Le barrage de la Grande Renaissance est une source de fierté nationale pour l'Éthiopie

Les derniers pourparlers visant à résoudre le différend entre l'Éthiopie et l'Égypte au sujet d'un méga-barrage sur le Nil doivent reprendre à Washington.

L'année dernière, la date limite du 15 janvier avait été fixée pour résoudre l'impasse de longue date entre les deux pays, mais la dernière série de pourparlers, la semaine dernière, s'est soldée par un statu quo.

Lorsqu'il sera achevé, le barrage Grand Renaissance, que l'Éthiopie est en train de construire, sera la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique.

Sa construction a commencé en 2011 sur l'affluent du Nil Bleu, dans les hautes terres du nord de l'Éthiopie, d'où s'écoulent 85 % des eaux du Nil.

Cependant, le méga barrage a provoqué une dispute entre l'Égypte et l'Éthiopie, le Soudan étant pris entre les deux, ce qui, selon certains, pourrait conduire à une guerre.

Les États-Unis ont donc décidé de contribuer à la médiation.

Pourquoi le projet est-il si controversé ?

Au centre de la dispute se trouvent les plans de remplissage des bassins du méga barrage car l'Égypte craint que le projet ne permette à l'Éthiopie de contrôler le débit du plus long fleuve d'Afrique.

Les centrales hydroélectriques ne consomment pas d'eau, mais la vitesse à laquelle l'Éthiopie remplit le réservoir du barrage aura une incidence sur le débit en aval.

De plus, il faudra du temps pour remplir le réservoir, moins il y aura d'impact sur le niveau du fleuve. L'Éthiopie veut le faire en six ans.

"Nous avons un plan pour commencer à remplir le réservoir à la prochaine saison des pluies et nous commencerons à produire de l'électricité avec deux turbines en décembre 2020", a déclaré le ministre éthiopien de l'Eau, Seleshi Bekele, en septembre 2019.

Mais l'Égypte a proposé une période plus longue - afin que le niveau du fleuve ne baisse pas de façon spectaculaire, en particulier dans la phase initiale de remplissage du réservoir.

Les pourparlers à trois entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie sur l'exploitation du barrage et le remplissage de son réservoir n'ont pas progressé depuis plus de quatre ans.

Après les discussions de la semaine dernière, M. Seleshi a accusé l'Égypte de n'avoir aucune intention de parvenir à un accord.

Le ministre éthiopien de l'eau dit qu'ils vont commencer à remplir le barrage d'ici juillet

"Je ne pense pas que lorsque les Egyptiens sont venus ici, ils étaient prêts à conclure un accord", a déclaré M. Seleshi à l'émission Kalkidan Yibeltal de la BBC.

"Et puis, il y a un nouveau calendrier de remplissage qu'ils ont préparé et apporté. Ce nouveau calendrier exigeait que le remplissage du barrage prenne de 12 à 21 ans. Ce n'est pas acceptable, quelle que soit la mesure".

Le ministre égyptien de l'Eau, Mohamed Abdel Aty, a cependant été cité, déclarant que les parties étaient parvenues à clarifier toutes les questions, y compris le remplissage du barrage.

Explorer le Nil avec une vidéo 360 de la BBC

Cette vidéo à 360° est une version de la première série de documentaires RV de BBC News.

Pourquoi l'Égypte est-elle si inquiète ?

L'Égypte dépend du Nil pour 90% de son eau. Elle a historiquement affirmé qu'avoir un débit stable des eaux du Nil est une question de survie dans un pays où l'eau est rare.

Un traité de 1929 (et un autre en 1959) a donné à l'Egypte et au Soudan des droits sur presque toutes les eaux du Nil. Le document de l'époque coloniale donnait également à l'Égypte un droit de veto sur tout projet des pays en amont qui affecterait sa part des eaux.

Aucun des deux accords ne tenait compte des besoins en eau des autres États riverains qui n'étaient pas parties à l'accord, y compris l'Éthiopie, dont le Nil Bleu fournit une grande partie des eaux du fleuve.

L'Éthiopie a déclaré qu'elle ne devait pas être liée par ce traité vieux de plusieurs décennies et a commencé à construire son barrage au début du printemps arabe en mars 2011 sans consulter l'Égypte.

Le Nil traverse la ville égyptienne d'Assouan à environ 920 km au sud de la capitale, Le Caire

Le président égyptien Abdul Fattah al-Sisi aurait déclaré en septembre 2019 que la construction n'aurait jamais commencé si l'Égypte n'avait pas été distraite par les troubles politiques.

L'une des principales préoccupations du pays nord-africain est que si le débit de l'eau baisse, cela pourrait affecter le lac Nasser, le réservoir situé plus en aval, derrière le barrage d'Assouan, qui produit la majeure partie de l'électricité égyptienne.

L'Éthiopie affirme que l'une des conditions préalables que l'Égypte avait posées à l'accord était que le barrage soit relié au barrage d'Assouan.

M. Seleshi a déclaré à la BBC qu'il avait expliqué aux Égyptiens qu'il était "difficile de relier les deux barrages".

"Après cela, ils ont un peu reculé sur la question mais ils ont ramené l'idée aujourd'hui dans une certaine mesure", a-t-il dit.

L'Egypte craint également que le barrage ne restreigne son approvisionnement déjà limité en eau du Nil, qui est presque la seule source d'eau pour ses citoyens.

Il pourrait également affecter le transport sur le Nil en Egypte si le niveau de l'eau est trop bas et affecter les moyens de subsistance des agriculteurs qui dépendent de l'eau pour l'irrigation.

Pourquoi l'Ethiopie veut-elle un si grand barrage ?

Le barrage de 4 milliards de dollars est au cœur des rêves industriels et manufacturiers de l'Éthiopie. Une fois terminé, il devrait pouvoir générer une énorme quantité d'électricité de 6.000 mégawatts.

L'Éthiopie connaît une grave pénurie d'électricité, 65% de sa population n'étant pas connectée au réseau.

L'énergie produite sera suffisante pour que ses citoyens soient connectés et que le surplus d'électricité soit vendu aux pays voisins.

L'Éthiopie considère également le barrage comme une question de souveraineté nationale.

Le projet de barrage ne dépend pas de financements extérieurs et s'appuie sur des obligations gouvernementales et des fonds privés pour réaliser le projet.

Le pays a critiqué ce qu'il considère comme une ingérence étrangère dans cette affaire.

Est-ce que quelqu'un d'autre en profite ?

Oui. Les pays voisins, dont le Soudan, le Sud-Soudan, le Kenya, Djibouti et l'Érythrée, sont susceptibles de bénéficier de l'électricité produite par le barrage.

L'Ethiopie espère que le barrage sera terminé en 2020

Beaucoup de ces pays ont d'énormes déficits en matière d'électricité.

Pour le Soudan, il y a l'avantage supplémentaire que le débit du fleuve serait régulé par le barrage - ce qui signifie qu'il serait le même toute l'année.

Habituellement, le pays souffre de graves inondations en août et septembre.

Le conflit pourrait-il conduire à une guerre ?

On craint que les pays ne soient entraînés dans un conflit si le différend n'est pas résolu.

En 2013, il a été fait état d'un enregistrement secret montrant des politiciens égyptiens proposant une série d'actes hostiles contre l'Éthiopie au sujet de la construction du barrage.

Le président Sisi aurait également déclaré que l'Égypte prendrait toutes les mesures nécessaires pour protéger leurs droits sur les eaux du Nil.

En octobre dernier, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a déclaré aux députés qu' "aucune force" ne pourrait empêcher l'Éthiopie de construire le barrage.

L'International Crisis Group a averti l'an dernier que les pays "pourraient être entraînés dans un conflit" à propos du barrage.

Sur le Nil Bleu, le chantier du barrage de la discorde

Le fait que les Etats-Unis soient intervenus montre la gravité de la situation - et la nécessité de sortir de l'impasse.

L'Égypte a demandé l'intervention des États-Unis pour sortir de l'impasse, après que le président Sisi ait demandé au président Trump de servir de médiateur dans le conflit, ce que l'Éthiopie a d'abord été réticente à accepter.

Un conflit entre les deux États, qui sont tous deux des alliés des États-Unis, pourrait susciter un intérêt mondial car il mettrait en danger des millions de civils.

Il menacerait la route commerciale internationale vitale qui passe par le canal de Suez et le long de la Corne de l'Afrique, selon l'analyse du Washington Institute.

Que va-t-il se passer maintenant ?

La prochaine étape sera pour les ministres de l'eau, avec les ministres des affaires étrangères de leurs pays, d'essayer de parvenir à un accord avant la date limite fixée l'année dernière : le 15 janvier 2020.

Le calendrier a été fixé en novembre après une réunion entre les parties et le secrétaire au Trésor américain Steven Mnunchin et le président de la Banque mondiale David Malpass.

Les parties représentant les pays au cœur du conflit devraient donc se réunir à nouveau à Washington.

"La première [option] est la médiation, à voir avec un médiateur. La deuxième est une question de facilitation".

"Ces questions nécessitent un accord des trois pays. L'article 10 ne dit pas qu'il sera basé sur le désir d'un pays", a déclaré le ministre éthiopien de l'eau à la BBC.

Donald Trump espère que les USA pourront négocier un accord entre les deux alliés

S'ils ne parviennent toujours pas à un accord d'ici le 15 janvier, les négociateurs demanderont un autre médiateur ou soumettront la question aux chefs d'État, comme convenu en novembre dernier.

"Ce qui sera le plus approprié pour nous, c'est de présenter le rapport à notre dirigeant, car il pourrait y avoir [des progrès] s'ils [les dirigeants] résolvent le problème", a déclaré M. Seleshi.

Dimanche, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a demandé au président sud-africain Cyril Ramaphosa d'aider également à la médiation dans ce conflit.

M. Abiy a déclaré que, en tant que nouveau président de l'Union africaine, M. Ramaphosa pourrait aider à résoudre le problème de manière pacifique.