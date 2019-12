La BBC rend hommage à Alex Duval Smith

Image caption Alex Duval Smith est décédée dimanche d'un cancer à l'âge de 55 ans.

La journaliste de la BBC Alex Duval Smith est décédée dimanche d'un cancer à l'âge de 55 ans.

Solomon Mugera, rédacteur en chef de BBC World Service Africa, a déclaré que ses collègues qui ont travaillé en étroite collaboration avec Alex "peuvent témoigner de son courage en tant que journaliste, de sa nature chaleureuse et de son sens de l'humour"."C'est une perte terrible et elle nous manquera à tous", indique M. Mugera.

Alex Duval Smith a travaillé pendant un an au sein du bureau de Dakar.

Son enthousiasme et son professionnalisme ont marqué ses collègues qui lui rendent hommage.

Pour Claude Foly, responsable du planning, Alex Duval était une journaliste aussi talentueuse que joyeuse.

"Elle avait sa façon à elle de raconter l'Afrique du Mali au Sénégal en passant par la Côte d'Ivoire ou le Liberia. Honnête et franche dans ses relations, elle avait beaucoup contribué à souder nos différentes équipes radio, télé et digital, dans des moments de crise et de combat syndical", témoigne M. Foly.

Maxime Le Hégarat, vidéo-journaliste, qui a travaillé en binôme avec Alex, salue son professionnalisme et son humilité:

"L'humilité, la simplicité et la gentillesse sont les qualités qui m'ont le plus impressionné chez Alex. Elle avait un profond respect et beaucoup d'empathie pour les gens qu'ils lui racontaient leur histoire".

"C'était une amoureuse de l'Afrique et une super journaliste, qui était toujours disponible et de bons conseils pour ses collègues", déclare-t-il.

Lalla Sy, journaliste à la BBC, estime qu'Alex aimait sincèrement l'Afrique et les Africains.

"J'ai rarement vu une femme aussi humaine et ouverte d'esprit en plus d'être agréable et très accessible. Repose en paix Pindru", indique-t-elle,

"Combative, rigolote et extrêmement humaine, tu as toujours apporté la joie autour de toi. Ta bonne humeur contagieuse va nous manquer", déclare Franck Noudofinin, un de ses collègues.

Alexandrine Holognon soutient qu'Alex croyait en l'unité et en la cohésion. "Une belle âme"!

Selon Ferdinand Gogoua, journaliste à la BBC, elle était une vraie professionnelle passionnée du travail bien fait et très courageuse.

"Que son âme repose en paix. Elle a non seulement lutté contre la maladie mais elle nous a également soutenu dans notre lutte syndicale. On se rappelle encore le dernier mouvement de brassards rouges auquel elle a participé depuis son lit d'hôpital. Merci Alex pour tout" ajoute-t-il