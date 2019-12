Copyright de l’image PVM Image caption L'aspect rouge et brillante de la pomme la rend susceptible d'être populaire sur Instagram.

Une nouvelle variété de pomme qui durerait jusqu'à un an dans le réfrigérateur est désormais en vente aux États-Unis.

"Cosmic Crisp", le nom de la pomme, que les chercheurs ont mis deux décennies à développer a été cultivée pour la première fois par la Washington State University en 1997.

Qualifiée de "pomme ferme, croustillante et juteuse", son développement a coûté 10 millions de dollars US.

Les agriculteurs de l'État de Washington sont exclusivement autorisés à cultiver les fruits pour la prochaine décennie.

"C'est une pomme ultra-croustillante, relativement ferme, avec un bon équilibre entre sucré et acidulé et très juteuse", a déclaré Kate Evans, qui a co-dirigé le programme de sélection de la pomme à la Washington State University.

Elle a déclaré que la chair est lente à brunir et que les fruits "maintiennent une excellente qualité gustative dans le réfrigérateur - facilement pendant 10 à 12 mois ".

Plus de 12 millions d'arbres Cosmic Crisp ont été plantés et un système de licence strict interdit aux agriculteurs de cultiver les pommes dans d'autres régions du pays.

Des scientifiques estiment que la consommation excessive de fruits nuit à la dentition.

La variété était à l'origine connue sous le nom de WA38 et le nom Cosmic Crisp a été inspiré par la dispersion de petites taches blanches sur sa peau rouge foncé, ressemblant au ciel la nuit.

Washington est le plus grand fournisseur de pommes aux États-Unis, mais ses variétés les plus populaires - la Golden Delicious et la Red Delicious - ont dû faire face à une concurrence féroce de la Pink Lady et du Royal Gala.

Les pommes sont le deuxième fruit le plus vendu aux États-Unis après les bananes.