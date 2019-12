Copyright de l’image Nathan Romburgh

Lorsqu'une urgence sanitaire a poussé Nathan Romburgh et ses sœurs à examiner l'histoire de leur famille, des décennies après la fin de l'apartheid, ils ont découvert un secret bien gardé qui les a amenés à remettre en question leur propre identité.

Le Cap, 29 septembre 1969 - à 22 heures, la ville est secouée par un énorme tremblement de terre.

Margaret Buirski travaille comme infirmière secouriste au cinéma de l'Alhambra et, pour une fois, ses compétences médicales sont vraiment nécessaires.

Une femme est tombée du balcon et Margaret soigne ses blessures dans le chaos.

Un jeune homme passe, très ivre, et remarque les belles jambes de l'infirmière.

Malgré son état d'ébriété, il propose de conduire les femmes à l'hôpital.

C'est le début de la romance entre Margaret et Derek Romburgh.

Margaret en uniforme d'infirmière devant une ambulance

Ils se sont mis en couple. mais le foyer n'était pas des plus heureux.

Derek continuait à boire, et ils avaient très peu d'argent.

Margaret s'en est accommodée en créant un monde imaginaire, en faisant plutôt croire aux enfants qu'ils étaient trop riches et qu'ils allaient installer un ascenseur dans leur maison.

Mais les enfants n'ont jamais su s'il fallait y croire.

"C'était une fantaisiste", dit Nathan.

"Je pense que ça fait partie de la façon dont tu gères une vie difficile, tu te fais des films dans ta tête."

"C'était une menteuse un peu compulsive", admet Bernadette, la sœur aînée de Nathan.

"Nous n'avons jamais su si tout ce qu'elle racontait était vrai - je ne suis même pas sûre qu'elle le savait."

Les enfants - Bernadette, Shereen et Nathan - savaient très peu de choses sur le passé de leur mère et n'ont jamais rencontré sa famille-adoptive.

Elle avait été adoptée alors qu'elle était bébé par des juifs orthodoxes, qui étaient morts alors qu'elle était encore adolescente.

Le reste de la famille l'a reniée quand elle a épousé Derek, un non-juif.

Le père adoptif de Margaret est mort quand elle était adolescente

Malgré cela, Margaret s'était toujours accrochée fièrement à son identité juive.

"Nous avons eu une vie un peu bizarre en grandissant, parce que ma mère était juive et mon père ne l'était pas", dit Nathan.

"Pour la Pâque, nous jeûnions et nous ne pouvions rien manger qui contienne du levain, et au milieu de la Pâque, mon père ramenait des petits pains croisés à la maison."

Nathan avait une relation difficile avec sa mère et lorsque leurs parents ont divorcé en 1991, il a choisi de ne pas vivre avec elle, mais d'emménager chez ses grands-parents paternels.

"Il n'y a pas de quoi se vanter d'elle - c'était une mère horrible", dit-il.

Bernadette, Nathan et Shereen avec leurs parents lors d'un mariage au sein de la famille

Trois ans plus tard, alors que Margaret mourait d'un cancer du sein, elle a fait une annonce : elle avait une sœur.

Ses enfants l'ont rejetée comme toutes les autres histoires qu'elle inventait.

Les années ont passé, puis, en 2008, l'une de ses filles, Bernadette, a aussi eu un cancer du sein.

Des tests génétiques ont montré que le cancer de Bernadette était du même type que celui de sa mère, bien que les mutations ne soient pas présentes sur les gènes BRCA1 ou BRCA2 - une forme agressive de cancer héréditaire qui survient plus fréquemment dans la communauté juive ashkénaze que dans le reste de la population.

"Ça nous a fait très peur", dit Nathan.

"Nous avons décidé que nous devrions en savoir un peu plus sur notre exposition aux gènes de ma mère."

Alors que Bernadette se concentrait sur son traitement, Nathan et sa sœur Shereen se sont mis en quête d'informations sur leurs antécédents familiaux.

Bernadette et Shereen au mariage de Nathan

La première chose qu'ils ont faite a été de demander le certificat de naissance de leur mère Margaret.

Il a fallu plusieurs mois pour s'en procurer - mais quand c'est arrivé, ils ont eu une grande surprise : ils ont appris que la mère de leur mère, leur grand-mère, s'appelait Mary Magdalena Francis, un nom qui sonnait plus catholique.

"Nous avons réalisé que ma grand-mère n'était pas juive", dit Nathan.

C'était un mystère qui les a poussés à aller plus loin.

Nathan vivait déjà à Londres, alors il demanda à sa sœur Shereen de téléphoner à tous les Francis de l'annuaire téléphonique du Cap.

"Le quatrième appel a été fructueux - ils connaissaient ma grand-mère biologique," dit-il.

Après plusieurs autres appels téléphoniques à des parents potentiels dans le monde entier, Nathan parla à un certain Alan Francis, qui vivait alors en Espagne.

"Je pense qu'on est peut-être parents," commença-t-il.

"Nous avons toujours su qu'il y avait un scandale !" a été la réponse immédiate d'Alan.

"Toute ma vie, j'ai su qu'il y avait un cadavre dans le placard, mais personne n'a rien dit ", dit Alan, 77 ans.

Voici comment une émission de la BBC a réuni des familles rwandaises il y a 25 ans.

"Tante Mary me disait toujours : "je te le dirai sur mon lit de mort. Mais elle ne l'a jamais fait, Dieu la bénisse."

Mary Magdalena Francis, la mère de Margaret et grand-mère des enfants, était morte d'un cancer de l'estomac en 1998 - quatre ans après le décès de Margaret d'un cancer du sein.

Nathan découvrit que, alors qu'elle était sur son lit de maladie, sa mère avait dit la vérité, qu'elle avait une sœur.

Elle s'appelait Norma. Mais elle aussi était morte - d'un cancer de l'intestin - en 2006.

Depuis l'Espagne, Alan expliqua à Nathan ce qu'il savait de l'histoire.

Leur grand-mère Mary et son autre fille Norma avaient emménagé dans la famille d'Alan en 1949, quand Norma avait sept ans, dit-il.

Mary avait perdu son emploi et ses parents n'étaient plus en vie, alors elle s'est réfugiée chez son frère, le père d'Alan.

Selon Alan, Mary, la mère de Norma -et de Margaret- était tombée enceinte de son patron, un médecin qui était déjà marié avec de jeunes enfants.

Alan a toujours soupçonné qu'il y avait une grande histoire sensible que personne n'osait raconter - il se souvient de certaines conversations à huis clos.

Norma avec les parents d'Alan Francis

Par ailleurs, Nathan se rend même compte qu'il avait habité juste à côté de sa tante Norma à Londres.

De l'Afrique du Sud, Mary avait déménagé au Royaume-Uni et s'était re-mariée plus tard dans sa vie.

Maintenant, en possession de son nom de femme mariée, Nathan chercha dans les archives britanniques le certificat de décès de Mary, leur grand mère, et celui de Norma, leur tante.

C'est alors qu'il fait une découverte choquante : sa tante Norma et leur mère, Margaret, avaient la même date de naissance.

Le secret longtemps gardé était que Mary avait donné naissance à des jumelles - mais n'en avait gardé avec elle qu'une seule : Norma.

"Puis il y a eu cette grande question - qu'est-ce qui pourrait pousser une mère à abandonner une de ses jumelles ? Ça n'avait pas de sens", dit Nathan.

Il s'est vite fait une idée, basée sur des photographies qu'Alan avait partagées et qui montraient que Margaret, leur mère, était plus claire que sa sœur Norma.

"Ma mère avait la peau olive, mais elle passait pour une blanche dans une Afrique du Sud sous apartheid ", dit Nathan.

"Je ne pense pas que Norma aurait pu aussi être prise pour une blanche."

Bien que Mary Francis, la grand-mère de Nathan, ait été recensée à l'époque, en Afrique de Sud, comme "Européenne", elle était en fait métisse.

Le père de Mary, James Francis, était britannique, et sa mère, Christina, était d'origine malaisienne, de l'île de Sainte-Hélène.

Et Mary était la plus jeune de leurs six enfants.

James Francis avec sa femme Christina Leonora et trois de leurs enfants - peut-être Norma, Percival et Mary (sur les genoux de Christina)

Depuis l'arrivée des premiers colons, des couples interraciales s'étaient formés en Afrique du Sud - les colons néerlandais avaient des familles avec des femmes locales khoisan et xhosa, ainsi qu'avec des femmes de Malaisie ou de Sainte-Hélène, dont certaines avaient été envoyées comme esclaves en Afrique du Sud.

Mais, après l'arrivée au pouvoir du Parti national en 1948, des lois ont été adoptées pour rendre ces relations illégales.

La loi sur l'interdiction des mariages mixtes entre "Européens" et "non-Européens" est entrée en vigueur le 8 juillet 1949 - un mois avant la naissance des deux soeurs jumelles Norma et Margaret.

Les lois de 1950 sur le "recensement de la population et l'immoralité" sont allées plus loin, interdisant les relations sexuelles entre personnes de races différentes et obligeant chacun à se faire recenser comme membre de trois classes raciales : "Noir" (africain), "Blanc" (européen), "Couleur". Plus tard, une quatrième classe, "Indien", a été ajouté.

Apartheid: justice rendue à Ahmed Timol 46 ans après sa mort

Ces classifications raciales étaient souvent décidées sur la base de photographies ou d'observations superficielles, y compris le fameux "test du crayon" dans lequel un crayon était introduit dans les cheveux d'une personne - s'ils secouaient la tête et que le crayon tombait, ils étaient classés comme blancs, mais s'il restait dedans, ils ne l'étaient pas.

Mais les personnes d'ascendance mixte peuvent paraître très différentes les unes des autres, même si elles proviennent d'une même famille.

"Une personne dite de Couleur peut être très pâle avec des yeux verts ou très sombre ", dit Nathan.

Il est impossible de savoir comment la situation politique du début de l'apartheid a influencé Mary, mais il est probable que cela a eu une certaine influence sur ce qui est arrivé à ses bébés.

Elle a gardé le bébé qui aurait été classé comme "de couleur", et a abandonné celle qui avait l'air "blanche".

Elle n'avait peut-être pas le choix - peut-être que la famille juive qui avait accepté adopter l'un des enfants, Margaret , avait rejeté Norma parce qu'elle ne voulait pas d'un enfant qui avait l'air différent d'eux.

Ou peut-être qu'ils ne voulaient qu'un enfant, pas deux.

Mais, Nathan croit que Mary pensait offrir à sa fille Margaret la chance d'avoir une vie meilleure, dans l'Afrique du Sud de l'époque.

Sous l'apartheid, la vie devenait de plus en plus difficile pour les personnes d'ascendance mixte, comme la famille Francis.

Les classifications raciales régissaient tous les aspects de la vie quotidienne - où les gens peuvent vivre, quels transports publics ils peuvent utiliser et quelles écoles ou hôpitaux ils peuvent utiliser.

La ségrégation affectait aussi les transports

En conséquence, l'apartheid a souvent divisé des familles où les parents ou les frères et sœurs étaient classés comme de races différentes.

Alan Francis s'en souvient bien.

Il avait la peau foncée, les cheveux noirs bouclés, alors que sa sœur avait la peau claire et les cheveux bruns.

"À ce moment-là, je ne pourrais pas marcher sur la route avec ma sœur, je ne pourrais pas m'asseoir sur le même banc de parc ou aller au même cinéma, prendre le même autobus - rien", dit-il.

Ils ne pouvaient pas non plus gagner autant d'argent que les Blancs.

Ainsi, dans les années 1950, les parents d'Alan ont émigré au Royaume-Uni, et de nombreux membres de la famille Francis ont suivi.

Y compris, en 1956, Mary Francis et sa fille de sept ans Norma .

Mary a trouvé un emploi chez London Transport, où elle a rencontré un ingénieur avec qui elle s'est mariée.

La mère et la fille sont restées proches et ont vécu ensemble pendant la majeure partie de leur vie.

Mary et son mari dans un bus londonien (troisième rangée)

Mais, Norma savait-elle qu'elle avait une sœur jumelle en Afrique du Sud ?

Il semble qu'au cours des dernières années de sa vie, Margaret, la mère de Nathan, ait essayé à plusieurs reprises de contacter des membres de sa famille biologique, mais personne n'a répondu.

Et pourtant, certaines personnes étaient au courant de son existence.

Roy Francis, un autre cousin qui a émigré au Canada dans les années 1970, se souvient d'avoir rendu visite à un ami de la famille au Cap en 1985, qui lui a demandé "l'autre fille" de Mary.

Roy a été complètement bouleversé par la question.

"Pendant toutes ces années, personne dans le clan de la famille Francis n'a jamais parlé d'un autre enfant dans la vie de Mary", dit Roy.

"Je sentais que je ne devrais pas ouvrir une boîte de Pandore, alors j'ai décidé de n'en parler à personne."

Il se souvient cependant de cette étrange conversation, en 1992 ou 1993, lorsque sa cousine Nora, qui vivait également au Canada, a reçu une lettre d'une femme du Cap à la recherche de sa mère biologique, Mary Francis.

Elle a écrit qu'elle était atteinte d'un cancer du sein en phase terminale et qu'elle tenait à retrouver le contact de sa mère biologique.

Nora fut étonnée de constater que la date de naissance de cette femme était exactement la même que celle de Norma.

Mais lorsqu'elle a interrogé sa propre mère [qui était la sœur de Mary] à ce sujet, sa mère a rejeté la lettre, disant qu'elle venait d'une "femme folle".

Norma, le mari de sa mère Mary, George et Mary

Norma elle-même n'a jamais vraiment connu toute l'histoire, selon un ami proche de la famille, Crispin Belcher, qui s'est occupé d'elle quand elle souffrait de cancer.

Lors d'une visite à l'hôpital, Norma lui a confié qu'elle avait un jour décroché un appel dans l'appartement de sa mère et avait entendu une femme dire : "Je crois que tu es ma tante".

Norma a passé le téléphone à sa mère Mary, qui a écouté la personne, puis a dit : "Je ne veux plus que tu appelles", et a posé le téléphone.

C'est tout ce que Norma savait à ce sujet, dit Crispin.

Il est surpris que Mary ait réagi ainsi.

"Elle a toujours été une personne très joyeuse, mais en pensant à ce que je sais maintenant, c'était peut-être un peu comme une autre face qu'elle affichait", dit-il.

Alan Francis ne comprend pas non plus.

"C'était inhabituel parce que tante Mary était la personne la plus gentille, la plus conviviale, dit-il.

Norma et sa mère Mary avec la mère et la sœur de Crispin Belcher debout dans leur jardin à Croydon dans les années 1980.

Nathan commença à avoir pitié de sa mère lorsqu'il découvrit que ses tentatives pour contacter sa famille avaient été constamment repoussées.

Mais il était excité à l'idée de connaître les Francis, et la découverte inattendue de son héritage métis a été une agréable surprise.

"Cela a juste ajouté un peu plus de profondeur à mes origines, j'en étais vraiment très fier ", dit-il.

Il espérait trouver des parents de l'autre côté de la famille et décida de retrouver son grand-père maternel biologique, qui avait employé Mary Francis, et l'avait mise enceinte.

A ce stade, il savait qu'il s'appelait Dr Joshua.

Nora Francis, du côté canadien de la famille, se souvenait bien du médecin, et elle dit à Nathan qu'il était juif.

Elle le voyait à la cantine de l'hôpital Groote Schuur, où elle travaillait comme infirmière.

"Nous savions exactement qui il était", dit-elle à Nathan.

Hôpital Groote Schuur (GSH) Cape Town, Afrique du Sud en 1969

On pensait que le Dr Joshua avait émigré, mais Nathan ne put trouver aucune trace de lui pendant des années, malgré des lettres adressées à des hôpitaux du Royaume-Uni et du Canada.

Enfin, l'été dernier, la BBC a trouvé le nom du Dr Joshua sur une liste de passagers archivée.

Elle montrait qu'il s'était rendu en Angleterre à la fin des années 1950 avec sa femme et son fils, et indiquait leurs noms au complet.

Faisons le point. Qui est qui ?

Nathan, Bernadette et Shereen sont les enfants de Margaret Buirski et Derek Romburgh.

Margaret a été adoptée bébé.

Sa mère biologique était Mary Francis.

Mary Francis avait une autre fille, Norma, la jumelle de Margaret.

Norma a été élevée par Mary et a déménagé avec elle à Londres.

Le père biologique des jumeaux était un médecin, le Dr Joshua.

Nathan et ses frères et sœurs découvrirent plusieurs membres de la famille de leur mère, dont leurs cousins Alan, Roy et Nora Francis.

Nathan prit également contact entre temps aussi avec l'un des fils du Dr Joshua, leur grand-père.

C'est le demi-frère de Mary, la mère de Nathan, ce qui fait de lui le demi-oncle de Nathan.

Nathan contacta immédiatement le fils de Dr Joshua via Facebook, et ils parlèrent le soir même.

Même s'il ne savait rien de l'existence de Norma et Margaret, le fils du médecin n'a pas été entièrement surpris d'apprendre que son père aurait pu avoir des enfants illégitimes.

Son père était, selon ses propres mots, un "homme à femmes", dit Nathan.

Il parla à l'homme qu'il espérait être son demi-oncle, les deux apprenant beaucoup l'un de l'autres.

"Il lui a fallu beaucoup de temps pour qu'il comprenne que j'étais son neveu - je peux dire que quand il s'en est rendu compte, il fait un "Aha !"."

Il dit à Nathan que son père avait des liens étroits avec la communauté médicale juive du Cap et qu'il était donc très probable qu'il avait organisé l'adoption de Margaret, qui deviendra la mère de Nathan.

Toutefois, il a expliqué que le Dr Joshua n'était pas juif lui-même - il appartenait également à la communauté de Cape Coloured, dont les racines se trouvent à Sainte-Hélène.

Son fils dit à Nathan que les raisons pour lesquelles ses parents avaient quitté l'Afrique du Sud demeuraient un sujet assez délicat.

L'épouse du Dr Joshua était britannique - ils s'étaient rencontrés lorsqu'il avait terminé sa formation médicale en Angleterre.

Il l'a ramenée à Cape Town, où il s'est installé dans un bâtiment appartenant à la famille Francis, et a travaillé à l'hôpital Groote Schuur.

Un héritage royal

En tant que médecin non blanc, il était devenu de plus en plus frustré par les limites que lui imposait l'apartheid.

Il n'était pas autorisé à opérer sans la "supervision" d'un chirurgien blanc, et n'était censé traiter que des patients de la même catégorie raciale.

Pour le Dr Joshua et son épouse, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase lorsque leurs enfants n'ont plus été autorisés à fréquenter leur école "blanche".

C'est alors que la famille a décidé de quitter le pays.

Le médecin a poursuivi sa carrière à l'étranger, mais il ne s'est jamais remis de la façon dont l'apartheid avait affecté sa vie, a dit son fils à Nathan - et son passé était quelque chose dont il ne parlait pas.

Réunir les familles de la communauté de Cape Coloured

"La communauté de Cape Coloured n'était pas très fière de son héritage - en fait, c'était mal vu parce que c'était honteux d'être d'origine mixte ", dit Jolene Joshua (il n'a aucun lien avec la famille dans le récit) qui aide les gens à retrouver leurs ancêtres grâce à son organisation, Find Your Roots.

"La honte attachée au fait d'être métissé avait plusieurs raisons", explique-t-elle.

L'identité colorée était assimilée à "l'immoralité, la promiscuité sexuelle, l'illégitimité, l'impureté, la propension à la criminalité, le gangstérisme, l'abus de drogues et d'alcool".

Ensuite, il y avait l'idée que les personnes de couleur étaient le produit d'un "métissage" - le métissage de personnes considérées comme appartenant à des groupes raciaux différents.

Jolene dit que beaucoup de gens qui lui demandent de l'aide n'ont aucune idée de leur origine raciale.

L'un de ses clients n'a pas pu retrouver l'acte de naissance de son défunt père au Royaume-Uni, et il s'est avéré qu'il n'était pas Britannique du tout.

Jolene connaît de nombreuses familles de couleur qui ont été séparées à cause de la ségrégation raciale et qui ne se sont plus jamais retrouvées.

"C'est triste de voir le nombre de personnes qui meurent avec des questions sans réponse ", dit-elle.

Un test ADN a maintenant confirmé que Nathan et le fils du Dr Joshua sont parents, et ils se sont depuis rencontrés pour dîner à Londres.

Nathan est heureux d'avoir fait le rapprochement.

"C'est la dernière pièce du puzzle, et il y a une certaine complétude", dit-il.

Malgré cela, apprendre qu'aucun de ses grands-parents n'était juif, alors qu'il a grandi en se prenant pour un juif, a été un choc.

Des jeunes filles, pilotes de l'air en Afrique du sud

"Je n'ai toujours pas compris comment cela affecte mon identité", dit-il.

"Etre juif est une part si fondamentale de moi du fait que j'aie été élevé en tant que tel."

N'ayant trouvé aucune trace de l'adoption de Margaret, Nathan ne peut pas être sûr qu'elle ait subi une conversion complète à la culture juive, mais lui continue de se considérer toujours juif.

"C'est culturel, pour moi", dit-il.

"C'est ce qu'on vous a appris sur vous-même dès votre plus jeune âge."

La sœur de Nathan, Bernadette, se demande si le fort attachement de sa mère à l'identité juive n'est pas dû à son statut précaire de Blanche sous le régime de l'apartheid.

Margaret ne s'est jamais intégrée, dit sa fille Bernadette

"Je soupçonne qu'étant donné les blessures qu'elle portait, elle se sentait toujours à isolée", dit-elle.

"Elle pourrait certainement passer pour une blanche, et elle l'a fait - mais peux-tu imaginer passer ta vie entière à marcher sur ce fil mince ?"

La grand-mère paternelle de Bernadette l'avait avertie, lorsqu'elle s'est montrée curieuse de savoir qui était la famille de sa mère, de "ne pas réveiller les fantômes".

Bernadette soupçonne que le fait que sa mère ne soit pas réellement "blanche" a dû être su des personnes adultes de la famille.

Son grand-père, qui épousait les vues politiques nationalistes de l'époque, ne s'entendait pas avec Margaret.

"Il n'avait pas de temps pour ma mère", dit-elle.

Néanmoins, les dés ont été jetés, et les enfants de Margaret ont grandi avec les avantages d'être considérés comme blancs sous l'apartheid - quelque chose dont Bernadette est profondément consciente.

Il avait fait sensation en jouant 'Othello' sous l'apartheid : l'acteur John Kani

"Même si mes parents étaient des gens de la classe ouvrière, l'énorme privilège que nous avions d'être blancs était stupéfiant ", dit-elle.

"Le fait que je sois allée à l'université avec les résultats les plus médiocres que j'avais mais que j'avais obtenu une bourse - c'est parce que j'étais blanche, pas pour une autre raison."

Bernadette s'est depuis longtemps remise du cancer qui a tout déclenché.

Et bien qu'ils aient découvert des antécédents familiaux de cancer dans la famille, l'enthousiasme de la découverte de nouveaux parents l'a emporté sur l'inquiétude qu'ils ressentaient à ce sujet.

Avec Alan Francis je me suis tout de suite senti en famille, dit Nathan.

Il a plus de sympathie pour sa mère, maintenant qu'il comprend une partie de ce qu'elle a vécu.

"Sa vie était injuste", dit-il.

"Norma et ses demi-frères et demi-sœurs ont eu beaucoup plus d'opportunités qu'elle, malgré qu'elle a été adoptée".

"Ça m'a fait me sentir plus aimable avec elle."