dernières années et n'a réalisé aucun bénéfice depuis 2011.

Il a indiqué que les discussions avec les investisseurs sont en cours "afin d'obtenir les fonds nécessaires pour couvrir la transition opérationnelle et structurelle au cours des prochains mois".

M. Gordhan a exprimé sa confiance dans les efforts de la compagnie aérienne pour rétablir les ventes.

"Nous rassurons donc les clients et les encourageons à acheter leurs billets en toute confiance. La SAA est déterminée à rester en activité", a-t-il déclaré dimanche.

Les banques commerciales sont prêtes à accorder un prêt à la SAA, mais elles exigent du gouvernement qu'il garantisse son remboursement.

Le ministre sud-africain des entreprises publiques doit décider s'il peut fournir cette garantie.

Le mois dernier, la compagnie aérienne a interdit tous ses vols pendant un week-end à la suite d'une grève du Syndicat national des métallurgistes d'Afrique du Sud (NUMSA) et de la South Africa Cabin Crew Association (SACCA).

