Des médecins nigérians séparent des siamoises

Image caption Goodness et Mercy sont maintenant assez bien pour rentrer chez elles

Au Nigeria, une équipe de médecins a réussi à séparer des siamoises âgées d'un an.

Le chirurgien en chef Emmanuel Ameh a déclaré à la BBC que l'opération visant à séparer Goodness et Mercy Martins au niveau de la poitrine et de l'abdomen avait eu lieu en novembre et que les deux sœurs étaient maintenant suffisamment bien portant pour rentrer chez elles.

Il a indiqué que l'intervention chirurgicale, qui a coûté environ 55.000 $ était compliquée et a duré environ 12 heures.

L'opération a nécessité la participation de 78 médecins travaillant en deux groupes.

Mais les médecins de l'hôpital national d'Abuja n'ont pas fait payer leur travail parce que les parents des jumeaux - Michael Edeh et Maria Onya Martins - ne pouvaient pas payer les factures médicales.

La petite famille vit du salaire de M. Martins en tant que peintre pour s'en sortir.

Copyright de l’image Emmanuel Ameh Image caption Goodness et Mercy à la naissance

Le couple avait amené leurs filles à l'hôpital d'Abuja, la capitale du Nigéria, en août 2018, juste après leur naissance.

Mais les médecins n'ont pas pu les opérer immédiatement car elles n'allaient pas assez bien.

Elles ont été soignées à l'hôpital public pendant les 15 mois qui ont suivi leur admission avant qu'elles ne puissent être assez solides pour être conduites au bloc.

Le feu vert pour l'intervention a alors été donné lorsque leur état de santé avait été jugé stable par les médecins.

L'hôpital a séparé environ 11 siamois au cours des 20 dernières années.

Cependant, pour tous ces cas, tous les siamois étaient reliés à l'abdomen.

Le directeur de l'hôpital, Jaff Momoh, a déclaré que ce cas était remarquable car c'était la première fois qu'une opération impliquait la partie inférieure de la paroi thoracique, le foie et le diaphragme.

M. Martins a dit qu'il était très heureux de voir ses filles en vie et en bonne santé - et la famille était impatiente de rentrer chez elle.

Sa femme a dit que les mots ne suffisaient pas pour remercier l'équipe de médecins et la gentillesse du personnel de l'hôpital.

Elle a dit qu'elle avait eu le cœur brisé à la naissance des bébés, mais qu'elle avait maintenant retrouvé le sourire.

Le ministre de la santé s'est rendu à l'hôpital pour saluer les efforts des médecins et rencontrer la famille - et la ministre des affaires féminines a promis de donner à Mme Martin un travail pour aider sa famille.