Le Rwanda lance une campagne de vaccination contre Ebola

Le Rwanda a lancé dimanche dans l'ouest du pays, à la frontière avec la République démocratique du Congo (RDC), sa première campagne de vaccination contre l'épidémie d'Ebola.

C'est le vaccin produit par la société ''Johnson et Johnson'' qui sera administré à 200 000 personnes sur une période de douze mois dans les districts de Rubavu et de Rusizi, au nord et sud du lac Kivu.

Ce vaccin expérimental a été utilisé pour la première fois à la mi-novembre à Goma, en RDC, de l'autre côté de la frontière.

Les personnes travaillant dans le secteur de la santé, de l'immigration aux postes-frontières, les policiers, ainsi que les hommes et femmes d'affaires amenés à traverser fréquemment la frontière, seront vaccinés en priorité.

Mais tous les habitants des deux districts concernés peuvent demander à être vaccinés s'ils le souhaitent.

Selon la ministre rwandaise de la Santé, Diane Gashumba tous les pays situés dans les zones à risque, se sont vus conseillés par le groupe stratégique consultatif d'experts de l'OMS d'utiliser le vaccin pour protéger ceux qui ont de fortes probabilités d'entrer en contact avec des gens vivant dans des zones où le virus Ebola est actif.

Contrairement à ses voisins congolais et ougandais, le Rwanda n'a jamais connu la moindre victime du virus Ebola sur son sol.

Mais l'apparition de l'épidémie à Goma, la capitale provinciale du Nord-Kivu en RDC, où au moins deux cas de la fièvre hémorragique avaient été enregistrés en juillet-août, avait suscité une forte inquiétude au Rwanda.

Le pays avait temporairement fermé ses frontières avec la RDC avant de les réouvrir et d'y établir des contrôles sanitaires stricts.