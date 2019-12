Noël dans un foyer chrétien-musulman

Copyright de l’image Clair MacDougall

Le Burkina Faso à majorité musulmane a été frappé par une vague de violence de la part des militants islamistes au cours des dernières années. La veille de Noël, plus de 30 personnes, pour la plupart des femmes, ont été tuées lors d'une attaque djihadiste présumée.

Mais derrière des titres aussi sombres se cache un tableau plus complexe.

Le pays a une histoire de tolérance religieuse, et il n'est pas rare de voir des familles composées à la fois de musulmans et de chrétiens, qui représentent environ 23% de la population.

Le journaliste Clair MacDougall a rendu visite à une de ces familles dans la capitale, Ouagadougou.

Iris Osnia Ouattara, cinq ans, est élevée par ses parents au Burkina Faso dans la tradition catholique de son père, Denis Ouattara, et dans la tradition musulmane de sa mère, Afoussatou Sanou.

Elle célèbre Noël mais aussi la fête islamique de l'Aïd.

Copyright de l'image Clair MacDougall

Chez nous, à Ouagadougou, une des photos qui est fièrement exposée est celle d'Iris rencontrant le Père Noël quand elle était bébé.

La photo a été prise en 2015 lors d'une fête de bureau à la cimenterie où Denis travaille.

Pendant qu'il transmet à Iris le sens de l'identité chrétienne, Afoussatou lui enseigne l'Islam.

"Elle m'accompagne à la mosquée et le dimanche, elle va à l'église avec lui ", dit Afoussatou.

Copyright de l’image Clair MacDougall

Afoussatou prie cinq fois par jour à la maison, mais le vendredi, elle va à la mosquée avec Iris.

Sa fille se lève aussi souvent avec elle avant le lever du soleil pour faire la première prière de la journée.

"L'Islam est une religion qui promeut la tolérance et l'acceptation des autres dans leur façon de voir les choses", dit-elle.

Copyright de l’image Clair MacDougall

Grâce à un simple abécédaire islamique, Iris apprend à faire des ablutions et à prier.

Parmi les autres livres de la maison, il y a un livre de psaumes chrétien bien conçu.

Copyright de l’image Clair MacDougall

Denis et Afoussatou vivent ensemble depuis leur rencontre il y a six ans à Toussiana, une ville rurale située à 55 km de la deuxième ville du Burkina Faso, Bobo Dioulasso.

Ils prévoient de se marier l'année prochaine lors d'une cérémonie qui honorera leurs deux traditions religieuses.

Denis est ouvert à la conversion temporaire, ce que, selon le couple, certains hommes chrétiens font pour la cérémonie islamique afin d'apaiser les proches de la mariée avant de se convertir à nouveau.

Copyright de l’image Clair MacDougall

"Quand nous avons décidé de nous marier, nous avons rencontré une certaine opposition", dit Denis, dont le père était au départ hésitant.

"Au début, c'était très compliqué. Mon père n'a pas de problème, contrairement à ma mère", dit Afoussatou.

"Si l'homme est chrétien et la femme musulmane, en général, ce sont les parents de la femme qui refusent", explique-t-elle.

Elle essaie toujours de persuader sa mère d'approuver la relation.

Copyright de l’image Clair MacDougall

De nombreuses familles burkinabé sont un mélange de chrétiens, de musulmans et d'animistes et les chrétiens et les musulmans sont souvent accueillis dans les lieux de culte les uns des autres.

Le pays a été historiquement considéré comme un exemple de tolérance religieuse.

Afoussatou a beaucoup d'amis chrétiens et même si elle n'ira pas à l'église le jour de Noël, elle fêtera avec la famille de son partenaire.

Elle déclare qu'elle célèbre "toutes les fêtes" : Ramadan, Aïd al-Adha, Noël".

Copyright de l’image Clair MacDougal

Le jour de Noël, la cathédrale catholique de l'Immaculée Conception sera pleine de fidèles.

On s'attend à ce que la police armée soit à l'extérieur de cette église et d'autres.

Des militants islamistes ont pris pour cible des chrétiens, ainsi que des musulmans, lors de récentes attaques.

À l'approche de Noël, les dirigeants des églises ont averti les fidèles d'être vigilants, de ne pas porter de gros sacs, de signaler tout ce qui est inhabituel et de respecter les forces de sécurité.

Copyright de l’image Clair MacDougall

Près de la cathédrale, les gens qui ont envie de décorer leur maison peuvent acheter un sapin de Noël en plastique saupoudré de fausse neige.

Copyright de l’image Clair MacDougall

Le jour de Noël, Denis emmènera Iris à la paroisse King Christ de Pissy à Ouagadougou, avant que toute la famille, y compris Afoussatou, ne se retrouve chez l'oncle de Denis.

"Ma religion m'apprend à aimer et à accepter les autres ", dit Denis.

"C'est seulement Dieu qui peut juger", ajoute-t-il.

Copyright de l’image Clair MacDougall

Les parents d'Iris la laisseront décider de la religion qu'elle veut suivre quand elle sera plus âgée.

Mais pour l'instant, on peut la voir à l'église et à la mosquée.

Denis et Afoussatou seront heureux de son choix.

"L'amour est plus élevé que n'importe quelle religion", dit Denis, qui croit que toutes les religions contiennent une vérité universelle.

Copyright de l’image Clair MacDougall

Textes et photographies de Clair MacDougall