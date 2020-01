"Les hommes n'aiment pas que j'aide les femmes à s'informer"

Copyright de l’image BBC3 Image caption Écoutez, mes sœurs !

Qu'elle soit dans un club ou en train d'acheter des tampons, Dami Oloniskin, 29 ans, n'est jamais loin de quelqu'un qui veut lui demander conseil pour refaire sa vie amoureuse.

"Je dis juste: 'écoute, je ne suis pas en service en ce moment'", dit en riant la bloggeuse, connue de ses fans sous le nom d'Oloni.

"Hier, je suis allé à la pharmacie, et j'ai vite fait de faire une toilette et cette fille m'a dit : "Vous êtes Oloni ?"

Lire aussi :

Oloni est une influenceuse, avec plus de 200 000 abonnés sur Instagram et Twitter (CLAP BAQ QUEEN @Oloni), un podcast (@LaidBarePodcast) et maintenant une série télévisée.

Ses réponses brutalement franches aux questions de ses fans sur le sexe et les relations et ses fils Twitter désormais célèbres, où elle demande à ses followers de partager leurs plus juteuses histoires de sexe.

"Envoie-moi un message direct (DM) racontant une aventure sexuelle avec un de tes abonnés" fait partie des messages qui ont fait d'elle à la fois une voix et une ressource pour une génération de jeunes femmes.

Mais cette démarche n'agrée pas tout le monde.

Le pire cauchemar d'un petit ami ?

Image caption Oloni est un grand fan des réponses franches

"Beaucoup de gars sont intimidés par le fait que j'ai accès aux femmes", me dit-elle.

"Je pense qu'ils n'aiment pas le fait que je les aide à devenir plus sages, et à prendre de meilleures décisions, sexuellement et romantiquement aussi," dit-elle.

Oloniskin a commencé son blog sur le sexe et les relations, Simply Oloni, en 2008 quand elle n'était qu'une adolescente.

À l'époque, elle a écrit sur sa vie amoureuse et celle de ses amis, en explorant des sujets sur lesquels il n'était pas toujours facile d'être ouvert quand on vient d'un milieu nigérian et chrétien.

"J'ai toujours aimé parler de la sexualité et j'ai voulu éduquer les femmes, parce que j'avais l'impression que ce n'était pas un sujet qui était abordé, surtout dans ma communauté", me dit-elle.

Lire aussi :

"Les gens supposent que, parce que vous êtes sexuellement libérée, vous êtes une star du porno, et cela ne veut pas dire cela. Ça veut juste dire que tu es très bien éduquée, que tu es positive sexuellement et que tu veux informer les autres femmes autour de toi," explique-t-elle.

Plus de dix ans plus tard, l'influenceur reçoit aujourd'hui une centaine de demandes de conseils par jour (appelés "dilemmes") sur des thèmes réguliers, comme les problèmes d'orgasme, discutant en exclusivité et gérant une relation avec une personne d'une culture différente de la vôtre.

Elle répond sur Instagram, via son blog et offre même des consultations téléphoniques payantes aux personnes qui veulent approfondir leurs dilemmes amoureux.

Blogger, grammer, tweeter... et maintenant la télé

Image caption Oloni donne des conseils de rencontre à l'ami de Yazmine, Tyler (à gauche), dans son émission de télévision My Mate's A Bad Date (Mon pote est un mauvais rencard)

Dans sa nouvelle série télévisée de la BBC Three, intitulée "My Mate's a Bad Date", elle sert de mentor à des célibataires ineptes (qui ont été nommés par un ami) et les conseille au téléphone à mi-chemin de leur rendez-vous.

Quand Oloni me raconte certains des dilemmes qu'elle reçoit, je ne suis plus surpris qu'elle ne soit pas toujours populaire auprès des hommes dont les copines la suivent en ligne.

Une histoire qui l'a choquée est celle d'une femme qui a appelé après avoir attrapé une infection sexuellement transmissible (ITS).

Elle a demandé à son partenaire de lui en parler et il lui a répondu : "Oh, tu l'as probablement attrapée sur un siège de toilette", se souvient-elle.

Lire aussi :

Je lui ai dit : "non, tu ne l'as pas fait, c'est un menteur".

Oloni voit ce genre d'histoire comme un témoignage du fait que nous ne parlons pas encore assez de sexe.

L'une des raisons pour lesquelles elle a lancé son blog à l'origine, dit-elle, était d'ouvrir des discussions sur des sujets comme les IST et le plaisir féminin.

J'ai l'impression qu'à cause de cela, beaucoup de femmes, surtout dans ma communauté, ont cette conversation et quand elles me voient par hasard, elles se disent : "Oh mon Dieu, sans toi, je n'aurais pas le courage de dire ceci ou cela à mon petit ami" - alors je suis heureuse de voir qu'il y a un changement.

Comment cette fille chrétienne du Nigeria est-elle devenue un coach en éducation sexuelle?

Image caption "La coercition n'est pas un consentement", dit Oloni, qui n'a pas peur de remettre en question la perception qu'ont les jeunes hommes et femmes de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas.

La jeune femme de 29 ans est peut-être la grande sœur de milliers de femmes maintenant, mais elle dit que l'éducation sexuelle dispensée dans son école chrétienne l'a laissée totalement démunie.

Je la compare toujours à la célèbre phrase du film Mean Girls, où l'entraîneur dit : "si tu as des rapports sexuels, tu vas mourir", explique-t-elle.

"Je me souviens juste d'avoir été assise là, genre 'alors, en gros, ne le fais pas ?' Et puis ils nous ont donné des préservatifs et nous ont dit de partir," raconte-t-elle.

Lire aussi :

Reconnaissant l'impact de ce type d'approche de l'éducation sexuelle, la bloggeuse a donné ses propres ateliers dans les écoles secondaires, où le consentement est au premier plan.

Oloni déclare que les leçons sur le consentement doivent s'étendre au-delà du sexe lui-même :

"comme dans les clubs, par exemple, quand tu passes devant quelqu'un et que le gars te prend par la taille ou s'il veut danser avec toi mais qu'il ne s'attend pas à un non comme réponse, toutes ces choses se passent sous le consentement et ce sont des conversations que nous n'avons jamais vraiment eues à l'école."

'Le consentement est sexy'

Image caption Parler du consentement peut être sexy - demandez à votre partenaire : "Est-ce que ça vous plaît ? Aimez-vous cela ?

La bloggeuse se souvient d'une séance où elle a présenté aux élèves divers scénarios et où ils ont montré à mains levées s'ils pensaient qu'il y avait consentement ou non.

Un groupe de filles disait : "uui, il y a eu consentement" et l'autre groupe disait : "non, il n'y a pas eu de consentement parce qu'il l'a fait changer d'avis", dit-elle.

Lire aussi :

"Donc ils ont compris que la coercition n'est pas un consentement," ajoute-t-elle.

C'est quelque chose qu'elle dit ne pas avoir réalisé à un âge équivalent : "j'aurais probablement dit 'oui, elle a donné son consentement parce qu'elle a dit oui'", admet-elle.

Media playback is unsupported on your device Des agents humanitaires sont accusés d'abus sexuels sur des femmes syriennes.

Heureux pour toujours?

Quelle est la seule chose qu'Oloni aurait aimé savoir sur le sexe quand elle était adolescente?

"Ce n'est pas parce que vous avez des relations sexuelles avec quelqu'un que vous allez vous tenir la main, sauter dans le soleil couchant et être heureux pour toujours," explique-t-elle.

Lire aussi :

"Je me souviens que quand j'ai perdu ma virginité, j'ai pensé, 'oh mon Dieu, c'est ça, c'est mon mari'," confesse-t-elle.

"Tu es censée faire l'amour pour toi et personne d'autre, et pas parce que tu penses que ça va te donner une clé d'accès ou un pass pour être avec eux pour la vie," continue-t-elle.