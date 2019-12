Copyright de l’image PLAN International Image caption Les filles de Kibera disent qu'elles sont quotidiennement victimes de harcèlement de rue.

Les jeunes femmes et les jeunes filles de Kibera, l'un des plus grands bidonvilles d'Afrique, écrivent leurs expériences de harcèlement sexuel dans les rues sur les routes et font du porte-à-porte pour souligner la nature dommageable du harcèlement sexuel.

Zubeida Yusuf a vécu toute sa vie à Kibera, dans la capitale du Kenya, Nairobi, et aussi loin qu'elle se souvienne, le harcèlement sexuel dans les rues fait partie de sa vie.

"Les hommes diront des choses comme : Tu es très grosse. Ta mère est bouchère ? Dieu a-t-il utilisé son dernier morceau d'argile sur toi parce que tu as de gros seins et un gros derrière".

"C'est beaucoup pour nous quand nous marchons ici (dans la rue)", dit la jeune femme de 22 ans.

Mais avec le temps, Mme Yusuf a appris à se défendre et elle aide d'autres femmes de Kibera à faire entendre leur voix dans des situations où certaines femmes disent se sentir impuissantes.

Dans le cadre d'une campagne intitulée "Chalk Back", Mme Yusuf et d'autres filles et femmes écrivent à la craie et au feutre leurs expériences de harcèlement sexuel dans les rues.

Ils espèrent que la campagne suscitera des conversations sur la nature dommageable du harcèlement sexuel dans la rue.

"Aujourd'hui, quand les hommes m'insultent, je m'arrête et je leur demande en face pourquoi ils m'insultent. Cependant, pour les filles mineures, il peut être plus difficile de se défendre", dit-elle.

"C'est pourquoi de telles campagnes sont importantes. Nous sommes plus nombreux à devoir repousser et dire aux gens qu'il n'est pas acceptable de parler ainsi aux femmes".

Des messages chocs

Image caption L'impact du harcèlement de rue, selon certaines filles, peut être bouleversant sur le plan émotionnel.

"Respectez mon corps", c'est le contenu d'un message sur la route.

D'autres, écrites en swahili, révèlent des messages plus troublants.

"Chura hii" (argot pour prostituée, qui signifie aussi grenouille en swahili).

Caroline Mwikali, âgée de 20 ans et résidente de Kibera, avoue que certaines des insultes utilisées contre elles ont été plus difficiles à supporter que ce que les auteurs ne le pensent.

"Vous ne pouvez pas marcher dans ces rues sans qu'un homme ne vous dise quelque chose de méchant. Parfois, on nous compare même à des animaux".

"Ça affecte l'estime de soi. Quand je m'assois seul, je me demande : "Suis-je vraiment aussi nulle ou aussi laide que cette personne l'a dit ?"

Mais ce n'est pas seulement le facteur émotionnel du harcèlement de rue qui pose problème.

Copyright de l’image Photo/Plan International Image caption Les femmes disent que le harcèlement de rue endémique les fait se sentir en danger.

Selon l'ONU, l'absence de données et de politiques nationales concluantes et comparatives sur le harcèlement de rue dans les pays est l'un des nombreux défis à relever pour combattre ce problème et assurer la sécurité des filles et des femmes dans les espaces publics.

Une enquête de Plan International 2019 sur le harcèlement de rue dans cinq villes a révélé que moins d'une femme et d'une fille sur dix interrogées ont fait part de leur expérience aux autorités.

En effet, les femmes ne savaient pas exactement ce que les autorités pouvaient faire et si le harcèlement de rue pouvait être qualifié de crime "grave".

Les experts s'accordent à dire que le harcèlement de rue continue de réduire l'épanouissement des femmes et leur présence dans les espaces publics au plan social et économique.

Souvent, les femmes sont forcées de modifier leur comportement pour s'intégrer.

"Il y a certains endroits et situations que j'évite. Quand je vois un grand groupe d'hommes rassemblés quelque part, je ne passerai pas par-là", témoigne Mme Mwikali.

"Il y a aussi des endroits, surtout le soir, où on ne m'y trouvera jamais. Des femmes ont été violées dans certaines de ces zones".

Copyright de l’image PLAN International Image caption Certains hommes ont aussi ramassé la craie

Alors que le monde continue de marquer des jours d'activisme contre la violence sexiste, les femmes du monde entier marchent pour exiger plus d'action et de justice lorsqu'il s'agit de tels crimes.

Alors que Mme Mwikali et d'autres femmes continuent à écrire dans la rue, certains hommes se rassemblent. Elles avouent que les révélations des femmes sur l'impact du harcèlement de rue leur ont ouvert les yeux.

"Notre mentalité depuis longtemps est que nous avons des droits en tant que femmes. On pense que si on parle à une fille, elle doit répondre. Nous ne savions pas que ce n'était pas bien jusqu'à récemment. Nous apprenons lentement", dit Wilson Maina, 25 ans.

"Je pense qu'on sait mieux maintenant. Nous avons été éclairés sur les questions relatives à la violence sexuelle et sexiste et sur la manière de la traiter", ajoute Jairus Omulando, 26 ans.

