Pour les pays africains, la question n'est pas de savoir comment réduire les émissions de carbone, mais comment faire face aux effets dévastateurs du changement climatique.

L'Afrique représente moins de 4% du total mondial des émissions de carbone, mais le continent est le plus vulnérable en termes d'impact du changement climatique, selon l'ONU.

Alors que la plupart des pays du monde s'efforcent à réduire considérablement leur empreinte carbone, en Afrique, le débat est différent.

Il s'agit plutôt de trouver des moyens de faire face au nombre croissant de catastrophes liées au climat et de parvenir à un développement économique avec un minimum d'émissions de carbone.

Ces deux objectifs nécessitent des fonds énormes que les pays africains ne peuvent se permettre.

Avant la réunion des Nations Unies sur le climat qui se tient actuellement à Madrid (COP25), les scientifiques avaient averti que le monde devait réduire les émissions de carbone - cinq fois plus que ce qui avait été promis - si nous voulions éviter un changement climatique aux effets dévastateurs.

Bien que ce programme s'avère difficile à mettre en œuvre, les différents blocs de négociation présents au sommet de l'ONU ont leurs propres priorités en fonction de leur situation.

Les priorités de l'Afrique

Une étude de l'ONU a estimé que l'Afrique subsaharienne aurait à elle seule besoin d'un financement d'environ 50 milliards de dollars US par an pour l'adaptation au changement climatique d'ici 2050.

"L'Afrique a besoin de recevoir des moyens de mise en œuvre", a déclaré Tosi Mpanu Mpanu Mpanu, négociateur en chef du Groupe Afrique, lors d'une conférence de presse de la COP25 à Madrid.

"Nous avons besoin de ressources financières, de transfert de technologie et de renforcement des capacités. Et ce ne sont pas des demandes scandaleuses."

Ses propos ont été tenus au moment où de nombreux pays africains pauvres - 33 figurent parmi les 47 pays les moins avancés - s'inquiétaient du fait qu'ils n'avaient pas reçu le financement promis par les pays riches et que tout ce qui était mis à leur disposition par les organismes internationaux était très difficiles d'accès...

De jeunes militants sur le continent ont appelé à une action plus audacieuse pour faire face au changement climatique.

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) - un organisme représentant 36 des pays les plus développés du monde - a toutefois déclaré l'année dernière que le financement public du climat des pays développés aux pays en développement était passé de 37,9 milliards $ en 2013 à 54,5 milliards $ en 2017.

La mauvaise gouvernance et la corruption dans certains pays pauvres ont été citées comme une des raisons de l'utilisation inefficace des fonds climatiques.

L'Afrique déjà touchée par le changement climatique

La nécessité pour l'Afrique de s'adapter aux phénomènes météorologiques extrêmes, dont beaucoup sont liés aux impacts du changement climatique, devient de plus en plus urgente, selon les experts.

Ils citent des exemples récents de cyclones, d'inondations et de graves sécheresses.

"La santé, les moyens d'existence et la sécurité alimentaire des populations africaines ont été affectés par le changement climatique", a déclaré le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, l'organe des Nations Unies sur la science du climat, dans son cinquième rapport d'évaluation, il y a cinq ans environ.

D'importantes inondations ont frappé la région de l'Afrique de l'Est, forçant des milliers de personnes à quitter leur foyer.

Le rapport indique que la production de blé et de maïs dans certaines parties de l'Afrique a déjà été affectée par le changement climatique, de même que la productivité des pêcheries des Grands Lacs et du lac Kariba sur la frontière Zambie-Zimbabwe et des arbres fruitiers dans le Sahel.

Plus d'une demi-décennie depuis la publication du rapport, les climatologues affirment que les effets se sont intensifiés et sont devenus plus fréquents.

"Aucun continent ne sera frappé aussi durement par les effets du changement climatique que l'Afrique ", a déclaré le Programme des Nations Unies pour l'environnement dans un rapport.

"Compte tenu de sa position géographique, le continent sera particulièrement vulnérable en raison de sa capacité d'adaptation considérablement limitée et exacerbée par la pauvreté généralisée ", a-t-il déclaré.

Tosi Mpanu Mpanu, ambassadeur congolais est l'invité de BBC matin

Les négociateurs africains à la CdP25 ont fait pression pour que les fonds s'adaptent à l'impact du changement climatique tout en exigeant que les principaux émetteurs de carbone réduisent considérablement leurs émissions pour prévenir un réchauffement dangereux.

"Nous, du bloc des pays les moins avancés, étions très optimistes quant au financement de l'adaptation lors de cette réunion ", a déclaré Sonam Wangdi, du Bhoutan, qui dirige le bloc des PMA qui compte 33 pays africains comme membres.

"Mais tous nos pays membres, y compris ceux d'Afrique, sont très déçus parce que nous ne voyons rien de concret", a déclaré M. Wangdi.

Les négociateurs du monde en développement ont déclaré que l'adaptation au changement climatique et son financement n'étaient pas encore suffisamment élevés à l'ordre du jour principal.

Les militants en Afrique ont fait pression pour obtenir un financement afin d'atténuer l'impact du changement climatique.

Une analyse de l'OCDE a montré que sur l'ensemble du financement climatique mobilisé par les pays riches, moins de 20% ont été consacrés à des projets d'adaptation en 2017.

Une autre étude de l'Institut international pour l'environnement et le développement, basé à Londres, estime que moins de 10 % des 17 milliards de dollars de financement international pour le climat ont été engagés pour des activités au niveau local entre 2013 et 2016.

La part des pays les moins avancés serait encore plus faible, certains experts du financement de la lutte contre le changement climatique estimant ce chiffre à environ 5 %.

"La principale raison pour laquelle l'Afrique n'obtient pas de financement adéquat pour l'adaptation au changement climatique est que la plupart des organisations internationales de financement ne voient pas la possibilité d'un financement bancaire car il n'y a pas de profit à court terme", a déclaré Colin McQuistan, responsable de la résistance au changement climatique à Practical Action, une ONG aidant plusieurs pays africains dans l'adaptation au changement climatique.

"L'Afrique est encore en grande partie une économie agricole et il s'agit principalement de petits agriculteurs... ce qui signifie que les organismes internationaux de financement de la lutte contre le changement climatique devront traiter avec ces agriculteurs individuellement, ce qui entraînera des coûts administratifs énormes", a ajouté M. McQuistan.

Perte et dommages

Il s'agit là d'une autre question litigieuse qui suscite la controverse dans les pays développés et les pays en développement, et l'Afrique est très impliquée.

Le Mécanisme international de Varsovie, un forum spécial créé il y a six ans pour traiter de l'idée des pertes et des dommages, est en cours de révision à la CdP25 et les pays en développement veulent qu'il soit correctement financé dans le cadre des Nations Unies sur le climat.

La sécheresse prolongée menace la sécurité alimentaire dans plusieurs pays africains

Certains experts considèrent que la "perte" s'applique à la destruction complète des vies humaines, de l'habitat et des espèces.

Le terme "dommage" fait référence à quelque chose qui peut être réparé, comme des routes ou des bâtiments.

Toutefois, les pays développés n'ont pas encore reconnu le concept de compensation des pays touchés dans le monde en développement.

Les négociateurs africains sont activement impliqués dans cette négociation, mais l'un d'eux a déclaré qu'il n'y avait pas eu de progrès sur ce front non plus.

"Tout comme pour le financement de l'adaptation, nous pensions pouvoir créer un mécanisme solide pour les pertes et les dommages, mais cela ne s'est pas encore produit ", a déclaré le négociateur qui a voulu rester anonyme.

"Si nous ne recevons pas d'argent, non seulement nous ne parviendrons pas à nous adapter aux impacts climatiques, mais nous n'aurons pas d'autre choix que de poursuivre un développement économique à forte intensité de carbone, comme la combustion de combustibles fossiles ", a déclaré le négociateur africain.

La réunion de Madrid est à mi-parcours et la semaine dernière s'est largement concentrée sur les sessions techniques.

Avec l'arrivée des ministres cette semaine, tous les regards sont maintenant tournés vers eux.