La reine de beauté sud-africaine Zozibini Tunzi a été couronnée Miss Univers 2019 dimanche soir.Elle a pris la tête du concours après avoir impressionné les juges et les fans lors des prestations avec des tenues différentes.Miss Puerto Rico, Madison Anderson et Miss Mexico, Sofía Aragón se sont classées deuxièmes.Pendant la période des questions, Mme Tunzi a déclaré que la chose la plus importante que les filles devraient apprendre était le leadership.

"C'est quelque chose qui fait défaut chez les jeunes filles et les femmes depuis très longtemps, non pas parce que nous ne voulons pas le faire, mais à cause de ce que la société a appelé les femmes à être. Je pense que nous sommes les êtres les plus puissants du monde", a-t-elle dit.

Zozibini Tunzi avait mené une campagne en ligne où elle exhortait les Sud-africains à écrire ce qu'elle décrivait comme des lettres d'amour aux femmes du pays.Elle a ensuite incorporé les lettres dans son costume national qui portait également les couleurs du drapeau sud-africain.