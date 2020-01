Des jumeaux naissent dans deux décennies différentes aux États-Unis

Copyright de l’image Getty Images Image caption (Illustration: des jumeaux nés prématurément et placés dans une couveuse

Des jumeaux sont nés au cours de deux décennies différentes, le 31 décembre et le 1er janvier dernier dans l'Indiana, aux États-Unis.

Joslyn est née à 23h37 le 31 décembre 2019 et son frère Jaxon 30 minutes plus tard, le 1er janvier 2020. Ils n'ont donc pas la même date de naissance et ne sont pas nés la même année.

Le américain Indystar qui rapporte l'information précise que les jumeaux, nés prématurément, sont toujours à l'hôpital, où ils sont pour l'instant alimentés par une sonde. Initialement, leur naissance était prévue pour février 2020.

Seulement, le 31 décembre 2019, dernier jour de l'année, les parents, Dawn Gilliam et Jason Tello, s'inquiètent de ne plus sentir de mouvements des foetus, et se rendent alors à l'hôpital Ascension St. Vincent dans la ville de Carmel. L'état des bébés est alors contrôlé, et les spécialistes annoncent que l'accouchement aura probablement lieu dans la journée du 31 décembre, avec quasiment deux mois d'avance.

"Nous nous disions, plus tôt, qu'il serait formidable de les faire naître à des dates différentes", a déclaré le père à plusieurs médias américains. "Mais là c'est une autre surprise: différentes dates et différentes années. Nous sommes toujours un peu sans voix."