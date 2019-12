Copyright de l’image Getty Images Image caption Juice Wrld, de son vrai nom Jarad Anthony Higgins, était considéré comme une étoile montante du rap.

Juice Wrld, un rappeur américain devenu célèbre sur les plateformes de streaming musical, est mort à l'âge de 21 ans.

TMZ, le site d'information des célébrités, a déclaré qu'il était décédé après avoir été victime d'une attaque à l'aéroport Midway de Chicago, dimanche matin.

Le bureau du médecin légiste du comté de Cook a affirmé que la cause était inconnue.

Juice Wrld, de son vrai nom Jarad Anthony Higgins, était surtout connu pour son tube viral Lucid Dreams en 2018. La santé mentale, la mortalité et la consommation de drogues étaient des thèmes courants dans sa musique.

La police de Chicago a déclaré à la BBC qu'un homme de 21 ans avait été conduit d'urgence à l'hôpital vers 2 heures locales (8 heures GMT), où il avait été déclaré mort.Lire aussi:

Ronaldinho, rappeur contre la corruption

Un rappeur anti-Kabila porté disparu

Anthony Guglielmi, porte-parole de la police, a déclaré au Chicago Sun Times qu'il n'y avait "aucun signe d'acte criminel" et qu'il n'était pas clair si sa mort était liée à une affaire de drogue.

Qui était Juice Wrld ?

Né à Chicago, dans l'Illinois, en 1998, Juice Wrld a commencé le rap à l'école secondaire, utilisant la plateforme de streaming musical en ligne SoundCloud pour télécharger et promouvoir sa musique.

En 2017, il sort son premier single EP, 999, sur la plate-forme en 2017, ce qui lui vaut l'attention d'autres artistes de Chicago comme G Herbo et Lil Bibby.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Juice Wrld est devenu célèbre en 2018, lorsque le single à succès Lucid Dreams s'est classé deuxième dans les charts.

Le rappeur est devenu célèbre en 2018, lorsque les tubes All Girls Are the Same et Lucid Dreams, qui ont terminé à la deuxième place du palmarès Billboard Hot 100, ont attiré l'attention des fans de musique et des maisons de disques.

D'autres succès ont suivi la sortie du premier album studio, Goodbye & Good Riddance, en 2018, qui a fait de lui l'une des étoiles montantes du rap américain.

Au début de l'année 2018, il a signé pour Interscope Records, décrochant un contrat de plus de 3 millions $. Il s'est classé en tête du palmarès Billboard cette année avec son deuxième album Death Race for Love.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Juice Wrld a fêté ses 21 ans la semaine dernière.

Dans l'une de ses chansons, Juice Wrld a raconté la courte vie des artistes en déduisant que "toutes les légendes semblent s'éteindre".

Son titre, Legends, était dédiée à deux défunts rappeurs : XXXTentacion, 20 ans, et Lil Peep, 21 ans, décédés respectivement en 2018 et 2017.

Juice Wrld avait fêté ses 21 ans la semaine dernière. Dans un tweet, il a indiqué que c'était "l'un de ses meilleurs" anniversaires à ce jour.

Sa musique a été décrite comme du rap "emo", un genre qui puise ses influences dans le hip hop et le rock alternatif.

Dans une entrevue accordée en 2018 au New York Times, Juice Wrld a évoqué de sa consommation de cannabis et de Xanax, un médicament contre l'anxiété.

"Je fume de l'herbe, et de temps en temps, je me trompe et je fais des erreurs de jugement", a-t-il déclaré au journal.

Qui a rendu hommageà Juice Wrld ?

L'auteure-compositeure-interprète britannique Ellie Goulding, qui a collaboré avec Juice Wrld sur son single Hate Me en 2019, décrit le rappeur comme " une âme si douce " qui avait " beaucoup de chemin à faire ".

"Wow, je n'arrive pas à le croire. Déchirez le monde du jus de mon frère," a tweeté Lil Yachty, un autre rappeur.

Le rappeur américain Lil Nas X s'est " triste de voir à quel point cela arrive souvent ces derniers temps à de jeunes artistes talentueux ".

L'artiste hip-hop HaHa Davis a écrit sur Twitter : "Cœur brisé @JuiceWorldddJe t'aime mon frère."