Un cessez-le feu conclu en Libye

L'accord de cessez-le feu qui a été obtenu grâce à une médiation internationale a été bien accueilli par les parties en conflit en Libye.

La Russie et la Turquie seraient initiatrices de cet accord entré en vigueur dimanche .

Les présidents turc, Recep Tayyip Erdogan et russe Vladimir Poutine, avaient pris l'initiative mercredi d'appeler les camps rivaux à cesser les hostilités.

Le maréchal Khalifa Haftar qui dirige l'est de la Libye et qui tente depuis avril de s'emparer de Tripoli, a été selon les observateurs, le premier à proclamer un cessez-le-feu.

Son rival Fayez al-Sarraj, chef du Gouvernement d'union nationale, GNA, basé à Tripoli et reconnu par la communauté internationale a annoncé quelques heures plus tard qu'il acceptait lui aussi une cessation des hostilités.

La mission de l'ONU et la Ligue arabe se sont félicitées de ces annonces, appelant les deux camps à respecter le cessez-le-feu, et à relancer le processus de dialogue politique.

Dans un communiqué du ministère de la Défense turc dimanche, Ankara a estimé que les deux parties s'efforcent de respecter la trêve, évoquant une situation "calme" dans les zones de combat.

Depuis le début de l'offensive des pro-Haftar, plus de 280 civils ont été tués, selon l'ONU. La même source, signale que plus de 2.000 combattants ont péri et 146.000 Libyens ont dû fuir les combats, dans ce pays en proie au chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011.