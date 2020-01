Didier Arafat est décédé, Macky Sall et Buhari ont eu un second mandat, Laurent Gbagbo a été libéré, Félix Tshisekedi élu remplace Kabila qui quitte le pouvoir, le Soudan et l'Algérie vivent "leurs printemps arabes" avec le départ du pouvoir de Oumar El Béchir et AbdelAziz Bouteflika...

Voici une rétrospective de l'année 2019.

