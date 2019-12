Les vols reprennent à l'aéroport de Mitiga en Libye

Copyright de l’image Getty Images Image caption (Illustration: Aéroport de Mitiga pendant les travaux, avant la réouverture)

Les vols ont repris jeudi à Mitiga, seul aéroport opérationnel de la capitale libyenne Tripoli.

L'aéroport a été fermé pendant plus de trois mois à cause d'attaques répétées attribuées aux forces du maréchal Khalifa Haftar

Deux vols des compagnies aériennes nationales Afriqiyah Airways et Libyan Airlines respectivement vers Istanbul et Tunis étaient prévus, d'après le directeur de l'aéroport Khaled al-Tabib. Il a ajouté que tous les vols vont être rétablis progressivement.

D'autres compagnies libyennes ont annoncé la reprise prochaine de leurs vols.

Depuis le 4 avril date de début d'une offensive des forces du maréchal Haftar, homme fort de l'est libyen, pour prendre le contrôle de Tripoli, l'aéroport a été à plusieurs reprises la cible de frappes aériennes et de tirs de roquettes.

Lire aussi:

Les forces pro-Haftar accusent le gouvernement d'union nationale (GNA), reconnu par l'ONU et basé à Tripoli, d'utiliser une partie de l'aéroport à des fins militaires, ce que dément le gouvernement.

Après la dernière attaque de septembre Mitiga a été fermé et les vols transférés à Misrata, à 200 km plus à l'est.

La réouverture de l'aéroport est une aubaine pour les voyageurs dans la capitale libyenne où vit plus d'un tiers de la population du pays.

Mitiga devait rouvrir en octobre mais des travaux de maintenance de la piste, endommagée par les tirs, et l'agrandissement des bâtiments, trop étroits pour accueillir un grand nombre de passagers, ont retardé la reprise des vols, selon M. Tabib.

Cet aéroport était à l'origine une base militaire avant d'être ouvert au trafic civil pour remplacer l'aéroport international de Tripoli, gravement endommagé en 2014 lors de violences.