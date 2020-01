Que signifie être un voyageur noir?

Copyright de l’image Ezrany/Barnabas Kelemen/Hanish Image caption Jessica Anyan-Brown, Briona Lamback, Liz Ogbonna-Godfrey et Kojo Brown aiment tous voyager

Les Noirs ont-ils une expérience de voyage différente que celle des autres touristes? Pour diverses raisons, une jeune génération de Noirs prend maintenant plus de vacances à l'étranger que leurs parents. Une communauté, de ceux qui partagent leur expérience de voyage en tant que Noirs, s'est formée.

"Je n'ai pas de cheveux, je porte toujours du rouge à lèvres rouge, j'ai la peau très foncée. Je me distingue dans beaucoup d'endroits", a déclaré Jessica Nabongo à la BBC.

"Il y avait une queue pour prendre des photos avec moi au Taj Mahal en Inde! Beaucoup n'ont jamais vu un Noir de leur vie. Bien que cela devienne ennuyeux au bout d'un moment, je dois comprendre le contexte".

Jessica Nabongo a réalisé son rêve de visiter tous les pays du monde, devenant ainsi la première femme noire à le faire.

"Le privilège du passeport est une chose, et avoir un passeport américain m'a aidée, mais avoir un passeport ougandais m'a aussi aidée ", a-t-elle déclaré à la BBC.

Après leurs voyages en solo, Jessica, Liz, Briona, Kojo et Jess nous parlent de leurs expériences de touristes noirs.

'J'aurais dû faire payer les photos'

"Quand j'étais plus jeune, je m'inquiétais de la façon dont on me recevrait en tant que personne noire. Il y avait la peur que mes parents et les personnes noires plus âgées dans ma vie avaient mise en moi", dit Liz Ogbonna-Godfrey à la BBC.

"Aujourd'hui, je prends en compte les opinions des gens, mais je me permets d'expérimenter la destination par moi-même", dit cette Londonienne de 28 ans, née dans une famille nigériane.

Image caption Liz, en République tchèque, dit que les craintes de ses parents ne l'ont pas dissuadée d'explorer le monde

"La Chine a été une grande expérience car j'ai toujours été intrigué par leur culture, et j'aime leur nourriture".

Elle dit qu'elle n'a pas fait attention aux regards qu'elle a reçus, mais rit au souvenir d'un étranger qui lui a soudainement confié son bébé sans la prévenir.

"Il n'y avait pas de communication pour dire: 'Je peux prendre une photo avec vous et mon bébé?' Avec le recul, j'aurais dû faire payer les photos!"

Cuba était l'un des voyages préférés de Liz. "Je ne me sentais pas comme une touriste. Je me sentais libre et à l'aise", dit-elle.

"J'ai pu montrer mes mouvements de salsa, pratiquer mon espagnol et danser toute la nuit jusqu'à l'aube".

'Nous rendons hommage à nos ancêtres'

Briona Lamback, 24 ans, est un écrivain indépendant du Maryland, aux États-Unis.

Elle dit vouloir rendre hommage aux générations passées qui, pour la plupart, n'ont jamais eu les privilèges dont elle et d'autres personnes jouissent aujourd'hui.

"Notre accès aux voyages a été historiquement lié à la colonisation ou à l'immigration. Nous rendons hommage à nos ancêtres qui ont voyagé".

Image caption Briona, récemment diplômée, a passé des vacances mémorables à Cebu, aux Philippines

Elle a de bons souvenirs d'un voyage aux Philippines qu'elle avait planifié toute sa vie. "Mon arrière-grand-mère paternelle était philippine et noire, j'ai donc une affinité naturelle pour le pays ", ajoute-t-elle.

Un sympathique étranger a laissé Briona monter sur son scooter jusqu'à la plage alors qu'elle luttait pour attraper "un des fameux couchers de soleil d'El Nido".

"Je me suis sentie vraiment insouciante et joyeuse dans ces moments-là et il suffisait de ne pas avoir peur de faire confiance aux gens".

'Nous pouvons tous coexister'

C'est un sentiment que partage Kojo Brown, 27 ans.

"Rencontrer de nouvelles personnes, qui deviennent ensuite de bons amis, rend mon expérience de voyage mémorable ", a déclaré le banquier d'affaires britanno-ghanéen à la BBC.

Lors de ses récentes vacances, il a fait un voyage d'Afrique du Sud à Eswatini (anciennement le Swaziland). Il a fait de la plongée libre à Cancun et a regardé les aurores boréales en Islande.

Il a également fait des voyages en Russie, en Slovaquie et en Chine.

Copyright de l’image Hanish Image caption Kojo apprécie un cigare et se fait un ami à La Havane, Cuba

"Il n'y a pas de pays où je refuserais de retourner à cause de ma race", dit Kojo.

"C'est cool d'interagir avec des gens dans des pays où il est rare de voir des Noirs et de leur montrer qu'on peut tous coexister".

Mais pour d'autres personnes, cette hyper-visibilité peut être un fardeau.

'Pas une personne noire, juste une personne'

"Nous représentons par inadvertance les Noirs dans leur ensemble", dit Jessica Anyan-Brown, une jeune médecin de 27 ans de Londres.

"Ça peut être fatiguant d'enseigner aux curieux mes cheveux".

Image caption Jessica, vue ici à Vinicunca au Pérou, dit que les voyageurs noirs défient les perceptions et s'amusent

De plus, dit-elle, certaines personnes supposent à tort que tous les Noirs sont afro-américains. "Ils n'ont pas rencontré beaucoup de Noirs britanniques, alors ils auront des préjugés là-dessus aussi".

C'est en partie ce qui a rendu la visite de Jess au Ghana, la patrie de ses parents, si rafraîchissante. "Etre là-bas signifiait que tu n'étais pas une personne noire mais juste une personne, ce qui m'a apporté une vraie paix".

"Le sentiment d'être chez soi était si fort. Il y a quelque chose de spécial à savoir d'où l'on vient, car cela façonne tout ce que l'on fait."

Malgré les défis, Jessica dit qu'elle est fière de faire partie des nombreux jeunes voyageurs noirs "qui sont maîtres de leur destin" et "qui vivent leur meilleure vie".

"Puis-je juste dire que la lueur de voyage avec laquelle je rentre à la maison est tout !"

"Quand le soleil a bien frappé ma peau, je suis hydratée, et je me sens plus en forme grâce à toutes les explorations que j'ai faites... Il n'y a rien de tel."

